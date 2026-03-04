Evakuace z válečné zóny? ATP žádala 120 tisíc za letenku, po kritice náklady zaplatí

Účastníci podniku nabídku obdrželi emailem, který koluje po sociálních sítích.
Organizace ATP v něm uvádí, že oba challengery ve Fudžajře, které se měly konat tento a příští týden, jsou zrušeny.
Na první akci se v pondělí stihl kompletní program úvodního dne, ale v úterý byly zápasy přerušeny, když na nádrž v ropné rafinerii jen zhruba deset kilometrů od areálu dopadly trosky sestřeleného íránského dronu.
Hráči, sběrači míčů i rozhodčí po zaznění poplachu utíkali z kurtů do bezpečí, přerušen byl i zápas Čecha Marka Gengela.
Fakt, že se turnaj v takovýchto podmínkách vůbec rozběhl, vzbudil nesouhlasné reakce. „Není tady příliš bezpečno,“ vzkazoval Ukrajinec Vladyslav Orlov, jeden z účastníků.
Ještě v úterý odpoledne proto přišla logická zpráva, že se ve Fudžajře už hrát nebude. Ani tento, ani příští týden.
Organizace ATP nabídla tenistům přepravu do bezpečí, jenže za ni požadovala nezvykle vysokou částku. „Na čtvrtek organizujeme charterový let z Maskatu, který poletí do Milána se zastávkou v Egyptě. Cena je pět tisíc euro za osobu,“ stálo v emailu hráčům s tím, že zájemci se mají ozvat. Hlavní město Ománu je od Fudžajry vzdálené asi 340 kilometrů a cesta trvá přes tři a půl hodiny.
Vzhledem ke konfliktu mezi Izraelem a USA na jedné straně a Íránem na druhé je na Blízkém východě ochromena letecká doprava, takže je jistě dobře, že se ATP snaží zorganizovat transport pryč z válečné zóny. Ale nejprve nastavila cenu, která se pro hráče challengeru zdála neúměrně vysoká. Vždyť vítěz turnaje by získal dvanáct tisíc euro před zdaněním.
I hráčská odborová asociace PTPA psala: „Jsme hluboce znepokojeni, že turnaj pokračoval navzdory bezpečnostnímu riziku. A chtít po hráčích 5000 euro za letenku v momentě, kdy nemohou kontrolovat okolnosti, je nevhodné. PTPA nabízí, že každému z hráčů uhradí 2500 euro, aby nemuseli volit mezi finanční stabilitou a vlastní bezpečností, a vyzýváme ATP, aby zaplatila zbylých 2500.
Po kritice ATP ve středu uvedla, že letadlo zaplatí. „Veškeré náklady spojené s naší evakuací budou uhrazeny,“ vzkázal přes Instagram další z účastníků Bělorus Ilja Ivaška.