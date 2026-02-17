„To je jasné. To není problém.“ Taková byla první reakce šéfa Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala, když ho snowboardová šampionka požádala o zajištění hlídání malého Kryštofa v areálu her.
Pro Evu Adamczykovou šlo o velký návrat pod pět kruhů po osmi letech. „Neměla jednoduchý život. Před poslední olympiádou v Pekingu si zlomila obě nohy v kotníku. Mezitím se stala matkou a teď se vrací. Je to pro nás úžasný příběh,“ řekl Jiří Kejval v podcastu Hráči produkovaném webem Blesk.cz.
„Řekla: potřebuju hlídání a chci, aby šlo o někoho, koho znám. O moji sestru. Musela by ale dát výpověď v zaměstnání a potřebuju, abyste to hlídání zaplatili. A já jsem říkal: jasně, zaplatíme. Ani ve snu by mě nenapadlo, že to není částka uznatelná v rámci státních dotací,“ popsal Kejval.
V rozhovoru neskrýval rozčarování nad tím, že v době, kdy se řeší rovné podmínky pro ženy do nejmenších detailů, není takto základní věc pro matky-sportovkyně samozřejmostí.
Na začátku jednání se zástupci Národní sportovní agentury dokonce narazil. „Přišel jsem tam a řekl, že je to špatně, že to musíme změnit. A oni mi říkali: nechtěla by paní sportovkyně ještě kuchařku?“ popsal situaci.
Autora sarkastického výroku prozradit nechtěl a dodal, že věří, že šlo o prvotní nepochopení. „Nakonec to všechno dobře dopadlo – a během jednoho jednání,“ poznamenal.
Pozastavil se ale nad tím, že podobné potíže stále existují. „Dolaďujeme tyto věci, aby sportovkyně-matky měly adekvátní podmínky,“ řekl. Zároveň ale doplnil, že právě Adamczyková měla dostatečnou pozici, aby mohla uspět.
„Myslím, že doposud tyto otázky nikdo neřešil. A když se to snaží řešit žena, která je patnáctá na olympiádě, je to pro ni mnohem těžší než pro vítězku her,“ uvedl.
Matky mezi sportovci na olympiádě přitom nejsou ničím novým. V sestřizích nejemotivnějších momentů z olympijských her se dodnes pravidelně objevují dvacet let staré záběry z Turína, kdy čerstvou vítězku olympijského závodu na 30 kilometrů v běhu na lyžích Kateřinu Neumannovou vítá v cíli dvouletá dcerka Lucinka. Neumannová opakovaně říká, že jde o její největší vítězství a jednu z jejích nejsilnějších vzpomínek.
I Eva Adamczyková dává najevo, jak důležité pro ni bylo mít syna v areálu her nablízku. Například minulý víkend sdílela na sociálních sítích fotografii s malým Kryštofem v náručí.
Ještě před tím se čerstvá stříbrná medailistka podělila o svůj postoj k otázce mateřství v profesionálním sportu.
„My ženy jsme v posledních letech změnily pohled samy na sebe, protože se tolik maminek vrací k profesionálnímu sportu. Jde to a je to možné, pokud máte dostatečnou podporu. Já mám štěstí, že té podpory mám dost, takže to pro mě opravdu hodně znamená. Není to jen moje medaile,“ uvedla.