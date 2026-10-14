Vítězný vstup do Euroligy, posily zaujaly. Basketbalistky USK Praha zdolaly Bourges

Další zápas ve skupině D čeká svěřenkyně trenéra Martina Bašty příští středu na palubovce polského Lublinu.
„Samozřejmě nervozita byla. Byl to otevírací zápas, ještě proti Bourges, kdy jsme věděli, že minulý rok se nám to tady nepovedlo a dostali jsme výplach asi o 30 bodů. Měli jsme velký respekt soupeři, protože jsme věděli, co umí. O to jsme šťastnější, že to dopadlo takovým rozdílem,“ řekl Bašta po utkání novinářům.
USK Praha vs. Tango Bourges
Reportáž z utkání.
Domácí tým nastoupil před 825 diváky na Královce bez francouzské rozehrávačky Pauline Astierové, která se na začátku týdne vrátila z WNBA po vyřazení New York Liberty v semifinále play off. O prvních osm bodů domácích se postarala rodilá Američanka reprezentující Ázerbájdžán Fraserová. Bourges však odskočilo do náskoku 15:10.
Ve druhé čtvrtině vyšplhalo vedení francouzského celku už na 11 bodů, ale české šampionky dokázaly díky pěti bodům Bühnerové za sebou a trojce Kateřiny Kalné vyrovnat. O poločasový stav 34:34 se postarala opět Bühnerová, která byla v té době s 11 body nejlepší střelkyní zápasu.
Platilo to jen do startu druhého poločasu, který načala trojkou Fraserová. Následující pasáž USK ovládl 12:2 a rázem měl desetibodový náskok. Pěti body k tomu pomohly Fraserová a Touréová. Ve 27. minutě po trojce Petry Malíkové to bylo už 53:40. Hostující celek se vrátil do hry devítibodovou šňůrou ke konci třetí čtvrtiny.
Pražský tým ale 12 body za sebou zase odskočil na 65:49. Bourges mělo na kontě za více než osm minut čtvrté čtvrtiny jen dva body a rozdíl vyšplhal na 25 bodů. Výsledek zkorigovala čtyřmi body v závěru Clarince Djaldiová-Tabdiová.
„Je to suverénní vítězství, ale nerodilo se to úplně snadno. Oni na nás vlétli ve velkém stylu, byli hodně fyzičtí. Nám trošku trvalo, než jsme se rozběhli, než jsme dali do pohybu balon v útoku a v momentě, kdy jsme začali trošičku víc diktovat tempo v obraně a zlepšili jsme pohyb v útoku, tak ta hra potom začala být trošku jiná. Úplně se obrátila naštěstí v náš prospěch,“ řekl Bašta, který pracuje s výrazně obměněným kádrem.
„Chemie uvnitř týmu je úžasná. Holky jsou bezvadné lidsky. To znamená, že táhnou za jeden provaz. Na trénincích je úžasná energie, což v té minulé sezoně nám v nějakých fázích hodně chybělo,“ konstatoval Bašta.
„Samozřejmě chemie na hřišti je trošku ještě něco jiného. Tam nám to ještě trošku drhne a nejsme úplně sehraní. Pořád se nevidíme v těch pozicích, ve kterých bychom se mohli vidět. Ale jde to každým dnem a každým tréninkem nahoru. Až se nám vrátí Paulínka (Astierová) do hry, tak hru ještě trošičku víc oživí. Myslím si, že budeme hodně dobří,“ dodal Bašta.
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