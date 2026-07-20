Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland

První utkání se bude hrát 6. srpna, odveta o týden později.
Pokud Hradec dvojzápas nezvládne, spadne do Konferenční ligy a bude na něj čekat vítěz dvojzápasu rakouské CFR Kluž s arménským Alaškertem Jerevan.
Evropskou soutěž číslo tři měl Hradec jakožto čtvrtý tým uplynulého ročníku hrát původně a aktuálně by se v ní chystal na zápas s chorvatským Varaždínem. Jenže po vyřazení Karviné z pohárů se posunul o soutěž výš, teď ho čeká Tromsö a pak případně turecký Besiktas, nebo dánský Midtjylland.
Midtjylland hrál Evropskou ligu i v minulé sezoně, skončil třetí v základní části a pak vypadl v osmifinále s Nottinghamem.
V jeho kádru figuruje někdejší sparťan Adam Gabriel, v minulé sezoně toho však kvůli zranění příliš neodehrál. Pikantní je, že do Dánska tehdy přestupoval právě po angažmá v Hradci, odkud si ho Sparta stáhla a pak přeprodala.
Z českých klubů narazil Midtjylland pouze na Slavii, kterou v září 2020 vyřadil play off o Ligu mistrů. Tehdy ho vedl současný kouč Sparty Brian Priske.
Besiktas v uplynulé sezoně poháry nehrál, jelikož ve 2. předkole Evropské ligy vypadl se Šachtarem a v Konfereční lize pak sice vyřadil Dynamo Kyjev, ale následně vypadl v play off s Lausanne.
V kádru Besiktase působí český křídelník Václav Černý, turecký klub navíc letos v létě získal z Arsenalu křídelníka Trossarda a spekuluje se také o příchodu Mohameda Salaha.
S českými kluby Besiktas dlouho nehrál, naposledy ve třetím přdkole v roce 2010 vyřadil Plzeň.