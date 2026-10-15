Evropská liga: Kde sledovat zápas Ferencváros - Plzeň v televizi

Kde sledovat zápas Ferencváros - Plzeň živě
Střetnutí 2. kola ligové fáze Evropské ligy můžete sledovat v přímém televizním přenosu:
- Termín a čas: Čtvrtek 15. října 2026 od 21:00 SELČ
- Místo konání: Groupama Aréna, Budapešť, Maďarsko
- Soutěž: Evropská liga UEFA – ligová fáze, 2. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Sport 1
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Kurzy a aktuální forma
Podle sázkových kurzů je mírným favoritem domácí Ferencváros, na jehož vítězství lze sázet v kurzu kolem 2,00. Výhra Viktorie Plzeň je ohodnocena kurzem přes 3,50.
Ferencváros v této sezoně z 18 soutěžních zápasů prohrál pouze jeden, jedenáctkrát zvítězil a šestkrát remizoval. Po úspěšné kvalifikaci zahájil ligovou fázi Evropské ligy výhrou 3:1 na hřišti Celticu. V maďarské lize následně dvakrát remizoval, naposledy 1:1 s Debrecínem.
V evropských pohárech se Ferencvárosi daří především na domácím hřišti. Z posledních deseti utkání hlavní fáze zde osm vyhrál a dvakrát remizoval. V šesti z posledních devíti zápasů Evropské ligy vstřelil alespoň dvě branky. V devíti z posledních deseti soutěžních utkání navíc otevřel skóre.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 10. 2026
|OTP Bank Liga (NBI)
|Ferencváros – Debrecín
|1:1
|20. 9. 2026
|OTP Bank Liga (NBI)
|Nyíregyháza – Ferencváros
|1:1
|17. 9. 2026
|Evropská liga
|Celtic Glasgow – Ferencváros
|1:3
|12. 9. 2026
|Maďarský pohár
|Debreceni EAC – Ferencváros
|0:7
|6. 9. 2026
|OTP Bank Liga (NBI)
|Ferencváros – Újpest
|2:2
Viktoria Plzeň vstoupila do ligové fáze Evropské ligy domácí porážkou 0:3 s belgickým Royale Union SG. O víkendu v domácí lize zvítězila 3:0 nad Mladou Boleslaví a ukončila sérii čtyř soutěžních zápasů bez výhry (1 remíza, 3 prohry). Pokud by Plzeň ve čtvrtek prohrála, zaznamenala by dvě porážky v Evropské lize za sebou poprvé od února 2025.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
|3:0
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|2:1
|17. 9. 2026
|Evropská liga
|Viktoria Plzeň – Royale Union SG
|0:3
|13. 9. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc
|2:3
|9. 9. 2026
|Chance Liga
|Hradec Králové – Viktoria Plzeň
|0:0
Sestavy týmů
|Ferencváros TC
|Viktoria Plzeň
|Předpokládaná sestava
|Dibusz – O. Nagy, Raemaekers, Gómez, Cadu – A. Nagy – Dele, Zachariassen, Corbu, Arzani – Bagi
|Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Pirgič, Hrošovský, Souaré – Memič, Sojka – Kabongo
|Nebudou hrát
|Bero, Botka, Joseph (všichni zranění), Ötvös, Pappoe (oba zranění a mimo soupisku), B. Nagy, Szécsi (oba mimo soupisku)
|Paluska (rekonvalescence), Adu (rozhodnutí trenéra), Jemelka (rekonvalescence a mimo soupisku), Tvrdoň (mimo soupisku)
|Nejistý start
|–
|Vydra
|Trenér
|Robbie Keane
|Martin Hyský
Herní statistiky - Evropská liga UEFA
|Ferencvarosi TC
|Viktoria Plzeň
|Góly vstřelené (90 min)
|1,4
|0,6
|Góly obdržené (90 min)
|1,6
|0,9
|Střely
|7,5
|9
|Střely na branku
|3,8
|3,9
|Střely soupeřů
|7,5
|9,4
|Střely soupeřů na branku
|4,5
|5,5
|Rohy
|3,4
|5,1
|Rohy soupeřů
|6,4
|4,4
|Držení míče
|47 %
|47 %
|Přímé kopy
|12,8
|10
|Fauly
|13,9
|12,1
|Žluté karty
|2,1
|2,1
|Červené karty
|0
|0,2
|Ofsajdy
|1,9
|0,8
|Proměňování střel na branku
|37 %
|16 %
Vzájemné zápasy
Ferencváros a Viktoria Plzeň se v posledních dvou sezonách utkaly třikrát v Evropské lize. Vzájemná bilance je vyrovnaná, oba týmy si připsaly po jednom vítězství a jeden zápas skončil remízou. V obou utkáních, která měla vítěze, uspěl domácí celek a neinkasoval ani jeden gól.
|Datum
|Soutěž / Fáze
|Zápas
|Skóre
|25. 9. 2025
|Evropská liga (Ligová fáze)
|Ferencváros – Viktoria Plzeň
|1:1
|20. 2. 2025
|Evropská liga (Play-off – odveta)
|Viktoria Plzeň – Ferencváros
|3:0
|13. 2. 2025
|Evropská liga (Play-off – 1. zápas)
|Ferencváros – Viktoria Plzeň
|1:0