ONLINE: Plzeň - Malmö 1:0, skóre otevírá Vydra, hosté jdou brzy do deseti

Plzeň do nového ročníku Evropské ligy vstoupila remízou 1:1 na půdě Ferencvárose. Dlouho vedla po gólu Durosinmiho, maďarský soupeř ale v samotném závěru vyrovnal.
Když pak o víkendu Západočeši prohráli se Zlínem (0:1), vedení odvolalo trenéra Miroslava Koubka a do čtvrtečního zápasu mužstvo vede asistent Marek Bakoš.
Proti Malmö zvolil následující sestavu: Jedlička – Dweh, Jemelka, Spáčil, Doski – Valenta, Červ – Memič, Višinský, Vydra – Durosinmi.
Ani švédskému týmu první zápas nevyšel, doma dokonce prohrál s Ludogorcem 1:2, v důsledku čehož skončil trenér Rydström.
Oba týmy se v pohárech utkají poprvé, s českými soupeři má však Malmö čerstvé zkušenosti. V play off letošní kvalifikace vyřadilo Olomouc, v uplynulé sezoně nejprve v závěrečném předkole Ligy mistrů nestačilo na Spartu a poté uhrálo remízu 2:2 na Slavii v základní části Evropské ligy.
Jak zápas s ním zvládne Plzeň?
Jedlička – Dweh, Jemelka, Spáčil, Doski – Valenta, Červ – Memić, Višinský, Vydra (C) – Durosinmi.
Olsen – Jens Stryger Larsen, P. Jansson (16. Djurić), Rösler, Busanello – Skogmar, Rosengren, Johnsen, Bolin – Ekong, Christiansen (C) (27. Gudjohnsen).
Tvrdoň, Wiegele – Kabongo, Ladra, Souaré, Paluska, Havel, Bello, Adu, Zeljković.
Dahlin, Ellborg – Johan Karlsson, Lewicki, Sigurdsson, Olsson, Soumah, Berg, Vecchia, Busuladžić.
Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (všichni ALB)