ONLINE: Plzeň - Fenerbahce 0:0, znovu v akci Ederson, likviduje i Aduovu střelu

Plzni zatím vstup do Evropské ligy vyšel na výbornou. Nejprve sice pouze remizovala na Ferencvárosi (1:1), pak ale doma porazila Malmö 3:0 a naposledy senzačně zvítězila 2:1 na půdě AS Řím.
Pro Martina Hyského, jenž tým převzal v půlce října, to byla trenérská premiéra v evropských pohárech. Pod jeho vedením navíc Viktoria zatím pouze vítězí.
Když porazí i turecké Fenerbahce, dostane se na hranici deseti bodů, která loni stačila k postupu do vyřazovací fáze.
Proti Fenerbahce zvolil Hyský následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Červ, Valenta, Souaré – Ladra – Durosinmi, Adu.
Fenerbahce má aktuálně v tabulce o bod méně než Plzeň – na porážku s Dinamem Záhřeb (1:3) zareagovalo vítězstvími nad Nice (2:1) a Stuttgartem (1:0).
Do Česka se vrací po roce, loni na podzim taktéž v Evropské lize porazilo Slavii 2:1. S Plzní se utkalo v březnu 2013 – v osmifinále stejné soutěži tehdy postoupilo po venkovní výhře 1:0 a domácí remíze 1:1.
Jak dopadne čtvrteční zápas?
Rozhodčí: Lindhout – Honig, Balder (všichni NED)