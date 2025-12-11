Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Pouze čtyři týmy zůstávají po šesti zápasech Evropské ligy neporažené: Freiburg, Ferencváros, Betis a právě Plzeň, která shodou okolností s prvními dvěma jmenovanými hrála.
„Zní to pěkně, zvlášť po takovémhle zápase,“ usmíval se záložník Červ v televizním rozhovoru.
Zatímco proti Ferencvárosi přišla o výhru až v závěru, na Panathinaikosu je ráda, že uhrála cenný bod. Oba týmy jich po podzimní části mají 10, dva zápasy je ještě čekají v lednu.
Zápas v Aténách Plzni pořádně zkomplikovali stoper Jemelka, který dostal první žlutou ve 12. minutě, když na půlce hřiště tvrdě dojel Tetého. Pak hodně riskantně zastavoval unikajícího Calabriu, kterému těsně před vápnem vypíchl míč – kdyby na něj nedosáhl, byla z toho přímá červená.
Nakonec byl ale o chvíli později vyloučen po druhé žluté, když opět fauloval Tetého. Na vlastní polovině se oba hnali za balonem, načež Jemelka svého soupeře nešikovně podrazil.
První komplikace pro Plzeň! 😬 Václav Jemelka je po půlhodině hry vyloučen a Viktoria dohrává v deseti.#NovaSport | #UEL pic.twitter.com/46rAHP1V7s— Nova Sport (@novasport_cz) December 11, 2025
„Pro nás to byl těžký zápas, Panathinaikos potvrdil své kvality a ta druhá žlutá karta pro Jemelku nám to hodně zkomplikovala,“ hodnotil kouč Hyský.
Domácí ale početní výhodu nakonec nevyužili, a ve druhé půli dokonce ani jednou nevystřelili na bránu.
Přesto měla Plzeň několikrát namále a zatrnulo jí i na začátku nastavení. Bakasetas nejprve rozvlnil boční síť a pak se ještě řešil možný pokutový kop. Markovič se předtím ve skluzu střetl nohou se Šwiderským a poté mu přišlápl koleno, ale sudí po krátké komunikaci s asistentem rozpažil, čímž dal jasně najevo: žádná penalta!
V prvním poločase se do vyloučení hrál vyrovnaný zápas, ale o něco aktivnější byli domácí, kteří hrozili zejména rychlými útoky po křídle.
Po jednom takovém získali v 10. minutě roh, po němž hlavičkoval osamocený kapitán Ingason, ale bránu minul. Stejný hráč pak na druhé straně ubránil Adua, jenž se prodíral na malém vápně k zakončení po Memičově prudkém centru.
„Do té červené karty ten zápas byl více než vyrovnaný, dobře jsme do něj vstoupili, měli jsme zajímavé pasáže a několik velmi dobrých příležitostí. Bohužel nám chyběla efektivita,“ litoval Hyský.
Memič měl na svědomí první nebezpečné plzeňské zakončení, když z dálky překvapivou střelou mířil jen těsně vedle tyče. Zpoza vápna to pak zkoušel i Valenta, ale míč poslal jen do náruče Lafonta. Na druhé straně pro změnu neuspěl Djuričič.
Od vyloučení nicméně začal Panathinaikos svého soupeře tlačit.
Pantovič hlavičkoval na malém vápně, ale trefil jen střed brány, kde stál připravený Wiegele. To ještě Plzeň zkoušela čas od času zahrozit, ale od druhé půle se prakticky jenom bránila. I kvůli tomu, že po Jemelkově červené do hry přišli defenzivně ladění Souaré s Markovičem místo Višinského a Adua.
V 58. minutě měla štěstí, že Teté, který vyplaval osamocený po centru na zadní tyči, z voleje poslal balon jen na bránu. U obstřelu Zarúrího zpoza vápna jí zase pomohla i jemná a stěží postřehnutelná teč Memiče.
V samotném závěru se domácí ještě vzchopili k závěrečnému náporu, ale Plzeň odolala.
Lafont – Calabria, Palmer-Brown, Ingason (C), Touba (58. Bakasetas) – Chirivella, Siopis (58. Gnezda Čerin), Djuričić – Tetê, Pantović (75. Świderski), Zarúrí.
Wiegele – Doski, Dweh, Jemelka – Višinský (41. Marković), Valenta (74. Zeljković), Červ (C), Ladra (66. Spáčil), Memić – Durosinmi (74. Vydra), Adu (41. Souaré).
Drągowski, Kotsaris – Taborda, Mladenović, Fikaj, Kotsiras, Bregou.
Tvrdoň, Jedlička – Kabongo, Panoš, Bello.
54. Touba, 56. Djuričić, 84. Zarúrí
12. Jemelka, 64. Wiegele, 78. Martin Hyský, 79. Dweh
32. Jemelka
Rozhodčí: Nobre – Pereira, Martins (všichni POR)Přejít na online reportáž