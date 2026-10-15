Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ONLINE: Ferencváros - Plzeň 2:1, naděje pro hosty, v závěru snižuje Višinský

Autor:
  22:44aktualizováno  22:46
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Kristoffer Zachariassen v dresu Ferencvárose Budapešť dává gól Plzni v zápase...

Kristoffer Zachariassen v dresu Ferencvárose Budapešť dává gól Plzni v zápase Evropské ligy. | foto: Reuters

Patrik Hrošovský z Plzně a Attila Osvath z Ferencvárose.
Plzeňský Stefan Pirgič přechází přes Kristoffera Zachariassena.
Plzeňský Sampson Dweh obíhá Kristoffera Zachariassena v dresu Ferencvárose.
Plzeňský Merchas Doski uniká Delemu z Ferencvárose.
7 fotografií
Plzeňští fotbalisté se ve třetí sezoně v řadě utkávají s maďarským Ferencvárosem. Ve druhém utkání základní fáze Evropské ligy aktuálně platí stav 2:0 pro domácí po dvou gólech Zachariassena. I druhý poločas sledujte v podrobné online reportáži.

Svěřenci trenéra Radoslava Kováče napravují úvodní domácí porážku 0:3 s Unionem Saint-Gilloise a pokouší se získat první body.

Zatímco Plzni zápas před měsícem vůbec nevyšel, Ferencváros překvapivě zvítězil 3:1 v Glasgow nad Celticem. Západočeši za sebou mají rozpačitý úvod sezony, během něhož už vedení sáhlo k trenérské změně.

Kouč Kováč při premiéře na lavičce Viktorie dovedl tým k vítězství 5:1 po prodloužení nad Crvenou zvezdou Bělehrad v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy, v dalších zápasech ale tým opět ztrácel. O víkendu po dlouhé reprezentační pauze Plzeň v lize porazila Mladou Boleslav 3:0, v tabulce nicméně zůstává až desátá.

Kováč proto udělal jedinou změnu v sestavě – místo Pališčáka hraje v obraně Doski.

Týmy na sebe v soutěži narazí už třetí sezonu po sobě. Vloni v únoru Viktoria po porážce 0:1 v Budapešti a domácím vítězství 3:0 postoupila v úvodním kole vyřazovací části, před rokem na konci září pak v prvním zápase hlavní fáze na stadionu Ferencvárose remizovala 1:1. Západočeši hráli od 37. minuty přesilovku, přesto v nastavení inkasovali.

Plzeň v obou minulých sezonách postoupila v Evropské lize do vyřazovací fáze.

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Ferencváros Ferencváros : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 2:1 (0:0)
Góly:
49. Zachariassen
81. Zachariassen
Góly:
90. Lawal
Sestavy:
Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu (90+1. Madarász), Á. Nagy – Yusuf (84. Maïga), Zachariassen (C) (90+1. Levi), Birmančević (84. O'Dowda) – Lisztes (64. Arzani).
Sestavy:
Ťapaj – Gabriel, Prebsl, Dweh, Doski – Hrošovský (64. Červ), Memić (77. Višinský) – Pirgić, Panoš (64. Ladra), Sojka (77. Lawal) – Kabongo (64. Faal).
Náhradníci:
Őri, Dibusz – Zohoré, Bagi, B. Nagy, Lakatos, Rommens.
Náhradníci:
Baier, Wiegele – Pališčák, Vavro, Toure, M. Vydra, Souaré.
Žluté karty:
7. Osváth
Žluté karty:
90+3. Radoslav Kováč

Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz (všichni POL)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.