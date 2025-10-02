ONLINE: Plzeň - Malmö 1:0, skóre otevírá Vydra, hosté jdou brzy do deseti

  18:57
Plzeňští fotbalisté vedou ve druhém zápase hlavní fáze Evropské ligy 1:0 nad švédským Malmö. Po půlhodině se prosadil kapitán Vydra. Utkání sledujte v podrobné online reportáži.
Rafiu Durosinmi akrobatickým způsobem posílá míč na bránu Malmö - ale míjí.

Rafiu Durosinmi akrobatickým způsobem posílá míč na bránu Malmö - ale míjí. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Nástup hráčů Plzně a Malmö před začátkem utkání.
Adrián Skogmar z Malmö a plzeňský útočník Denis Višinský v souboji o míč.
Matěj Valenta (32) sleduje práci svého plzeňského kolegy Karla Spáčila.
Anders Christiansen z Malmö se snaží prodrat plzeňskou obranou.
Plzeň do nového ročníku Evropské ligy vstoupila remízou 1:1 na půdě Ferencvárose. Dlouho vedla po gólu Durosinmiho, maďarský soupeř ale v samotném závěru vyrovnal.

Když pak o víkendu Západočeši prohráli se Zlínem (0:1), vedení odvolalo trenéra Miroslava Koubka a do čtvrtečního zápasu mužstvo vede asistent Marek Bakoš.

Proti Malmö zvolil následující sestavu: Jedlička – Dweh, Jemelka, Spáčil, Doski – Valenta, Červ – Memič, Višinský, Vydra – Durosinmi.

Ani švédskému týmu první zápas nevyšel, doma dokonce prohrál s Ludogorcem 1:2, v důsledku čehož skončil trenér Rydström.

Oba týmy se v pohárech utkají poprvé, s českými soupeři má však Malmö čerstvé zkušenosti. V play off letošní kvalifikace vyřadilo Olomouc, v uplynulé sezoně nejprve v závěrečném předkole Ligy mistrů nestačilo na Spartu a poté uhrálo remízu 2:2 na Slavii v základní části Evropské ligy.

Jak zápas s ním zvládne Plzeň?

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 18:45
zápas probíhá
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Malmö FF Malmö FF 1:0 (-:-)
Góly:
34. Vydra
Góly:
Sestavy:
Jedlička – Dweh, Jemelka, Spáčil, Doski – Valenta, Červ – Memić, Višinský, Vydra (C) – Durosinmi.
Sestavy:
Olsen – Jens Stryger Larsen, P. Jansson (16. Djurić), Rösler, Busanello – Skogmar, Rosengren, Johnsen, Bolin – Ekong, Christiansen (C) (27. Gudjohnsen).
Náhradníci:
Tvrdoň, Wiegele – Kabongo, Ladra, Souaré, Paluska, Havel, Bello, Adu, Zeljković.
Náhradníci:
Dahlin, Ellborg – Johan Karlsson, Lewicki, Sigurdsson, Olsson, Soumah, Berg, Vecchia, Busuladžić.
Žluté karty:
23. Dweh
Žluté karty:
10. Christiansen, 18. Johnsen
Červené karty:
Červené karty:
39. Johnsen

Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (všichni ALB)

