ONLINE: Ararat - Sparta 0:0, domácí měli velkou šanci už po dvaceti sekundách

Před rokem na sebe oba týmy narazily v rámci třetího předkola Konferenční ligy a dál šla Sparta, teď se potkávají v rámci evropské pohárové soutěže číslo dva.
Sparťanský trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Suchomel, Mbe Soh, Guddal, Ryneš – Macek, Sochůrek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.
Sparta tak nastupuje v totožné sestavě jako o víkendu proti Jablonci (2:0).
Sparta do Evropské ligy spadla poté, co ve třetím předkole Ligy mistrů neuspěla s Lyonem. Celkově jí vstup do nové sezony nevyšel a v české lize má po osmi kolech čtyři výhry a čtyři porážky.
To Ararat je v domácí soutěži třetí a teď se těší na vůbec první účast v hlavní fázi některé z pohárových soutěží. Je mimochodem historicky prvním arménským celkem, který bude hrát Evropskou ligu.
Když se oba týmy utkaly před rokem, Sparta doma vyhrála 4:1 a v odvetě následně zvítězila 2:1.
Kdo uspěje tentokrát?
Bravim – Bueno, Malis, Wilson, Grigorjan – Oliveira, Muradjan (C), Dias – Serobjan, Lima, Banjaqui.
Surovčík – Suchomel, Soh, Guddal, Ryneš – Karabec (C), Macek, Sochůrek – Mercado, Brunes, Alcócer.
Nersesjan – Felipe, Šaghojan, Balanta, Elojan, Ambarcumjan, Pereira, Carlier, Tera, Ndour, França.
Hegyi, Franc – Kadeřábek, Zelený, Vitályos, Vydra, Eneme, Irving, Grimaldo, Singhateh, Jurásek, Vojta.
Rozhodčí: al-Hakím – Culum, Klyver (SWE)Přejít na online reportáž