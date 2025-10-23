AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

  21:42aktualizováno  23:04
Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné individuální akci prosadil Adu, pak krásnou střelou rozvlnil síť Souaré. Domácí po změně stran jen snížili z penalty, kterou po Jemelkově ruce proměnil Dybala.
Fotbalisté Plzně oslavují gól v zápase Evropské ligy proti AS Řím.

Fotbalisté Plzně oslavují gól v zápase Evropské ligy proti AS Řím. | foto: AP

Fotbalisté AS Řím oslavují gól v zápase Evropské ligy proti Plzni.
Plzeňský Václav Jemelka se snaží zastavit soupeře z AS Řím Artema Dovbyka.
Plzeňský Prince Adu se řítí za míčem v utkání Evropské ligy proti AS Řím.
Fanoušci AS Řím v zápase Evropské ligy proti plzeňské Viktorii.
Plzeň má aktuálně v tabulce sedm bodů a je na pátém místě.

Martin Hyský, který přišel z Karviné teprve minulý týden a o víkendu už stihl porazit Bohemians 1:0, si těžko mohl vysnít lepší trenérskou premiéru v evropských pohárech.

Vyšla mu tak dobře, že ve 30. minutě zkušený Gian Piero Gasperini musel sáhnout ke střídání, protože jeho tým si zkrátka s Plzní a jejím aktivním pojetím hry nevěděl rady.

První gól vstřelil po dvaceti minutách rychlík Adu. Po Jedličkově nákopu si odstavil nedůrazně bránícího Ziolkowskiho, zpracoval si balon, ze strany pronikl do vápna a přesnou střelou ke vzdálenější tyči překonal brankáře Svilara.

Plzeňský Prince Adu se raduje z gólu do sítě AS Řím.

A o chvíli později bylo pro Plzeň ještě lépe.

Dweh na útočné polovině přihrál Souarému, jenž se nerozpakoval, napřáhl z dálky a podruhé rozvlnil síť za Svilarem. To Gasperiniho donutilo k tomu, aby do hry poslal útočníka El Shaarawyho.

Domácí od té chvíle byli mnohem aktivnější a několikrát Plzeň zatlačili, ta se však do konce poločasu udržela. Po změně stran ji pak ještě po El Shaarawyho zakončení podržel Jedlička, jenže pak Jemelka nešikovně zády k celé situaci zahrál po Pisiliho hlavičce rukou, kterou rozhodně neměl v přirozené poloze.

Sudí Meler po kontrole u videa správně odpískal penaltu a Dybala ji s přehledem proměnil – jeho pomalý rozeběh nahlodal Jedličku tak moc, že skočil ještě než argentinský útočník pořádně napřáhl.

Fotbalisté AS Řím oslavují gól v zápase Evropské ligy proti Plzni.

AS se tlačilo za vyrovnáním a Plzeň ve druhé půli neměla takřka nic. Navíc viditelně jí docházely síly a přežila několik obrovských příležitostí soupeře. Levou tyč jen těsně minul El Shaarawy, Soulého jedovka zase mířila nad břevno.

V nastavení domácí tlak vrcholil.

Osamocený Ndicka hlavičkoval, ale naštěstí pro plzeňské trefil jen střed brány. O chvíli později vyplaval za obranou Pisili, zpracoval si balon a tvrdou střelou vyrovnal. Jenže radost mu záhy zkazil pomezní rozhodčí.

A chvíli na to hlavní zápas ukončil. A Plzeň mohla slavit senzační vítězství.

Příště je čeká domácí zápas s Fenerbahce.

Evropská liga
3. kolo 23. 10. 2025 21:00
AS Řím AS Řím : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 1:2 (0:2)
Góly:
54. Dybala
Góly:
20. Adu
23. Souaré
Sestavy:
Svilar – Ziolkowski (30. El Shaarawy), G. Mancini (C), Hermoso – Çelik (67. Bailey), Koné (46. Pisilli), el-Ajnawí, Soulé (74. Ndicka), França – Dovbyk (74. E. Ferguson), Dybala.
Sestavy:
Jedlička – Paluska (68. Havel), Dweh, Jemelka (64. Marković), Spáčil (81. Zeljković) – Memić, Červ (C), Souaré – Ladra (64. Višinský) – Durosinmi, Adu (81. Bello).
Náhradníci:
De Manzi, Gollini – Rensch, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Ghilardi.
Náhradníci:
Tvrdoň, Wiegele – Kabongo.
Žluté karty:
56. Çelik, 80. G. Mancini
Žluté karty:
30. Durosinmi, 60. Souaré, 67. Spáčil, 75. Červ, 90+5. Dweh

Rozhodčí: Meler – Özkara, Duran (TUR)

