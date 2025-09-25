ONLINE: Ferencváros - Plzeň 0:1, v úvodu střílí gól Durosinmi, domácí jsou v deseti

  21:55aktualizováno  21:55
Plzeňští fotbalisté mají našlápnuto k prvnímu vítězství v Evropské lize. V úvodním zápase základní části v Budapešti po půli nad místním Ferencvárosem vedou 1:0. Gól dal po čtvrthodině povedenou střelou nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. Domácí navíc krátce před přestávkou přišli o vyloučeného Makreckise, který dostal druhou žlutou kartu. Druhý poločas můžete sledovat v online reportáži.
Obránce Ferencvárose Makreckis pravděpodobně zapomněl, že v desáté minutě...

Obránce Ferencvárose Makreckis pravděpodobně zapomněl, že v desáté minutě dostal žlutou kartu a po zbytečném faulu na Vydru dostal po druhé žluté červenou. | foto: AP

Plzeňský Dweh brání domácího útočníka Vargu.
Doski z Plzně (vpravo) se snaží dostat k míči přes lotyšského obránce...
Trenér Plzně Miroslav Koubek nabádá své svěřence ke klidu.
Václav Jemelka z Plzně (vlevo) odkopává míč před domácím Makreckisem.
Durosinmi měl nejdřív štěstí, že za drsný šlapák na Gartenmanna dostal žlutou kartu a VAR se v tom dál nešťoural.

Domácí po faulu zaútočili, nebezpečný centr hostující Doski hrudí riskantně a zároveň mazácky odehrál hrudí k brankáři Jedličkovi.

Hned si naběhl na výhoz Jedličky, akci potáhl po levém kraji, přihrál do středu pole na Vydru. Ten míč pustil za sebe na Durosinmiho, který kličkami zamotal nohy stoperovi Cissému a nechytatelnou bombou z dvaceti metrů k tyči skóroval.

Pro oba týmy se jedná už o třetí letošní střetnutí, narazily na sebe totiž před pár měsíci v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy. V Budapešti tehdy slavil Ferencváros (1:0), Plzeň pak dvojzápas otočila domácím vítězstvím 3:0.

Teď se utkají pouze jednou – Evropská liga se totiž podruhé hraje v novém formátu, kdy každý tým v rámci ligové fáze vyzve osm soupeřů a výsledky se počítají do společné tabulky.

Trenér Miroslav Koubek zvolil následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Červ, Souaré, Doski – Ladra, Durosinmi, Vydra.

Plzeň hraje Evropskou ligu podruhé v řadě, v uplynulém ročníku nakonec vypadla v osmifinále s Laziem. V létě bojovala o účast v Champions League, ale nestačila na Rangers. Na vstup do pohárů se příliš dobře nenaladila – o víkendu padla se Spartou 1:2.

Ani Ferencváros nicméně o víkendu neuspěl a v domácí soutěži, kde mu patří čtvrtá příčka, pouze remizoval 2:2. Stejně jako na jaře ho vede někdejší irský fotbalista Robbie Keane a v jeho kádru nově najdete Brazilce Cadua, jenž v létě odešel právě z Plzně.

Evropská liga
1. kolo 25. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Ferencváros Ferencváros : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
16. Durosinmi
Sestavy:
Dibusz (C) – I. Cissé, Raemaekers, Gartenmann – Makreckis, Ötvös, Keïta (46. Kanichowsky), Tóth, O'Dowda – Varga, Gruber (46. Cadu).
Sestavy:
Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memić, Červ, Souaré, Doski – Ladra, Durosinmi, Vydra (C).
Náhradníci:
Gróf – Pešić, Levi, Yusuf, Zachariassen, Szalai, Romão, Madarász, Joseph, Nagy.
Náhradníci:
Tvrdoň, Wiegele – Marković, Spáčil, Kabongo, Višinský, Havel, Valenta, Adu, Zeljković.
Žluté karty:
10. Makreckis
Žluté karty:
15. Durosinmi
Červené karty:
38. Makreckis
Červené karty:

Rozhodčí: Van der Eijk – Bluemink, De Groot.

