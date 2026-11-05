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ONLINE: Lilleström - Plzeň 0:1, trefil se Adu, hosté jsou lepší a mají i další šance

Autor:
  18:58aktualizováno  19:08
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Plzeňský útočník Prince Adu (vpravo) se raduje z gólu proti Lilleströmu. | foto: AP

Plzeňští fotbalisté stále čekají na první bodový zisk v letošní sezoně Evropské ligy. Ve 4. kole základní fáze hrají na půdě norského Lilleströmu a od 10. minuty vedou 1:0 díky gólu Adua. Zbytek zápasu sledujte v podrobné online reportáži.

Plzni se tradičně v pohárech dařilo, v letošní sezoně se však trápí na domácí scéně i v Evropě.

Na úvod hlavní fáze prohrála s Union Saint-Gilloise 0:3, pak nestačila na Ferencváros (0:1) a naposledy doma padla i s Levski Sofia.

Lilleström na tom není o moc lépe, ale na rozdíl od Plzně získal alespoň bod. Vybojoval ho shodou okolností ve druhém kole na Letné na Spartě, kde v závěru srovnával na 1:1. Týden na to však schytal debakl 0:6 od Realu Sociedad.

S Plzní se v pohárech utká vůbec poprvé.

Jak zápas dopadne? Sledujte v online reportáži.

Evropská liga
4. kolo 5. 11. 2026 18:45
zápas probíhá
Lillestrom SK Lillestrom SK : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
10. Adu
Sestavy:
Dahlberg – Ranger, Gabrielsen (C), Kristiansen, Paintsil – Nyheim, Ottosson, Ibrahimaj – Vá, Gulbrandsen, Kitolano.
Sestavy:
Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Hrošovský (C), Červ, Doski – Sojka – Adu, Memić.
Náhradníci:
Hagerup, Babic – Ottesen, Foss, Alperud, Olsen, Elkaer, Nordh, Melland, Krygaard, Jebara, Akanji.
Náhradníci:
Ťapaj – Vavro, Spáčil, Lawal, Višinský, Toure, M. Vydra, Ladra, Souaré, Faal, Kabongo, Pirgić.
Žluté karty:
24. Ranger
Žluté karty:

Rozhodčí: Gidzhenov – Maksimov, Vukov (všichni BUL)

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