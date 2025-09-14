Němci navázali na úspěch z roku 1993, kdy před svými fanoušky v Mnichově turnaj vyhráli po vítězství nad Ruskem. Turečtí basketbalisté stříbrem zopakovali své maximum, dosud jedinou medaili v historii získali na domácím šampionátu v roce 2001, kde ve finále nestačili na výběr tehdejší Jugoslávie.
Německý výběr se opět mohl opřít o kapitána Dennise Schrödera, který zaznamenal double double za 16 bodů a 12 asistencí. Jednatřicetiletý hráč Sacramenta byl navíc stejně jako před dvěma lety na MS vyhlášen i nejužitečnějším hráčem turnaje. Nejlepším střelcem vítězů dnes ale byl Isaac Bonga s 20 body, o dva méně dal Franz Wagner. Turecko táhl Alperen Sengün s 28 body.
Řečtí basketbalisté vyhráli zápas o třetí místo nad Finskem po dramatické koncovce 92:89 a 16 let po poslední medaili získali další bronz. Seveřané si na první cenný kov v historii budou muset počkat, čtvrté místo je ale jejich dosud nejlepší výsledek.
Řecký tým dotáhl za celkově šestou medailí z evropských šampionátů hvězdný Janis Adetokunbo. Dvojnásobný držitel ocenění pro nejlepšího hráče NBA nastřílel 30 bodů a přidal 17 doskoků a šest asistencí. V dresu Finska, které v závěrečné čtvrtině smazalo dvojciferné manko na rozdíl jediného bodu, si Lauri Markkanen připsal 19 bodů a 10 doskoků.
EuroBasket mužů 2025 v Rize
Finále:
Německo – Turecko 88:83 (24:22, 40:46, 66:67)
O 3. místo:
Řecko - Finsko 92:89 (24:15, 48:34, 69:56)