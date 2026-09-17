ONLINE: Plzeň - Union SG 0:3, domácí nestíhají, po půli zvyšuje Kričfaluši

Nebýt skvělých reflexů rakouského brankáře Floriana Wiegele, byl by souboj už dávno rozhodnutý. Sice dostal dvě branky, ale za trapnou defenzívou dalších pět vyložených šancí zlikvidoval.
Plzeňský kouč Kováč udělal proti nepovedenému ligovému duelu proti Olomouci (2:3) šest změn v sestavě, ale v ničem si nepomohl. Přestavěl takřka celou obranu, což se úplně minulo účinkem. Především levý stoper Spáčil se na zápas nevyspal vůbec dobře.
Právě po jeho zaváhání, kdy neodhadl dlouhý pas a míč podskočil, běžel jihoafrický útočník Mokofeng sám na bránu a po čtvrthodině hosté vedli. Proměnili až třetí obrovskou šanci.
Hosté drželi míč, dostávali se do šancí a Wiegele se činil. Podruhé inkasoval v závěru půle po dalším úniku z poloviny hřiště. Domácí se natlačili dopředu, ale akci nezakončili a pak nestíhali. Bionic dostal kolmici, z poloviny hřiště ho sice stíhal Souaré, ale nedostihl.
Plzeň do Evropské ligy postoupila po senzačním obratu a výhře 5:1 v odvetě nad Crvenou Zvezdou Bělehrad, což byla premiéra trenéra Radoslava Kováče na lavičce. Jenže to jí pomohl nizozemský rozhodčí Makkelie, který v druhé půli přísně vyloučil hostujícího hráče a k tomu nařídil proti Zvezdě tři penalty.
Po víkendové porážce s Olomoucí zůstali je na lavici Dweh, Doski, Gabriel, Červ, Ladra a Lawal, ale jejich zástupci si moc dobře nevedli.
Union Saint-Gilloise je elitní belgický klub, v letní kvalifikaci bojoval o Ligu mistrů, ale v play off podlehl po prodloužení norskému Bodö/Glimt. Od té doby nicméně neprohrál a aktuálně táhne sérii čtyř vítězství v řadě.
Týmy na sebe dosud v pohárech nenarazily, Union však má s českými mužstvy relativně čerstvou zkušenost – před dvěma lety vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů se Slavií po porážkách 1:3 a 0:1.
18. Mofokeng
43. Biondic
59. Kričfaluši
Wiegele – Pališčák, Vavro, Spáčil (46. Dweh), Souaré – Memić (64. Gabriel), Hrošovský (C) (72. Červ), Pirgić, Sojka – Višinský (46. Lawal), Adu (64. Faal).
Koffi – Patris, Havenaar, M. Sylla, Kričfaluši (75. Chibani) – Zeneli, Schoofs (C), Olaru (82. Aquino) – Mofokeng (63. Hurtevent), Biondic (63. K. Rodríguez), G. Smith (63. De Roeve).
Baier – Toure, Doski, Ladra, Panoš, Kabongo, Prebsl.
Chambaere, Kavlašvili – S. Keita, Hamoutahar, Sshilanda.
45. Hrošovský, 60. Pirgić
16. Kričfaluši, 42. Biondic
Rozhodčí: Frid – Hassan, Koltunoff (ISR)
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