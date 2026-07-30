ONLINE: Hradec - Tromsö 2:1, domácí skóre otáčejí, k postupu je přibližuje Slončík

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  18:53aktualizováno  20:10
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Tom Slončík z Hradce v akci během zápasu s norským Tromsö. | foto: Profimedia.cz

Naději jim dal útočník Mick van Buren, díky jehož gólu královéhradečtí fotbalisté ovládli úvodní duel druhého předkola Evropské ligy 1:0. V domácí odvetě s norským Tromsö náskok hájí. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 19 hodin.

Hradečtí minulý čtvrtek uspěli především zásluhou brankáře Adama Zadražila, který chytil penaltu, a jediného střelce Micka van Burena. Díky jim přivezli z města za polárním kruhem překvapivé vítězství.

V neděli pak vstoupili do ligového ročníku domácí výhrou 2:1 nad východočeským rivalem Pardubicemi.

Vítěz souboje se ve 3. předkole Evropské ligy utká s lepším z dvojice Besiktas Istanbul - Midtjylland, poražený v kvalifikaci Konferenční ligy narazí na Alaškert, nebo CFR Kluž.

Evropská liga
2. předkolo 30. 7. 2026 19:00
zápas probíhá
FC Hradec Králové FC Hradec Králové : Tromso IL Tromso IL 2:1 (1:1)
Góly:
30. van Buren
48. Slončík
Góly:
25. H. Larsen
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Kučera, Darida (C), Dancák, Horák – van Buren, Slončík – Mihálik
Sestavy:
Haugaard – Warneryd (46. Dahlqvist), Skjærvik, Guddal, Vådebu, Innvær – Hjertø-Dahl, Edvardsson, Jenssen (C) – Camões, H. Larsen
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Ludvíček, Petrášek, Neto, Hodek, Regža, Ponikelský, Umar, Trubač, Vlkanova, Kubr
Náhradníci:
Lauvli, Sarr – Tønnessen, L. Larsen, Grundt, Braut, Nyhammer, Myrvold, Dahlqvist, Elvebu, Øyvann, Mikkelsen
Žluté karty:
14. Uhrinčať, 50. Slončík
Žluté karty:

Rozhodčí: Dabanović – Todorović, Jovanović (všichni MNE)

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