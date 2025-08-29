Češi se na ME zlepšili, ale favorizovaní Turci ukázali sílu. Rozstřílel se Peterka

Úvodní dojmy z Rigy nemohly být u pátečních soupeřů ze skupiny A rozdílnější.
Češi proti Portugalcům vůbec nepřesvědčili, po bídném ofenzivním představení prohráli 50:62. Naopak Turci jasně předčili domácí Lotyše 93:73. Trenér Ataman tak mohl sebejistě hlásit: „Snad jsme teď celé Evropě ukázali, že jsme jeden z nejlepších týmů na turnaji.“
Česko vs. Turecko
Reportáž z utkání.
Favorité pátečního duelu ale nedokázali v úvodu odskočit, neboť čeští basketbalisté objevili střeleckou pohodu a soudržně bránili. Martin Kříž pečoval o Alperena Sengüna, jemuž se blízkost nymburského podkošového hráče vůbec nepozdávala.
Vyrovnaný průběh držely zásahy z dálky, které přiměly k uznalému potlesku i Jiřího Zídka. Jeho syn Jan zapsal dvě úspěšné trojky, Ondřej Sehnal jednu.
Oproti utkání s Portugalskem drželi hráči v modrém rychlé tempo, lépe rotovali, nabízeli se. Když trefil těžkou střelu Tomáš Kyzlink, Martin Peterka přispěchal s dvojicí úspěšných pokusů za tři body a Vít Krejčí parádně zasmečoval, turečtí fanoušci utichli.
Proměněný trestný hod jediného Čecha v NBA poslal outsidery do vedení 22:14. Do krátké pauzy Turci manko mírně stáhli, přesto drželi Ocampovi svěřenci náskok 27:21.
Druhá desetiminutovka začala v napjatější atmosféře, emoce se draly napovrch a turecký kouč Ergin Ataman vyfasoval technickou chybu.
Hra se kouskovala, což Čechům nesedělo. Jejich nadšení opadlo, souhra byla kostrbatější, z čehož pramenily ztráty. Turci přidali na důrazu, zpevnili obranu, odvážně najížděli do koše a reprezentanti si museli pomáhat fauly.
A z trestných hodů Sengün a spol. trestali. Smeč Sehmuse Hazera a stav 28:33 z českého pohledu donutila Ocampa k time outu. Až po něm dal první body ze hry ve druhé čtvrtině Kyzlink.
Pak Kenan Sipahi prolomil turecké trápení za tři body, které jako by se přeneslo na Čechy. I proto platilo o poločase skóre 37:45.
Připravujeme další podrobnosti...
EuroBasket mužů 2025 – základní fáze
Skupina A (Riga)
Česko - Turecko 78:92 (27:21, 37:45, 62:72)
Nejvíce bodů Turecka: Sengün 23, Osman 21, Osmani 16. Fauly: 29:17. Trestné hody: 9/6 - 26/19. Trojky: 14:7. Doskoky: 25:38.
Tabulka:
|1.
|Turecko
|2
|2
|0
|185:151
|100
|2.
|Srbsko
|1
|1
|0
|98:64
|100
|3.
|Portugalsko
|1
|1
|0
|62:50
|100
|4.
|Lotyšsko
|1
|0
|1
|73:93
|0
|5.
|Česko
|2
|0
|2
|128:154
|0
|6.
|Estonsko
|1
|0
|1
|64:98
|0