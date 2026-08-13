ONLINE: Besiktas - Hradec 0:0, za domácí hraje Černý, hosté musí dotahovat

Hradec minulý týden dohrával v početní výhodě, deset minut po vyloučení Ouattary ale vstřelil jediný gól utkání Kilicsoy.
V Turecku tak musí Hradec vyhrát minimálně o jednu branku, aby zápas dotáhl alespoň do prodloužení. Na odvetu se naladil ligovou výhrou 2:1 nad Baníkem.
Naproti tomu hráči Besiktase týden odpočívali, jelikož turecká liga ještě nezačala.
Klub krátce před zápasem představil novou posilu Dušana Vlahoviče. Srbský útočník přišel po tříletém angažmá v Juventusu a podepsal smlouvu na tři roky. Za sezonu vydělá 7,5 milionu eur (téměř 182 milionů korun).
Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká se Žalgirisem Kaunas. Poražený si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s Panathinaikosem Atény.
Nübel – Murillo, Djaló, Topçu, R. Yılmaz – S. Özcan – Černý, Kökçü (C), Olaitan, Fakılı – O
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Dancák, Darida (C), Horák – van Buren, Slončík – Mihálik
Alemdar – Ndidi, Hadžiahmetović, Rashica, K. Yılmaz, Agbadou, Uduokhai, Trossard, Bulut, Hekimoğlu, Y. Özcan, Kılıçsoy
Vízek, Vágner – Neto, Valenta, Hodek, Regža, Ponikelský, Umar, Trubač, Vlkanova, Kubr
Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (všichni SUI)Přejít na online reportáž