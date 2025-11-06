ONLINE: Plzeň - Fenerbahce 0:0, znovu v akci Ederson, likviduje i Aduovu střelu

  21:05
Plzeňští fotbalisté chtějí udržet neporazitelnost v Evropské lize. Ve čtvrtém utkání hlavní fáze hrají doma s Fenerbahce, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Plzně oslavují gól v zápase Evropské ligy proti AS Řím. | foto: AP

Plzni zatím vstup do Evropské ligy vyšel na výbornou. Nejprve sice pouze remizovala na Ferencvárosi (1:1), pak ale doma porazila Malmö 3:0 a naposledy senzačně zvítězila 2:1 na půdě AS Řím.

Pro Martina Hyského, jenž tým převzal v půlce října, to byla trenérská premiéra v evropských pohárech. Pod jeho vedením navíc Viktoria zatím pouze vítězí.

Když porazí i turecké Fenerbahce, dostane se na hranici deseti bodů, která loni stačila k postupu do vyřazovací fáze.

Proti Fenerbahce zvolil Hyský následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Červ, Valenta, Souaré – Ladra – Durosinmi, Adu.

Fenerbahce má aktuálně v tabulce o bod méně než Plzeň – na porážku s Dinamem Záhřeb (1:3) zareagovalo vítězstvími nad Nice (2:1) a Stuttgartem (1:0).

Do Česka se vrací po roce, loni na podzim taktéž v Evropské lize porazilo Slavii 2:1. S Plzní se utkalo v březnu 2013 – v osmifinále stejné soutěži tehdy postoupilo po venkovní výhře 1:0 a domácí remíze 1:1.

Jak dopadne čtvrteční zápas?

Evropská liga
4. kolo 6. 11. 2025 21:00
zápas probíhá
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 0:0 (-:-)
Sestavy:
Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memić, Červ (C), Valenta, Souaré – Ladra – Durosinmi, Adu.
Sestavy:
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Oosterwolde, Brown – Yüksek, Talisca, E. Álvarez – Aydın, en-Nesírí, Szymański.
Náhradníci:
Tvrdoň, Wiegele – Marković, Chalupa, Spáčil, Kabongo, Višinský, Suchý, Havel, Bello, Zeljković.
Náhradníci:
Eğribayat, Çetin – Söyüncü, Fred, Aktürkoğlu, J. Durán, Demir, Müldür, Asensio, Nene.
Žluté karty:
Žluté karty:
23. E. Álvarez

Rozhodčí: Lindhout – Honig, Balder (všichni NED)

