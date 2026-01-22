ONLINE: Plzeň - Porto 1:0, v úvodu se trefuje Červ z dálky, zaskočil gólmana

  18:41aktualizováno  19:00
Plzeňští fotbalisté chtějí i v sedmém utkání základní fáze Evropské ligy udržet neporazitelnost. Jejich soupeřem je portugalské Porto. Pokud ho porazí, definitivně si zajistí postup do vyřazovacích bojů. A začali dobře, po pěti minutách se z dálky trefil Červ. Zápas má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Plzeňští fotbalisté v euforii po trefě Lukáše Červa (druhý zleva).

Plzeňští fotbalisté v euforii po trefě Lukáše Červa (druhý zleva). | foto: Reuters

Lukáš Červ oslavuje svůj gól v utkání proti Portu.
Cheick Souare z Plzně v utkání s Portem.
Fotbalisté Porta před utkáním v Plzni.
Marián Tvrdoň se rozcvičuje před zápasem proti Portu.
Plzeň zůstává jedním ze čtyř neporažených týmů v soutěži. Na kontě má 10 bodů, které by jí nejspíš mohlo stačit, aby prošla do play off. Tříbodový zisk jí dá šanci na přímý postup do osmifinále bez nutnosti hrát první kolo, bod by měl dát jistotu.

Trenér Martin Hyský zvolil následující sestavu: Wiegele - Doski, Spáčil, Souaré - Memič, Valenta, Červ, Višinský - Ladra - Kabongo, Vydra.

Nemohl nasadit čerstvé posily Krčíka, Adama Kadlece, Hrošovského či navrátilce z hostování Vašulína se Slončíkem, protože pro lednové zápasy platí soupiska z loňského září.

A dopředu věděl, že nemůže počítat ani s potrestanými Jemelkou a Dwehem, stejně jako Paluskou, který je po zranění. Všichni tři jsoui stopeři, proto musel kouč v obraně improzizovat. Na pozici středních obránců hrají ti, jejichž místo je obvykle na kraji obrany. Souaré si zkusil i pozici středopolaře.

Plzeň ze šesti zápasů hned čtyřikrát remizovala, naposledy na podzim na půdě Panathinaikosu (0:0), kde však hrála zhruba hodinu v oslabení po vyloučení stopera Jemelky.

Porto má v tabulce o tři body více a aktuálně je osmé – připomeňme, že nejlepší osmička jde rovnou do osmifinále, zatímco zbylé postupující čeká ještě předkolo play off.

Výhodou portugalského týmu je, že už má za sebou v lednu tři soutěžní zápasy, všechny navíc vyhrál a aktuálně táhne sérii devíti vítězství. To Plzeň v novém roce zatím hrála pouze přípravná utkání.

Oba týmy se v pohárech střetnou poprvé.

Evropská liga
7. kolo 22. 1. 2026 18:45
zápas probíhá
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : FC Porto FC Porto 1:0 (-:-)
Góly:
6. Červ
Góly:
Sestavy:
Wiegele – Doski, Spáčil, Souaré – Memić, Valenta, Červ, Višinský – Ladra – Kabongo, Vydra (C).
Sestavy:
D. Costa (C) – A. Costa, Bednarek, Kiwior, M. Fernandes – Froholdt, Rosario, Mora – W. Gomes, Aghehowa, Sainz.
Náhradníci:
Tvrdoň, Šilhavý – Chalupa, Suchý, Panoš, Havel, Novák, Kubín, Adu, Zeljković.
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – Eustáquio, Veiga, Pepê, Sanusi, Prpić, A. Varela, Gül, Miranda, Brás, Moura.
Žluté karty:
14. Doski
Žluté karty:

Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (všichni LVA)

