Basketbalisté Barcelony v Eurolize padli s Olympiakosem. Veselý dal 12 bodů

Basketbalisté Barcelony prohráli v Eurolize na palubovce Olympiakosu Pireus 75:87. Výsledek stanovil košem se závěrečným klaksonem Jan Veselý, na kterého vyhodil míč Tomáš Satoranský. Barcelona si tak alespoň zajistila lepší vzájemnou bilanci, neboť v prosinci nad řeckým týmem zvítězila 98:85.

Jan Veselý smečuje v euroligovém zápase proti Partizanu. | foto: Profimedia.cz

Veselý dal v zápase 12 bodů, Satoranský nasbíral po pěti bodech, asistencích i doskocích. Hostům nevyšel začátek a závěr utkání. V první čtvrtině katalánský celek prohrával už o 17 bodů, ale manko smazal a ve třetí části se dostal do vedení. Závěrečnou čtvrtinu však prohrál 11:28.

Tahounem Olympiakosu, který je v tabulce druhý za Fenerbahce, byl Saša Vezenkov s 20 body a 11 doskoky. Nejlepším střelcem Barcelony byl Kevin Punter, jenž dal 15 bodů. Kataláncům patří páté místo.

Euroliga basketbalistů

25. kolo

Olympiakos Pireus - FC Barcelona 87:75 (za hosty Veselý 12 bodů, 3 asistence, 2 doskoky, Satoranský 5 bodů, 5 asistencí, 5 doskoků)
Fenerbahce Istanbul - Anadolu Efes Istanbul 79:62
Hapoel Tel Aviv - Bayern Mnichov 64:79
Milán - Partizan Bělehrad 85:79
Valencie - Maccabi Tel Aviv 94:83

Tabulka

1.Fenerbahce Istanbul2417770,8
2.Olympiakos Pireus2416866,7
3.Hapoel Tel Aviv2416866,7
4.Real Madrid2516964,0
5.Valencie2516964,0
6.FC Barcelona2516964,0
7.Monako2415962,5
8.Žalgiris Kaunas24141058,3
9.Panathinaikos Atény24141058,3
10.Crvena zvezda Bělehrad24141058,3
11.Milán25121348,0
12.Boloňa24111345,8
13.Dubaj BC24111345,8
14.Maccabi Tel Aviv25101540,0
15.Bayern Mnichov25101540,0
16.Paříž2481633,3
17.Baskonia2481633,3
18.Partizan Bělehrad2581732,0
19.Villeurbanne2461825,0
20.Anadolu Efes Istanbul2561924,0
