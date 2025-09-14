Němci jsou mistři. Ke světovému titulu přidali zlato z EuroBasketu

Němečtí basketbalisté porazili ve finále mistrovství Evropy soupeře z Turecka a k předloňskému titulu z mistrovství světa přidali zlato z kontinentálního šampionátu. V duelu dvou dosud neporažených týmů turnaje zvítězili v Rize 88:83 a po 32 letech získali druhou evropskou trofej.
Němci navázali na úspěch z roku 1993, kdy před svými fanoušky v Mnichově turnaj vyhráli po vítězství nad Ruskem. Turečtí basketbalisté stříbrem zopakovali své maximum, dosud jedinou medaili v historii získali na domácím šampionátu v roce 2001, kde ve finále nestačili na výběr tehdejší Jugoslávie.

Německý výběr se opět mohl opřít o kapitána Dennise Schrödera, který zaznamenal double double za 16 bodů a 12 asistencí. Jednatřicetiletý hráč Sacramenta byl navíc stejně jako před dvěma lety na MS vyhlášen i nejužitečnějším hráčem turnaje. Nejlepším střelcem vítězů dnes ale byl Isaac Bonga s 20 body, o dva méně dal Franz Wagner. Turecko táhl Alperen Sengün s 28 body.

Dennis Schröder na EuroBasketu 2025.

Řečtí basketbalisté vyhráli zápas o třetí místo nad Finskem po dramatické koncovce 92:89 a 16 let po poslední medaili získali další bronz. Seveřané si na první cenný kov v historii budou muset počkat, čtvrté místo je ale jejich dosud nejlepší výsledek.

Řecký tým dotáhl za celkově šestou medailí z evropských šampionátů hvězdný Janis Adetokunbo. Dvojnásobný držitel ocenění pro nejlepšího hráče NBA nastřílel 30 bodů a přidal 17 doskoků a šest asistencí. V dresu Finska, které v závěrečné čtvrtině smazalo dvojciferné manko na rozdíl jediného bodu, si Lauri Markkanen připsal 19 bodů a 10 doskoků.

EuroBasket mužů 2025 v Rize

Finále:

Německo – Turecko 88:83 (24:22, 40:46, 66:67)
Nejvíce bodů: Bonga 20, Wagner 18, Schröder 16 - Sengün 28, Osman 23, Larkin 13. Fauly: 19:17. Trestné hody: 12/10 - 15/12. Trojky: 14:9. Doskoky: 36:26.

O 3. místo:

Řecko - Finsko 92:89 (24:15, 48:34, 69:56)
Nejvíce bodů: J. Adetokunbo 30, Dorsey 20, Toliopulos 15, Mitoglu 8 - Markkanen 19, Valtonen 18, Nkamhoua 15, Jantunen 13, Grandison 8. Fauly: 23:29. Trestné hody: 34/22 - 25/20. Trojky: 14:13. Doskoky: 41:34.

