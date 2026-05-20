ONLINE: Freiburg - Aston Villa 0:0, finále Evropské ligy, uspěje Emery popáté?

Autor: ,
  20:41aktualizováno  21:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
První ze tří evropských pohárových soutěží pozná svého letošního vítěze. Ve finále Evropské ligy v tureckém Istanbulu proti sobě stojí fotbalisté Freiburgu a Aston Villy, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Ollie Watkins z Aston Villy slaví gól proti Boloně. | foto: Reuters

Vítěz si zajistí účast v příštím ročníku Ligy mistrů, do níž ale Aston Villa půjde tak jako tak díky postavení v domácí soutěži.

Pro oba týmy by trofej byla tou historicky první z Evropské ligy, pro Freiburg pak vůbec první významnou trofejí.

Aston Villa před více než 40 lety vyhrála Pohár mistrů evropských zemí. Její kouč Unai Emery může ovšem v Evropské lize triumfovat už popáté – třikrát se mu to povedlo se Sevillou a před pěti lety také s Villarrealem.

Freiburg se s Aston Villou ještě nikdy neutkal. Kdo ve finále uspěje?

Evropská liga
20. 5. 2026 21:00
zápas probíhá
Freiburg Freiburg : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo (C) – Matanović.
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne – McGinn (C), Rogers, Tielemans, Buendía – Watkins.
Náhradníci:
Müller, Huth – Jung, Osterhage, Scherhant, Höler, Irié, Philipp, Günter, Makengo, Rosenfelder, Ogbus.
Náhradníci:
Bizot, J. Wright – Mings, Elliott, A. García, Abraham, Sancho, Luiz, Maatsen, Onana, Bogarde, Bailey.
Žluté karty:
5. Treu
Žluté karty:
16. Buendía, 21. Cash

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (vš. FRA)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.