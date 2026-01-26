ONLINE: Everton - Leeds 0:1. Prvním gólem v dresu hostů otevírá skóre Justin

  21:05aktualizováno  21:33
Fotbalisté Evertonu v pondělní dohrávce 23. kola Premier League hostí Leeds. Utkání můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Útočník Evertonu Iliman Ndiaye střeží míč před bránícím hráčem Leedsu. | foto: Reuters

Pro obě mužstva jde o důležitý souboj. Které z nich naváže na vítězství z minulého kola?

Everton se v případě výhry posune na sedmou příčku a zřejmě definitivně se zbaví záchranářských starostí.

Leeds nepotěšily víkendové výsledky, kdy vyhráli jeho konkurenti v boji o záchranu. Bournemouth zdolal Liverpool, Nottingham zvítězil v Brentfordu a West Ham si poradil se Sunderlandem.

Právě tým českého záložníka Tomáše Součka je na sestupové příčce a po druhém vítězství za sebou ztrácí na nováčka už jen pět bodů.

Premier League
23. kolo 26. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Everton Everton : Leeds United Leeds United 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
28. Justin
Sestavy:
Pickford – Patterson, Tarkowski (C), O'Brien, Mykolenko – Gueye, Garner – Ndiaye, Armstrong, McNeil – Barry.
Sestavy:
Darlow – Bornauw, Rodon, Struijk – Bogle, Stach, Ampadu (C), Grujev, Justin – Aaronson, Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Travers – Coleman, Branthwaite, Aznou, Dibling, Dewsbury-Hall, Alcaráz, Röhl, Betuncal.
Náhradníci:
Perri – Byram, Longstaff, Tanaka, Buonanotte, Gnonto, Okafor, Nmecha, Piroe.

Rozhodčí: Hooper – Holmes, West

