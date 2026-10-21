Se Spartou do Řecka neletí Mercado. Jak si proti vítězi Konferenční ligy povede?

S tým cestoval i stoper Loic Mbe Soh, jenž hrál naposled před reprezentační pauzou v září.
Naopak vedle dlouhodobých marodů Adama Karabce s Matějem Rynešem zůstal doma John Mercado, jeden z nejlepších hráčů v této sezoně, a stoper Adam Ševínský, jenž před týdnem proti Lilleströmu utrpěl svalové zranění.
ONLINE: Olympiakos – Sparta
Výkop ve čtvrtek ve 21 hodin
Právě duel s norským týmem skončil pro sparťany mrzutě, v poslední minutě dostali gól na 1:1. Čtvrteční souboj na Olympiakosu je první možností, jak nečekanou ztrátu napravit.
Jenže...
Olympiakos je největším a nejúspěšnějším řeckým klubem, dobyl už 48 titulů, byť jen jeden za předchozí čtyři sezony. Majitelem je svérázný podnikatel Evangelos Marinakis, který vlastní Nottingham v Premier League a portugalský klub Rio Ave.
Nejhodnotnějším hráčem je Gustávo Sá, cenu portugalského útočníka, jenž hostuje z Nottinghamu, odhaduje specializovaný server Transfermakt na 22 milionů eur, což je víc než půl miliardy korun.
Na začátku září klub angažoval kolumbijského středopolaře Gustava Puertu a Santanderu za něj zaplatil 16 milionů eur. Mexický útočník Armando González přišel z Guadalajary za 8,6 milionů eur.
Ze spřáteleného Nottinghamu dorazili ještě portugalský křídelník Jota Silva a stoper David Carmo. Kapitánem je Panagiotis Retsos, jeden z mála Řeků v kádru.
Olympiakos je týmem s momentální nejlepší formou v Řecku. Přestože ztrácí dva body na první Panathinaikos, vyhrál pět zápasů za sebou včetně právě výbušného derby s aténským rivalem. Před týdnem dokázal vyhrát i souboj v Evropské lize v Marseille.
V úvodu sezony však stejně jako Sparta nezvládl třetí předkolo Ligy mistrů a nechal se vyřadit Nijmegenem. A když v třetím kole řecké ligy remizoval na stadionu Volosu, svérázný majitel Marinakis vyhodil španělského trenéra José Luise Mendilibara, který na jaře 2024 dovedl klub k senzačnímu triumfu v Konferenční lize, a angažoval jeho krajana Imanola Alguacila Barrenetxeu.
Pětapadesátiletý Bask dosud trénoval v Realu Sociedad, kde také osm let hrával pravého obránce. Prošel tamní rezervou a od prosince 2018 sedm let vedl áčko. V roce 2020 vyhrál Královský pohár. V minulé sezoně působil v Saúdské Arábii v klubu al-Šabab.
Jak si jeho svěřenci povedou proti Spartě?