Čeští mladíci v pátek v Turecku vyhráli díky gólu Kačora z úvodu druhé půle a v odvetě jim stačí neprohrát.
Na malém Euru se Češi představili čtyřikrát v řadě a šestkrát z posledních sedmi šampionátů. Baráž mimochodem absolvují už podesáté, což je rekord. Zatím uspěli šestkrát, naposledy před dvěma lety proti Belgii – tehdy se odveta hrála rovněž v Hradci Králové.
Závěrečný turnaj se bude konat příští rok od půlky června do začátku července v Albánii a Srbsku.
Čtveřice úspěšných celků z baráže doplní dvanáctku týmů, které si již zajistily start na šampionátu.
Na turnaji se představí devět vítězů kvalifikačních skupin – obhájce Anglie, Belgie, Chorvatsko, Francie, Německo, Itálie, Norsko, Portugalsko a Španělsko, nejlepší celek z druhých míst Polsko a hostitelé Albánie se Srbskem.
35. Škrkoň
Koutný – Lissah, Konečný, Míček – Jelínek, Bužek, Kačor, Labík – Šín (C) (61. Pech), Škrkoň, Mašek
Ertaş – Ayhan, Güreler, Akçiçek, Özcan – Çelik (62. Akman), Konak, İlkhan (C) – Acar (46. Şimşek), Çolak (62. Habeşoğlu), Usluoğlu
Dvořák – Š. Slončík, Žitný, Mikulenka, Eduardo, Boledovič, Pech, T. Slončík, Planka
Matışlı – Demir, Habeşoğlu, Ortakaya, Ofli, Boz, Kalaycı, Akman, Şimşek
54. Konak
Rozhodčí: Maqedonci – Klitte, Nyberg (všichni SWE)Přejít na online reportáž