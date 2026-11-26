Na plzeňské fotbalisty jako by zapůsobila „zastrašující“ předzápasová slova klubového šéfa Adolfa Šádka.
„Jsem zklamaný jak z ligy, tak z pohárů. Jsme neúspěšní. Několikrát jsem byl v kabině, několikrát jsem jim vyhrožoval. Už nemám sílu je přemlouvat. Když mě do konce podzimu nepřesvědčí, mají na to sedm zápasů, tak zima v Plzni bude třaskavá,“ rozohnil se ve studiu Nova Sport.
A tým pak odehrál nejlepší zápas sezony. Byl pevný v defenzívě, nebezpečný v útoku. Všichni hráli obětavě, důsledně se vraceli do obrany, nechybovali. A skvěle sehráli gólové akce. A to další tři čtyři velké šance ještě neproměnili. Klidně to mohlo být sedm nula. Přitom Benfica dosud v Evropské lize neztratila ani bod.
Na první tři branky Plzeňským soupeři přímo přihráli.
Nejdřív brankář Trubin, týmová dvojka, laxní rozehrávkou poslal míč přímo k Memičovi, Červ ho z první obloučkem poslal za obranu, kde si Hrošovský odstavil protivníka a trefil se z úhlu křížnou střelou.
Kiks Trubina se dal napravit, ale chování obránců bylo tristní.
Pak se hlavní role ujal australský stoper Circati, který rovněž obvykle nenastupuje. Jako poslední hráč přihrál přímo na nohu Kabongovi, který do otevřené obrany vyslal Adua, jenž se otočil kolem Arauja a trefil se náramně.
Jen co hosté rozehráli ze středu pole, míč se dostal dozadu, Circati z vlastního vápna rozehrával mezi dva protivníky, Kabongo to vystihl, udělal s míčem pár kroků do vápna a z dvanácti metrů vystřelil.
Hostující kouč Marco Silva nasadil do zápasu spíš náhradníky a hráče po zranění. Asi proto, že má Benfica „nahráno“ a dosud neztratila ani bod. A domácí si s nimi pohráli.
Hosté se nepoučili, jen co začala druhá půle, opět ztratili míč ve středu pole a soupeři umožnili svým přístupem další snadný průchod až do brány, po přízemním centru se přes Circatiho podruhé v utkání prosadil Kabongo.
Benfica dostala v Plzni víc branek než za předchozí čtyři utkání v Evropské lize dohromady. A vůbec poprvé v sezoně neskórovala.
Hosté za výprask o čtyři góly mohou být rádi, druhou půlí se protrápili, byť do hry postupně přišly některé opory. Šance však dál měla Plzeň.
30. Hrošovský
43. Adu
44. Kabongo
46. Kabongo
Wiegele – Pališčák, Dweh, Gabriel, Prebsl – Memić (70. Višinský), Červ (70. Pirgić), Hrošovský (C) (80. Sojka), Doski – Adu (75. M. Vydra), Kabongo (75. Ladra).
Trubin – al-Karúání, Araújo (C), Circati, D. Banjaqui – Kamiński, Barrenechea (46. Sudakov), Lukébakio (59. Echeverri), Manu Silva (59. Palhinha) – Pavlidis (83. J. Durán), R. Silva (59. Schjelderup).
Ťapaj – Vavro, Spáčil, Lawal, Souaré, Paluska, Faal.
Soares – Lenglet, Bah, Dahl, Cabral, Moreira, Tiago Freitas.
77. Gabriel
79. Schjelderup
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (všichni CRO)
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