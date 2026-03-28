Adamczyková zakončila sezonu šestým místem. Finále jí v Kanadě těsně uniklo

Stříbrná medailistka z únorového olympijského závodu v Livignu obsadila v Kanadě druhé místo v kvalifikaci. Ve čtvrtfinále, do něhož nenastoupila Američanka Hanna Percyová, obsadila druhé postupové místo za tradiční soupeřkou Michelou Moioliovou z Itálie.
V semifinále najížděla Adamczyková ještě na poslední skok jako první, ale před cílem ji předstihly Britka Charlotte Bankesová a těsně i Švýcarka Sina Siegenthalerová.
V malém finále pak dvojnásobná mistryně světa nestačila jen na Moioliovou, jež semifinále po pádu krátce po startu nedokončila.
Adamczyková se tak ani v posledním závodu sezony nedočkala ve Světovém poháru postupu do velkého finále, které jela naposledy před více než dvěma lety před mateřskou pauzou začátkem března 2024 v Cortině. Ve finále však česká hvězda nechyběla v nejdůležitějším závodu této zimy pod pěti kruhy v Livignu.
V konečném pořadí SP, v němž neobjela všechny závody, obsadila bývalá trojnásobná celková vítězka Adamczyková 11. pozici. Křišťálový glóbus získala dnešní vítězka Bankesová.
V mužském závodě vypadli oba čeští snowboardisté hned v osmifinále, Radek Houser obsadil 20. místo, Jan Kubičík skončil tři místa za ním. Zvítězil Australan Adam Lambert před Němcem Leonem Ulbrichtem, v celkovém hodnocení je pořadí opačné.
SP ve snowboardcrossu
Mont-Sainte-Anne (Kanada):
Muži: 1. Lambert (Austr.), 2. Ulbricht (Něm.), 3. Bichon (Kan.), ...20. Houser, 23. Kubičík (oba ČR).
Konečné pořadí SP (po 7 závodech): 1. Ulbricht 435, 2. Lambert 413, 3. A. Chollet 383, ...38. Choura (ČR) 35, 39. Houser 34, 42. Kubičík 26.
Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Siegenthalerová (Švýc.), ...6. Adamczyková, v kvalifikaci 27. Hrůšová (obě ČR).
Konečné pořadí SP (po 7 závodech): 1. Bankesová 473, 2. Trespeuchová 395, 3. Castaová (Fr.) 386, ...11. Adamczyková 182, 25. Hrůšová 61, 45. Strnadová (ČR) 8.