ONLINE: Ferencváros - Plzeň 2:1, naděje pro hosty, v závěru snižuje Višinský

Svěřenci trenéra Radoslava Kováče napravují úvodní domácí porážku 0:3 s Unionem Saint-Gilloise a pokouší se získat první body.
Zatímco Plzni zápas před měsícem vůbec nevyšel, Ferencváros překvapivě zvítězil 3:1 v Glasgow nad Celticem. Západočeši za sebou mají rozpačitý úvod sezony, během něhož už vedení sáhlo k trenérské změně.
Kouč Kováč při premiéře na lavičce Viktorie dovedl tým k vítězství 5:1 po prodloužení nad Crvenou zvezdou Bělehrad v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy, v dalších zápasech ale tým opět ztrácel. O víkendu po dlouhé reprezentační pauze Plzeň v lize porazila Mladou Boleslav 3:0, v tabulce nicméně zůstává až desátá.
Kováč proto udělal jedinou změnu v sestavě – místo Pališčáka hraje v obraně Doski.
Týmy na sebe v soutěži narazí už třetí sezonu po sobě. Vloni v únoru Viktoria po porážce 0:1 v Budapešti a domácím vítězství 3:0 postoupila v úvodním kole vyřazovací části, před rokem na konci září pak v prvním zápase hlavní fáze na stadionu Ferencvárose remizovala 1:1. Západočeši hráli od 37. minuty přesilovku, přesto v nastavení inkasovali.
Plzeň v obou minulých sezonách postoupila v Evropské lize do vyřazovací fáze.
49. Zachariassen
81. Zachariassen
90. Lawal
Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu (90+1. Madarász), Á. Nagy – Yusuf (84. Maïga), Zachariassen (C) (90+1. Levi), Birmančević (84. O'Dowda) – Lisztes (64. Arzani).
Ťapaj – Gabriel, Prebsl, Dweh, Doski – Hrošovský (64. Červ), Memić (77. Višinský) – Pirgić, Panoš (64. Ladra), Sojka (77. Lawal) – Kabongo (64. Faal).
Őri, Dibusz – Zohoré, Bagi, B. Nagy, Lakatos, Rommens.
Baier, Wiegele – Pališčák, Vavro, Toure, M. Vydra, Souaré.
7. Osváth
90+3. Radoslav Kováč
Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz (všichni POL)Přejít na online reportáž