ONLINE: Besiktas - Hradec 0:0, za domácí hraje Černý, hosté musí dotahovat

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  18:42aktualizováno  19:00
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Samuel Dancák a Tom Slončík před začátkem utkání s Besiktasem.

Samuel Dancák a Tom Slončík před začátkem utkání s Besiktasem. | foto: Miloš Thomas / fchk.cz

Hradecký útočník Mick van Buren nastupuje na trávník v Istanbulu.
Asistent hradeckého trenéra Lukáš Vácha v Istanbulu.
Abdullahi Umar na rozcvičce před zápasem Hradce s Besiktasem.
Adam Zadražil se rozehřívá na utkání Hradce s Besiktasem Istanbul.
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Doma prohráli 0:1 a musí dotahovat. Fotbalisté Hradce Králové hrají odvetu 3. předkola Evropské ligy na půdě tureckého Besiktase. Zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Hradec minulý týden dohrával v početní výhodě, deset minut po vyloučení Ouattary ale vstřelil jediný gól utkání Kilicsoy.

V Turecku tak musí Hradec vyhrát minimálně o jednu branku, aby zápas dotáhl alespoň do prodloužení. Na odvetu se naladil ligovou výhrou 2:1 nad Baníkem.

Naproti tomu hráči Besiktase týden odpočívali, jelikož turecká liga ještě nezačala.

Klub krátce před zápasem představil novou posilu Dušana Vlahoviče. Srbský útočník přišel po tříletém angažmá v Juventusu a podepsal smlouvu na tři roky. Za sezonu vydělá 7,5 milionu eur (téměř 182 milionů korun).

Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká se Žalgirisem Kaunas. Poražený si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s Panathinaikosem Atény.

Evropská liga
3. předkolo 13. 8. 2026 19:00
zápas probíhá
Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 0:0 (-:-)
Sestavy:
Nübel – Murillo, Djaló, Topçu, R. Yılmaz – S. Özcan – Černý, Kökçü (C), Olaitan, Fakılı – O
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Dancák, Darida (C), Horák – van Buren, Slončík – Mihálik
Náhradníci:
Alemdar – Ndidi, Hadžiahmetović, Rashica, K. Yılmaz, Agbadou, Uduokhai, Trossard, Bulut, Hekimoğlu, Y. Özcan, Kılıçsoy
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Neto, Valenta, Hodek, Regža, Ponikelský, Umar, Trubač, Vlkanova, Kubr

Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (všichni SUI)

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