Olympiakos - Sparta 1:0, prohra po smolné teči v závěru, hosté svou šanci zahodili

Na stadionu připomínající ten v pražském Edenu, jen o víc než třetinu větší, chvílemi těžce oddychovali, jindy se v pohodě bránili.
Odvrátili čtrnáct rohů, ale jeden centr v 76. minutě nezvládli. Pro domácí, vyznávající červenobílé barvy, to bylo vysvobození. Tolik se snažili, ale gól ne a ne dát. Souhra náhradníků, špatně podstoupený souboj Alcócera u rohového praporku, neobsazený hráč před bránou a teč. Hlavičkující Gónzales protivníka Mannsverka trefil do hlavy...
Když byl konec, domácí se objímali, sparťané se dívali do země. Tohle utkání prohrát nemuseli.
Nigerijský levý obránce Onyemaechi napřáhl v pokutovém území Sparty a fanoušci za bránou už už zvedali ruce, jenže vzápětí vydechli zklamáním.
Další z několika střel, která ve stísněném prostoru před Surovčíkem neprošla. Sparťané, když se po pětadvaceti nadějných minutách dostali pod tlak, před svým gólmanem vybudovali zeď, od níž se míče odráželi.
A co prošlo, letělo do ochranné sítě, která nejtvrdší jádro fanoušků Olympiakosu od hřiště odděluje.
Bouřlivá atmosféra byla na utkání dlouho to nejlepší. V prvním poločase ani jedno z mužstev nevyslalo přímou střelu na bránu, ale přece jen Surovčík se v teplém řeckém večeru potil.
Musel být pořád ve střehu, odkud ze závarů míč vypluje. Jinak mu hodně pomáhali obránce, odvraceli centry, přízemní přihrávky, vrhali se proti střelám. Hosté nedokázali přelstít presink soupeře a pod agresivním napadáním chybovali.
Pokud by Olympiakos byl v zakončení šikovnější, do přestávky by dal jeden dva góly.
Sparťany trápila především souhra na jeho levé straně, vedle Onyemaechiho se činili i portugalský útočník Martins. Oba hbití, rychlí, šikovní s míčem.
Hosté nebezpeční nebyli, přestože především v úvodních dvaceti minutách se jim párkrát defenzíva domácích otevřela. Alcócer po pěti minutách obešel obránce, probil se do vápna, ale míč na malé vápno nedostal. Další nadějné akce rovněž nedotáhl. Obstřel poslal na tribunu, nebo narazil do stoperů.
Jurásek na pravém křídle, kde nahradil zraněného Mercada, to měl proti Onyemaechimu těžké a neprosadil se. Ale pokud by mu při slibném brejku Sochůrek přihrál, byl by ve výhodné pozici.
V 58. minutě se do ní dostal střídající Mannsverk po individuální akci Alcócera, jeho rána mířila do brány, Ortega by ji neměl, ale domácí zachránila teč jednoho z obránců, který ránu z dvanácti metrů vytěsnil na roh.
Sparta poté kopala první roh, pak hned druhý. Domácí jich v té době měli už deset. Sbírali je dál, ale bez efektu.
I prvních dvacet minut druhé půle sparťané poměrně v pohodě zvládli. Když chtějí, dokážou i spolehlivě bránit. Jenže v 78. minutě přece jen podlehli.
Alcócer se na levé straně nechal obejít, střídající Pedersen postupoval do vápna a na penaltě našel volného Gonzálese, jehož nepříliš nebezpečnou hlavičku smolně nasměroval mimo dosah brankáře Mannsverk.
Sparťané mohli vzápětí vyrovnat, ale Kadeřábek z deseti metrů z voleje bránu netrefil. To byla velká šance. Další už nepřišla, byť v závěru soupeře hodně zatlačili.
78. A. González
Ortega – Saliakas (74. Pedersen), Retsos (C), Pirola, Onyemaechi (74. Tiknizjan) – Freuler, Hezze (62. Puerta) – Martins, Chiquinho, J. Silva – Jaremčuk (62. A. González).
Surovčík – Hoever (79. Kadeřábek), Guddal, Zelený (C), Suchomel – Sochůrek (46. Mannsverk), Macek (67. P. Vydra), Eneme – Jurásek (67. Singhateh), Vojta (60. Brunes), Alcócer.
Stournaras – Smajlović, Sá, Carmo, Filis.
Hegyi – Martinec, Vitályos, Irving, Soh.
38. Martins, 90+2. Martins
29. Zelený, 77. Singhateh, 80. Suchomel
Rozhodčí: Eskas – Engan, Rossland (vš. NOR)Přejít na online reportáž