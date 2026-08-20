Crvena zvezda - Plzeň 3:0, silné rozpaky, hosté mohli dostat víc branek

Viktoria jako poslední z českých klubů vstoupila do pohárové kvalifikace, s jistotou podzimu v Evropě. Bude z toho Evropská, nebo Konferenční liga?
Po úvodním duelu proti nejslavnějšímu srbskému klubu se zdá, že až pohárová soutěž číslo tři. Pokud by domácí proměnili aspoň polovinu vyložených šancí, dostala by Plzeň pět gólů.
„Prvních dvacet minut bylo dobrých, pak jsme do konce půle jeli z kopce. A druhý poločas už jsme se z kopce řítili,“ řekl někdejší plzeňský obránce Roman Hubník ve studiu Nova Sport. „Ten výsledek je pro Viktorku ještě dobrý.“
Jedna průniková přihrávka středem pole, Elšnikova šikovná prostrkávačka mezi stopery Krčíka s Dwehem, zaváhání pravého obránce Prebsla a kapitán Ivanič se mohl rozběhnout směrem k tisícům fanoušků za bránou.
Souboj dvou elitních týmů Srbska a Česka, kterým úvod nového ročníku nevyšel, rozehrála líp Zvezda, která vyhrála poločas 1:0. Po pauze už byla dominantní, dala dvě branky a další tři tutovky nevyužila.
Přitom po krachu v předkole o Ligu mistrů s Beer Ševou a změně na postu trenéra vyhlíželi domácí v úvodu nervózně. Těžce kombinovali na vlastní polovině, jejich hra byla plná nepřesností a bezradnosti, ale po dvaceti minutách začali zvedat hlavu.
Mezitím hráli Plzeňští, byli aktivní, v rozestavení se třemi středovými hráči a Souarém s Memičem na křídlech se dostávali na dostřel, ale rány Červa i Memiče pochytal brankář Matheus.
Jenže pak nechali hrát soupeře, stáhli se, nedařilo se jim držet míč nebo doplňovat protiútoky ve větším počtu hráčů. Crvena zvezda se postupně dostávala do prostorů, z nichž už se Wiegele dal ohrozit.
Jako první plzeňského gólmana prověřil bývalý slávista Cham, pak se zastřeloval kapitán Ivanič. Jeho druhá rána už skončila v síti, když jeho náběh do pokutového území špatně zachytil pravý bek Prebsl.
V úvodu druhé půle mohl své zaváhání napravit, když si naběhl na přihrávku Hrošovského, udělal kličku brankáři, který ho fauloval. Sudí odpískal pokutový kop, jenže pomezní odmával ofsajd, což VAR potvrdil. A vzápětí na druhé straně Prebsl prohrál další souboj s Ivaničem a domácí vedli 2:0.
Levý obránce Elšnik poslal ostrý centr za plzeňské zadáky, kde byl nejrychleji kapitán Zvezdy. Plzeňská obrana hořela, nestíhala. Kdyby domácí byli schopni vyřešit další dvě vyložené šance, v 56. minutě by vedli 4:0 a Ivanič by měl hattrick.
Bukari utekl po pravé straně, udělal kličku Wiegelemu, ale srazil se s Ivaničem. Vzápětí běželi domácí tři na jednoho, ale Ivanič sám před brankářem přihrával a vracející se Červ ve skluzu tutovku odvrátil.
Plzeňští si nevěděli rady, sice se osmělili dopředu, ale vzadu dál měli mezery. Domácí si pravidelně vytvářeli šance, ale neproměňovali je.
Tu jedinou plzeňskou měl po spolupráci náhradníků Višinský, kterému míč předložil Vydra, jenže ve skluzu trefil gólmana.
Další střídající hráč Spáčil po dvou minutách na hřišti v závěru v obraně chyboval, stáhl protivníka a na doporučení VAR sudí Eskas nařídil penaltu. Tu proměnil Katai, který předtím vystřídal kapitána Ivaniče, střelce dvou branek.
Start Viktorie do nového ročníku provázejí silné rozpaky – jen pět bodů ze čtyř kol české ligy. Naposled se Plzeňští trápili proti Zlínu (3:2), byť poprvé vyhráli. A teď jasná porážka na stadionu, kde československá reprezentace v roce 1976 vyhrála mistrovství Evropy.
Nejslavnější srbský klub, vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1991, šel proti Plzni po krachu v boji o Ligu mistrů s novým španělským trenérem Albertem Rierou. A jemu se premiéra povedla.
36. Ivanič
53. Ivanič
89. Katai
Matheus – Seol Young-Woo, Luckassen (85. Tebo Uchenna), Veljkovič, Elšnik – Ivanič (72. Katai), Krunič, Kostov (84. Bajo) – Bukari (90. Loizou), Arnautovič (72. Enem), Cham.
Wiegele – Memič, Dweh, Krčík (86. Spáčil), Doski – Ladra (61. Pirgič), Červ, Prebsl (73. Višinský), Souaré (46. Kabongo) – Hrošovský – Adu (73. Vydra).
Guteša, Radanović – Gashtarov, Gudelj, Lučič, Rodrigo.
Ťapaj – Boháč, Faal, Lawal, Panoš, Sojka, Toure.
31. Young-Woo, 81. Kostov
45+3. Souaré, 77. Hrošovský, 84. Dweh, 88. Spáčil
Rozhodčí: Eskås – Engan, Rossland (NOR)Přejít na online reportáž