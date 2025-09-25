ONLINE: Ferencváros - Plzeň 0:1, v úvodu střílí gól Durosinmi, domácí jsou v deseti

Durosinmi měl nejdřív štěstí, že za drsný šlapák na Gartenmanna dostal žlutou kartu a VAR se v tom dál nešťoural.
Domácí po faulu zaútočili, nebezpečný centr hostující Doski hrudí riskantně a zároveň mazácky odehrál hrudí k brankáři Jedličkovi.
Hned si naběhl na výhoz Jedličky, akci potáhl po levém kraji, přihrál do středu pole na Vydru. Ten míč pustil za sebe na Durosinmiho, který kličkami zamotal nohy stoperovi Cissému a nechytatelnou bombou z dvaceti metrů k tyči skóroval.
Pro oba týmy se jedná už o třetí letošní střetnutí, narazily na sebe totiž před pár měsíci v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy. V Budapešti tehdy slavil Ferencváros (1:0), Plzeň pak dvojzápas otočila domácím vítězstvím 3:0.
Teď se utkají pouze jednou – Evropská liga se totiž podruhé hraje v novém formátu, kdy každý tým v rámci ligové fáze vyzve osm soupeřů a výsledky se počítají do společné tabulky.
Trenér Miroslav Koubek zvolil následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Červ, Souaré, Doski – Ladra, Durosinmi, Vydra.
Plzeň hraje Evropskou ligu podruhé v řadě, v uplynulém ročníku nakonec vypadla v osmifinále s Laziem. V létě bojovala o účast v Champions League, ale nestačila na Rangers. Na vstup do pohárů se příliš dobře nenaladila – o víkendu padla se Spartou 1:2.
Ani Ferencváros nicméně o víkendu neuspěl a v domácí soutěži, kde mu patří čtvrtá příčka, pouze remizoval 2:2. Stejně jako na jaře ho vede někdejší irský fotbalista Robbie Keane a v jeho kádru nově najdete Brazilce Cadua, jenž v létě odešel právě z Plzně.
Dibusz (C) – I. Cissé, Raemaekers, Gartenmann – Makreckis, Ötvös, Keïta (46. Kanichowsky), Tóth, O'Dowda – Varga, Gruber (46. Cadu).
Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memić, Červ, Souaré, Doski – Ladra, Durosinmi, Vydra (C).
Gróf – Pešić, Levi, Yusuf, Zachariassen, Szalai, Romão, Madarász, Joseph, Nagy.
Tvrdoň, Wiegele – Marković, Spáčil, Kabongo, Višinský, Havel, Valenta, Adu, Zeljković.
Rozhodčí: Van der Eijk – Bluemink, De Groot.