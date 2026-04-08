Horníček inkasoval jen z penalty, Braga začala čtvrtfinále Evropské ligy remízou

Braga v osmifinále nasázela čtyři branky Ferencvárosi Budapešť a i tentokrát začala skvěle. Už v 5. minutě zůstal při prvním rohovém kopu domácích rakouský záložník Grillitsch u přední tyče nikým nehlídaný a patičkou poslal míč do sítě. Hned vzápětí se radovali také hosté, ale jen chvíli, než videorozhodčí odhalil ofsajd.
Horníček, který včetně předkol udržel v 15 zápasech jedenáctkrát čisté konto, předvedl ještě do přestávky pět úspěšných zákroků. Nekapituloval ani tváří v tvář marockému útočníkovi Ezalzúlímu a při hlavičce kapitána Betisu Bartry mu pomohla tyč.
Do druhého dějství vyběhl v dresu hostů jejich nejlepší střelec Brazilec Antony, autor pěti branek, ale střely na domácí branku vůbec nepřibývaly. Jenže po hodině hry Gorby při ojedinělé akci fauloval Ezalzúlího a kolumbijský útočník Cucho Hernández nedal při penaltě Horníčkovi šanci. Český gólman v této sezoně už dva pokutové kopy zneškodnil, tentokrát ale vyrovnání nezabránil.
Bragu čeká v odvetě těžký úkol, pokud chce zopakovat finále z roku 2011. Betis od loňského finále Konferenční ligy prohrál na evropské scéně jen dva z jedenácti zápasů a žádný doma. V minulém kole dal na svém stadionu Panathinaikosu čtyři branky.
5. Grillitsch
61. C. Hernández
Horníček – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi – Rodrigues (18. Moutinho), Gorby, Grillitsch (84. Tiknaz) – G. Martínez (77. Dorgeles), P. Victor (84. Moscardo), Horta (C) (77. Navarro).
P. López – Ruibal, Bartra (C), Natan, R. Rodríguez – Fidalgo (62. Altimira), Amrábat (46. Antony), Roca (62. Deossa) – Fornals, C. Hernández (82. Ávila), Ezalzúlí (77. Riquelme).
Sá, J. Carvalho – Lelo, V. Carvalho, el-Wazání, Oliveira, Da Rocha.
Valles, Adrián – Bellerín, Llorente, Valentín Gómez, P. García.
23. Niakaté, 60. Gorby, 72. Grillitsch
11. Amrábat, 57. Roca, 67. Natan
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Schaal (vš. GER)