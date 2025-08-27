Pokažený vstup do EuroBasketu. Češi nestačili na Portugalce, které táhl Queta

Věděli, že je na úvod EuroBasketu čeká klíčový duel. Čeští reprezentanti ovšem na důrazné Portugalce nestačili, po trápení v útočné fázi padli 50:62. Soupeře k výhře dotlačil vysoký pivot Neemias Queta, který nasázel 23 bodů.
Jaromír Bohačík střílí během utkání s Portugalskem na EuroBasketu.

Jaromír Bohačík střílí během utkání s Portugalskem na EuroBasketu. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Ondřej Sehnal během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.
Tomáš Kyzlink se snaží o zakončení během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.
Eduards Tralmaks a Jaromír Jágr sledují zápas Česka s Portugalskem na...
Vojtěch Hruban během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.
Přitom právě Češi, Estonci a Portugalci se mají poprat ve skupině A o poslední postupovou pozici za triem favoritů ze Srbska, Lotyšska a Turecka.

Česko vs. Portugalsko

Podrobná reportáž.

Jenže omlazený výběr bez Satoranského, Veselého, Balvína či Jelínka svázala nervozita. Ocampovi svěřenci do utkání vstoupili špatně a výpadky z rytmu prožili také na startu druhé půle.

V závěru už českým basketbalistům chyběla energie s výsledkem pohnout. Střeleckou nemohoucnost nesetřásli, dále kupili nepřesnosti, přecházeli ideální pozice pro přihrávku i střelu, nedařilo se jim dostávat do rychlých protiútoků.

Dobré pasáže odehráli Krejčí, který byl s 10 body nejlepším českým střelcem, Kyzlink, Svoboda a Peterka. Ale ani jeden z nich nedokázal tým zvednout z útrap, do kterých několikrát během utkání zabředl.

To Portugalci těžili z příspěvku obrovitánského pivota Quety. Hráč Boston Celtics potvrdil kvalitu, platný byl v útoku i v obraně, kde nastřádal čtyři bloky a mnohokrát odradil jen svou přítomností české protivníky od střelby.

Ačkoliv ho národní tým zdvojoval, někdy i ztrojoval, nastřádal 23 bodů, 18 doskoků a asistenci. Slabší pasáž měl ve třetí desetiminutovce, v ní ho ovšem zastoupil přesně střílející Lisaboa (celkem 15 bodů).

Portugalci tak mohli oslavit první vítězství na EuroBasketu od roku 2007.

Neemias Queta před zápasem s Českem na EuroBasketu 2025.

Vít Krejčí během utkání s Portugalskem na EuroBasketu.

Queta už v úvodní čtvrtině prokázal svou kvalitu, když obstaral sedm bodů, tři doskoky a asistenci. Zato Ocampovi svěřenci vstoupili do utkání nervózně. Hra byla kostrbatá, v obraně se otevírala okénka a česká rozehrávka se dostávala pod velký tlak.

Poprvé se trefil po třech a půl minutách Kříž, koše Kyzlinka, Peterky a krásná akce kapitána Hrubana dostaly národní tým na dostřel.

Po krátké pauze se připomněl Krejčí. Jediný Čech s kontraktem v NBA se ukázal proměněnou dvojicí trestných hodů a úspěšným nájezdem do koše, který poprvé v zápase poslal reprezentaci do vedení 14:13.

Portugalci se snažili kontrovat trojkami, střelbou z dálky ale reagovali Zídek, Kříž a Krejčí. Ve druhé desetiminutovce přibylo faulů, dění na palubovce se kouskovalo. Češi rychle přišli o vypracované pětibodové vedení a po další Quetově povedené akci prohrávali v půli 29:32.

