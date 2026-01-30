Basketbalisté Barcelony v Eurolize padli s Olympiakosem. Veselý dal 12 bodů

Veselý dal v zápase 12 bodů, Satoranský nasbíral po pěti bodech, asistencích i doskocích. Hostům nevyšel začátek a závěr utkání. V první čtvrtině katalánský celek prohrával už o 17 bodů, ale manko smazal a ve třetí části se dostal do vedení. Závěrečnou čtvrtinu však prohrál 11:28.
Tahounem Olympiakosu, který je v tabulce druhý za Fenerbahce, byl Saša Vezenkov s 20 body a 11 doskoky. Nejlepším střelcem Barcelony byl Kevin Punter, jenž dal 15 bodů. Kataláncům patří páté místo.
Euroliga basketbalistů
25. kolo
Olympiakos Pireus - FC Barcelona 87:75 (za hosty Veselý 12 bodů, 3 asistence, 2 doskoky, Satoranský 5 bodů, 5 asistencí, 5 doskoků)
Tabulka
|1.
|Fenerbahce Istanbul
|24
|17
|7
|70,8
|2.
|Olympiakos Pireus
|24
|16
|8
|66,7
|3.
|Hapoel Tel Aviv
|24
|16
|8
|66,7
|4.
|Real Madrid
|25
|16
|9
|64,0
|5.
|Valencie
|25
|16
|9
|64,0
|6.
|FC Barcelona
|25
|16
|9
|64,0
|7.
|Monako
|24
|15
|9
|62,5
|8.
|Žalgiris Kaunas
|24
|14
|10
|58,3
|9.
|Panathinaikos Atény
|24
|14
|10
|58,3
|10.
|Crvena zvezda Bělehrad
|24
|14
|10
|58,3
|11.
|Milán
|25
|12
|13
|48,0
|12.
|Boloňa
|24
|11
|13
|45,8
|13.
|Dubaj BC
|24
|11
|13
|45,8
|14.
|Maccabi Tel Aviv
|25
|10
|15
|40,0
|15.
|Bayern Mnichov
|25
|10
|15
|40,0
|16.
|Paříž
|24
|8
|16
|33,3
|17.
|Baskonia
|24
|8
|16
|33,3
|18.
|Partizan Bělehrad
|25
|8
|17
|32,0
|19.
|Villeurbanne
|24
|6
|18
|25,0
|20.
|Anadolu Efes Istanbul
|25
|6
|19
|24,0