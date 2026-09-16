Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ONLINE: Ararat - Sparta 0:0, domácí měli velkou šanci už po dvaceti sekundách

  18:14aktualizováno  18:46
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotbalisté Sparty se radují z gólu Johna Mercada. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanští fotbalisté vstupují do hlavní fáze Evropské ligy. Jejich soupeřem je Ararat-Armenia, s nímž se utkali i minulý rok. Zápas v Jerevanu má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Před rokem na sebe oba týmy narazily v rámci třetího předkola Konferenční ligy a dál šla Sparta, teď se potkávají v rámci evropské pohárové soutěže číslo dva.

Sparťanský trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Suchomel, Mbe Soh, Guddal, Ryneš – Macek, Sochůrek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.

Sparta tak nastupuje v totožné sestavě jako o víkendu proti Jablonci (2:0).

Sparta do Evropské ligy spadla poté, co ve třetím předkole Ligy mistrů neuspěla s Lyonem. Celkově jí vstup do nové sezony nevyšel a v české lize má po osmi kolech čtyři výhry a čtyři porážky.

To Ararat je v domácí soutěži třetí a teď se těší na vůbec první účast v hlavní fázi některé z pohárových soutěží. Je mimochodem historicky prvním arménským celkem, který bude hrát Evropskou ligu.

Když se oba týmy utkaly před rokem, Sparta doma vyhrála 4:1 a v odvetě následně zvítězila 2:1.

Kdo uspěje tentokrát?

Evropská liga
1. kolo 16. 9. 2026 18:45
zápas probíhá
Ararat-Armenia Jerevan Ararat-Armenia Jerevan : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Bravim – Bueno, Malis, Wilson, Grigorjan – Oliveira, Muradjan (C), Dias – Serobjan, Lima, Banjaqui.
Sestavy:
Surovčík – Suchomel, Soh, Guddal, Ryneš – Karabec (C), Macek, Sochůrek – Mercado, Brunes, Alcócer.
Náhradníci:
Nersesjan – Felipe, Šaghojan, Balanta, Elojan, Ambarcumjan, Pereira, Carlier, Tera, Ndour, França.
Náhradníci:
Hegyi, Franc – Kadeřábek, Zelený, Vitályos, Vydra, Eneme, Irving, Grimaldo, Singhateh, Jurásek, Vojta.

Rozhodčí: al-Hakím – Culum, Klyver (SWE)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.