Češi se na ME zlepšili, ale favorizovaní Turci ukázali sílu. Rozstřílel se Peterka

  16:25aktualizováno  16:25
Podali o poznání lepší výkon než na úvod evropského šampionátu. Hráli rychleji, zapáleněji, ale také poznali, že sebevědomí soupeři potrestají téměř každý nedoraz, kterého se dopustí. Čeští basketbalisté prohráli s Tureckem 78:92. Na palubovce vynikal hvězdný pivot Alperen Sengün, střelecky se mu s 23 body vyrovnal Martin Peterka.
Český basketbalista Vít Krejčí prožívá zápas.

Český basketbalista Vít Krejčí prožívá zápas. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Vít Krejčí během utkání s Tureckem na EuroBasketu.
Shane Larkin z Turecka se snaží zablokovat Tomáše Kyzlinka během utkání na...
Martin Peterka se raduje během utkání s Tureckem na EuroBasketu.
Češi nastupují k utkání s Tureckem na EuroBasketu.
Úvodní dojmy z Rigy nemohly být u pátečních soupeřů ze skupiny A rozdílnější.

Češi proti Portugalcům vůbec nepřesvědčili, po bídném ofenzivním představení prohráli 50:62. Naopak Turci jasně předčili domácí Lotyše 93:73. Trenér Ataman tak mohl sebejistě hlásit: „Snad jsme teď celé Evropě ukázali, že jsme jeden z nejlepších týmů na turnaji.“

Česko vs. Turecko

Reportáž z utkání.

Favorité pátečního duelu ale nedokázali v úvodu odskočit, neboť čeští basketbalisté objevili střeleckou pohodu a soudržně bránili. Martin Kříž pečoval o Alperena Sengüna, jemuž se blízkost nymburského podkošového hráče vůbec nepozdávala.

Vyrovnaný průběh držely zásahy z dálky, které přiměly k uznalému potlesku i Jiřího Zídka. Jeho syn Jan zapsal dvě úspěšné trojky, Ondřej Sehnal jednu.

Oproti utkání s Portugalskem drželi hráči v modrém rychlé tempo, lépe rotovali, nabízeli se. Když trefil těžkou střelu Tomáš Kyzlink, Martin Peterka přispěchal s dvojicí úspěšných pokusů za tři body a Vít Krejčí parádně zasmečoval, turečtí fanoušci utichli.

Proměněný trestný hod jediného Čecha v NBA poslal outsidery do vedení 22:14. Do krátké pauzy Turci manko mírně stáhli, přesto drželi Ocampovi svěřenci náskok 27:21.

Druhá desetiminutovka začala v napjatější atmosféře, emoce se draly napovrch a turecký kouč Ergin Ataman vyfasoval technickou chybu.

Hra se kouskovala, což Čechům nesedělo. Jejich nadšení opadlo, souhra byla kostrbatější, z čehož pramenily ztráty. Turci přidali na důrazu, zpevnili obranu, odvážně najížděli do koše a reprezentanti si museli pomáhat fauly.

A z trestných hodů Sengün a spol. trestali. Smeč Sehmuse Hazera a stav 28:33 z českého pohledu donutila Ocampa k time outu. Až po něm dal první body ze hry ve druhé čtvrtině Kyzlink.

Pak Kenan Sipahi prolomil turecké trápení za tři body, které jako by se přeneslo na Čechy. I proto platilo o poločase skóre 37:45.

EuroBasket mužů 2025 – základní fáze

Skupina A (Riga)

Česko - Turecko 78:92 (27:21, 37:45, 62:72)
Sestava a body Česka: Kyzlink, O. Sehnal a Jan Zídek po 9, Kříž 4, Krejčí 3 - M. Peterka 23, J. Bohačík 8, Hruban 7, P. Křivánek 4, Martin Svoboda 2, R. Bálint.

Nejvíce bodů Turecka: Sengün 23, Osman 21, Osmani 16. Fauly: 29:17. Trestné hody: 9/6 - 26/19. Trojky: 14:7. Doskoky: 25:38.

Výsledky dalších pátečních utkání

Tabulka:

1.Turecko220185:151100
2.Srbsko11098:64100
3.Portugalsko11062:50100
4.Lotyšsko10173:930
5.Česko202128:1540
6.Estonsko10164:980
