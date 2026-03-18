Horníček má další čisté konto, Braga slaví postup do čtvrtfinále Evropské ligy

  19:28aktualizováno  19:28
Brankář Lukáš Horníček přispěl fotbalistům Bragy čistým kontem k výhře 4:0 v odvetě s Ferencvárosem a k postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Portugalský tým před týdnem přitom padl na půdě soupeře 0:2. Horníček nechybí v nominaci národního týmu na březnové play off o postup na mistrovství světa.
Brankář Lukáš Horníček z Bragy zasahuje proti Ferencvárosi v osmifinále Evropské ligy. | foto: AP

Ricardo Horta z Bragy slaví gól proti Ferencvárosi v osmifinále Evropské ligy.
Braga je po středeční předehrávce prvním čtvrtfinalistou soutěže. Jejím dalším soupeřem bude postupující z dvojice Panathinaikos Atény – Betis Sevilla. Řecký tým, který v úvodním kole vyřazovací fáze vyřadil Plzeň, před týdnem na úvod doma zvítězil 1:0.

Portugalský tým už do přestávky otočil vývoj dvojzápasu a vedl 3:0, ve druhém poločase si vedení ještě pojistil. Ferencváros v odvetě zklamal, Horníčka prověřil jen třemi střelami na branku. Český gólman si připsal jeden velmi dobrý zákrok, jinak neměl moc práce.

O víkendu čeká Bragu v domácí soutěži Porto. Horníček pak dorazí na reprezentační sraz. Před semifinále baráže s Irskem figuruje po zranění Jindřicha Staňka v nominaci trenéra Miroslava Koubka spolu s Matějem Kovářem z PSV Eindhoven a Martinem Jedličkou z Baníku Ostrava.

18. 3. 2026 16:30
SC Braga SC Braga : Ferencváros Ferencváros 4:0 (3:0)

první zápas 0:2 - postupuje tým SC Braga

Góly:
11. Horta
15. Grillitsch
34. G. Martínez
53. Horta
Sestavy:
Horníček – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez (76. Dorgeles), Grillitsch (76. Rodrigues), Gorby (65. Moscardo) – Horta (C) (76. Moutinho), P. Victor (83. Navarro), Zalazar.
Gróf – I. Cissé (C), Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanichowsky (78. Keïta), Romão, Abú Fání (59. Kovačević), O'Dowda – Yusuf (78. Cadu), Joseph (71. Gruber).
Sá, J. Carvalho – Lelo, el-Wazání, Oliveira, Tiknaz, Da Rocha.
Á. Varga, Toth – Levi, Szalai, Madarász, Nagy.
59. Víctor Gómez, 65. Lagerbielke, 71. P. Victor, 75. Zalazar, 80. Moscardo
88. Romão

Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist (SWE)

