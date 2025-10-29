Rulík nominoval na první akci sezony známé tváře. Překvapením debutant Čajan

Čajan v trápícím se severočeském týmu odchytal v sezoně 11 zápasů s úspěšností 92,5 %. Třiadvacetiletý odchovanec Příbrami nyní obdržel premiérovou pozvánku, při které bude krýt záda zkušenějším parťákům. Na samotný turnaj do Skandinávie však nepocestuje.
„Brankáři nám věkově zapadají, jsou perspektivní. Víme moc dobře, kolik gólmanů máme v NHL a víme, že nám olympiádu pokryjí. Teď ale máme prostor dát šanci těmhle mladým klukům. Čajana chceme určitě alespoň vidět v tréninku,“ nastínil kouč Rulík.
V jeho nominaci se objevuje 20 hráčů z české extraligy, tři ze Švédska, dva z Finska a Švýcarska a jeden z Německa.
„Hráčům se daří v extralize i zahraničí, pokusili jsme se namodelovat to nejlepší, co v Evropě máme,“ vysvětloval Rulík.
V útoků se zatím musí obejít bez opor Romana Červenky a Ondřeje Kašeho: „Oba začali sezonu později, přes léto doléčovali zranění, proto jsme se rozhodli je ještě nenominovat. Ale pokud jim to zdraví dovolí, určitě se podívají na prosincový turnaj.“
Ústupky musel udělat také v defenzivě, kde kvůli zdravotním komplikacím nepovolal Daniela Gazdu a Jiřího Ticháčka.
Šanci naopak dostane Jan Košťálek.
„Před mistrovstvím od nás dostal nabídku, že může nastoupit jako čekatel, omluvil se nám z rodinných důvodů. Úplně se nám to nelíbilo, ale respektovali jsme jeho rozhodnutí,“ přiblížil Rulík situaci kolem pardubického zadáka.
„Teď patří k nejlepším obráncům v lize. Co se týče bodů, je na tom nejlépe, dostal se do špičkové formy. Zavolali jsme mu, on se omluvil a ubezpečil nás, že pokud bude zájem z naší strany, bude mít velkou chuť reprezentovat.“
Košťálek tak doplní nejpočetnější zastoupení z východočeského celku, turnaje se zúčastní také další bek Libor Hájek a útočníci Jáchym Kondelík, Jakub Lauko a Lukáš Sedlák.
Extraligový lídr z Třince má trojité zastoupení díky obránci Marianu Adámkovi a forvardům Danielu Kurovskému a Ondřeji Kovařčíkovi.
Nedostalo se naopak například na Filipa Zadinu z Davosu.
„Skvělá čísla ve Švýcarsku má Matěj Stránský a Dominik Kubalík, proto jsou tam oni. Filipovi moc nevyšel světový šampionát, počkáme, jestli mu vydrží forma. Zavřené to určitě nemá,“ líčil Rulík.
Jeho svěřenci v minulé sezoně seriál Euro Hockey Tour opanovali, když z 12 duelů zvítězili osmkrát. Na úvodní zastávce ve Finsku skončili na druhém místě.
Češi do turnaje vstoupí ve čtvrtek 6. listopadu ve Švédsku, kdy se v Ängelholmu utkají s domácím výběrem. Poté se přesunou do finského Tampere, kde o dva dny později vyzvou tamní reprezentaci. Program zakončí národní tým nedělním utkáním se Švýcarskem.
Nominace českých hokejistů na Finské hry:
Brankáři: Josef Kořenář (Sparta Praha), Petr Kváča (Liberec) - náhradník: Pavel Čajan (Litvínov)
Obránci: Libor Hájek, Jan Košťálek (oba Pardubice), Jan Ščotka, Libor Zábranský (oba Kometa Brno), Marian Adámek (Třinec), Tomáš Cibulka (České Budějovice), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Radim Šimek (Liberec), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Radek Kučeřík (Ilves Tampere/Fin.)
Útočníci: Jáchym Kondelík, Jakub Lauko, Lukáš Sedlák (všichni Pardubice), Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Ondřej Kovařčík, Daniel Kurovský (oba Třinec), Jakub Flek (Kometa Brno), Filip Chlapík (Sparta Praha), Luboš Horký (Rögle/Švéd.), Dominik Kubalík (Zug/Švýc.), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), Kristian Reichel (Mannheim/Něm.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.), Radim Zohorna (Färjestad/Švéd.)