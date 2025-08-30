Ve skupině A jsou Češi a Estonci jedinými celky bez výhry. Jestli tedy chtějí svěřenci Diega Ocampa pomýšlet na osmifinále, musejí sobotní zápas zvládnout.
Výběry se naposledy utkaly před dvěma lety v olympijské kvalifikaci a vítězství 77:74 slavili čeští basketbalisté. Vít Krejčí, který by si rád spravil náladu po horším výkonu proti Turecku, tehdy nasázel 20 bodů a zaznamenal také po šesti doskocích i asistencích.
ONLINE: Česko vs. Estonsko
Zápas EuroBasketu sledujte podrobně.
Naopak na stejných číslech by rád zůstal 23bodový Martin Peterka.„Můžeme na sebe být hrdí, protože jsme ukázali mnohem lepší hru než před dvěma dny. Teď si hlavně musíme dobře odpočinout a v sobotu předvést stejný výkon proti Estonsku. Pokud to dokážeme, máme velkou šanci na výhru,“ říkal po utkání s Tureckem.
Taktéž Estonci ale ukázali, že nebudou snadným soupeřem. Ve skvělé kulise zaplněné rižské areny trápili Lotyše. Rozdílovým se stal výkon Kristapse Porzingise, a tak mohli domácí slavit vítězství 72:70.