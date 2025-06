EuroBasket ONLINE: Češkám se po přestávce nedaří v útoku, Belgie kraluje

Autor: Lidovky.cz , ČTK

18:32 , aktualizováno 18:55

České basketbalistky hrají svůj poslední brněnský duel na EuroBasketu, s obhájkyněmi titulu z Belgie jde o první místo v základní skupině C. Po vyrovnaném prvním poločasu šel favorit do trháku, Češky po 30 minutách prohrávaly 46:58. Oba celky mají po přesvědčivých výhrách nad Černou Horou a Portugalskem jistý postup do play off. Duel sledujeme od 17.30 v podrobné online reportáži.