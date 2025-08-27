Přitom právě Češi, Estonci a Portugalci se mají poprat ve skupině A o poslední postupovou pozici za triem favoritů ze Srbska, Lotyšska a Turecka.
Česko vs. Portugalsko
Jenže omlazený výběr bez Satoranského, Veselého, Balvína či Jelínka svázala nervozita. Ocampovi svěřenci do utkání vstoupili špatně a výpadky z rytmu prožili také na startu druhé půle.
V závěru už českým basketbalistům chyběla energie s výsledkem pohnout. Střeleckou nemohoucnost nesetřásli, dále kupili nepřesnosti, přecházeli ideální pozice pro přihrávku i střelu, nedařilo se jim dostávat do rychlých protiútoků.
Dobré pasáže odehráli Krejčí, který byl s 10 body nejlepším českým střelcem, Kyzlink, Svoboda a Peterka. Ale ani jeden z nich nedokázal tým zvednout z útrap, do kterých několikrát během utkání zabředl.
To Portugalci těžili z příspěvku obrovitánského pivota Quety. Hráč Boston Celtics potvrdil kvalitu, platný byl v útoku i v obraně, kde nastřádal čtyři bloky a mnohokrát odradil jen svou přítomností české protivníky od střelby.
Ačkoliv ho národní tým zdvojoval, někdy i ztrojoval, nastřádal 23 bodů, 18 doskoků a asistenci. Slabší pasáž měl ve třetí desetiminutovce, v ní ho ovšem zastoupil přesně střílející Lisaboa (celkem 15 bodů).
Portugalci tak mohli oslavit první vítězství na EuroBasketu od roku 2007.
Queta už v úvodní čtvrtině prokázal svou kvalitu, když obstaral sedm bodů, tři doskoky a asistenci. Zato Ocampovi svěřenci vstoupili do utkání nervózně. Hra byla kostrbatá, v obraně se otevírala okénka a česká rozehrávka se dostávala pod velký tlak.
Poprvé se trefil po třech a půl minutách Kříž, koše Kyzlinka, Peterky a krásná akce kapitána Hrubana dostaly národní tým na dostřel.
Po krátké pauze se připomněl Krejčí. Jediný Čech s kontraktem v NBA se ukázal proměněnou dvojicí trestných hodů a úspěšným nájezdem do koše, který poprvé v zápase poslal reprezentaci do vedení 14:13.
Portugalci se snažili kontrovat trojkami, střelbou z dálky ale reagovali Zídek, Kříž a Krejčí. Ve druhé desetiminutovce přibylo faulů, dění na palubovce se kouskovalo. Češi rychle přišli o vypracované pětibodové vedení a po další Quetově povedené akci prohrávali v půli 29:32.
