Tromsö - Hradec Kr. 0:1, skvělý výsledek. Zadražil chytil penaltu, rozhodl van Buren

Autor: ,
  21:03aktualizováno  21:16
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie2

Senzace. Hradec vyloupil hřiště norského Tromsö. | foto: FC Hradec Králové

Lépe začít sezonu nemohli. Fotbalisté Hradce Králové v prvním zápase 2. předkola Evropské ligy triumfovali na půdě norského Tromsö 1:0. Kromě bodů do evropského koeficientu vezou z polárního kruhu taktéž nadějný výsledek do odvety. Hlavním hradeckým hrdinou je gólman Zadražil, který kromě několika šancí chytil i penaltu. Skvělým sólem chvíli před koncem rozhodl Mick van Buren.

Zatímco Hradec ve čtvrtek načal novou soutěžní sezonu, Tromsö do ní vstoupilo už v březnu, jelikož norská liga se hraje systémem jaro - podzim. Domácí měli v utkání hraném na umělé trávě od začátku výraznou převahu v držení míče, k větším šancím to ale v první půli nevedlo.

V páté minutě Hjertö-Dahl po standardní situaci z voleje přestřelil. Po půlhodině hry Heine Larsen nevyřešil ideálně centr mířící mezi hradecké stopery a Zadražil nemusel zasahovat.

Obraz hry se nezměnil ani po přestávce. V 53. minutě dostal třetí tým norské ligy velkou příležitost k otevření skóre. Zadražil při výběhu fauloval Heineho Larsena a izraelský rozhodčí Levy odpískal pokutový kop. Hostující gólman ale situaci napravil a střelu Hjertö-Dahla vystihl.

Tromsö mělo i nadále herní převahu, jenže se nedokázalo prosadit. Naopak v 85. minutě se hosté ocitli v přečíslení. Van Buren si při sólu poradil s několika protihráči, probil se až téměř před branku a zblízka zakončil pod horní tyč. Byla to jediná střela Východočechů na branku v celém duelu.

Tom Slončík z Hradce v akci během zápasu s norským Tromsö.

Domácí ještě v nastavení mohli srovnat po akci dvou příchozích hráčů z lavičky. Innvaerův centr propadl až na zadní tyč a Dahlqvist v pádu zakončil, Zadražil ale na poslední chvíli svůj tým zachránil.

Hradec Králové vítězně oslavil návrat do evropských pohárů po více než 30 letech. Votroci se zároveň ideálně naladili na nedělní vstup do domácí ligy proti regionálnímu rivalovi Pardubicím.

Odveta je na programu za týden v Malšovické aréně. Vítěz se ve 3. předkole Evropské ligy utká s lepším z dvojice Besiktas Istanbul - Midtjylland. Poražený přejde do kvalifikace Konferenční ligy, kde narazí na Alaškert, nebo CFR Kluž.

Hradec hrál naposledy poháry v sezoně 1995/96. Letos se měl původně představit v Konferenční lize, ale posunul se o soutěž výš díky vyřazení Karviné.

Evropská liga
2. předkolo 23. 7. 2026 19:00
Tromso IL Tromso IL : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
85. van Buren
Sestavy:
Haugaard – Cornic (66. Innvær), Skjærvik, Guddal, Vådebu, Warneryd (88. Dahlqvist) – Hjertø-Dahl, Edvardsson, Jenssen (C) (62. L. Larsen) – Nyhammer (88. Braut), H. Larsen (62. Camões)
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Wiesner (81. Umar), Darida (C), Trubač (60. Dancák), Horák – Vlkanova (70. Kučera), Slončík (60. van Buren) – Mihálik
Náhradníci:
Lauvli, Sarr – Tønnessen, L. Larsen, Grundt, Braut, Myrvold, Dahlqvist, Elvebu, Camões, Mikkelsen, Innvær
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Ludvíček, Neto, van Buren, Dancák, Hodek, Regža, Ponikelský, Umar, Kučera, Kubr
Žluté karty:
90+2. Edvardsson
Žluté karty:
46. Čech, 52. Zadražil

Rozhodčí: Levy – Koltunoff, Barbiro (všichni ISR)

Počet diváků: 5082

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ONLINE: Varaždín - Jablonec 1:2, hosté otáčí skóre, po pauze se trefuje Tekijaški

Momentka ze zápasu Varaždín - Jablonec.

Tromsö - Hradec Kr. 0:1, skvělý výsledek. Zadražil chytil penaltu, rozhodl van Buren

Senzace. Hradec vyloupil hřiště norského Tromsö.

Také sparťan Zelený skončil v reprezentaci: Mistrovství světa je ideální tečka

Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua.

Evropské zásobníky se na zimu zaplnit nepovede, varoval šéf plynárenské firmy

ilustrační snímek

Vlak se střetl s náklaďákem, čtyři lidé jsou zranění. Nehodu zachytila kamera

Řidič dodávky před srážkou s vlakem u Chýnova vůbec nebrzdil (23. července 2026)

Poslední slovo

O římských neptunáliích a v sekci „pro pamětníky“ i o ruských prázdninách

Karel Oliva

Vrtulník spadl z 50 metrů. Zemřela vojákyně, vyšetřuje i vojenská policie

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

Dvacetiletý Němec přepadl v bavorském Řezně banku. Jeden člověk zemřel

Muž patrně přepadl banku v bavorském Řezně, jeden rukojmí je podle policie...

Soud nařídil propustit čínského „špiona“. Teď panují obavy, že opustí Česko

ilustrační snímek

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Napotřetí už to vyšlo. Carapaz se dočkal, na Tour slaví v horském dojezdu

Richard Carapaz vítězí v 18. etapě Tour de France.

Politický diář

Selfie na tlačítkovou Nokii 6230? Jak nejchytřejší europoslanec testuje pozornost

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (28. května 2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.