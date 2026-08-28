Los Evropské ligy: Sparta má dva soupeře z Anglie i Salcburk, Plzeň čeká Benfica

Česko bude mít v hlavní fázi evropských pohárů celkem čtyři týmy, kromě Sparty s Plzní ještě Slavii v Lize mistrů a Jablonec v Konferenční lize.
Los Evropské ligy
Soupeři Sparty:
1. koš: Alkmaar (doma), Olympiakos (venku)
2. koš: Rennes (doma), Salcburk (venku)
3. koš: Bournemouth (doma), Crystal Palace (venku)
4. koš: Lilleström (doma), Ararat-Armenia (venku)
Soupeři Plzně:
1. koš: Benfica (doma), Real Sociedad (venku)
2. koš: Union St. Gilloise (doma), Ferencváros (venku)
3. koš: Jagiellonia (doma), Bournemouth (venku)
4. koš: Lefski Sofia (doma), Lilleström (venku)
Sparta i Plzeň byly při losu ve druhém koši ze čtyř, což však v novém formátu nehraje až takovou roli – z každého totiž dostaly dva soupeře, s jedním se utkají doma a s druhým venku.
Losovací akt byl o poznání svižnější než ve čtvrtek Champions League. Los totiž proběhl najednou a pak se pouze odtajňovali soupeři pro jednotlivé týmy. Sparta tak věděla, že se z prvního koše utká s Alkmaarem a Olympiakosem, Plzeň zase s Benfikou a pojede na Real Sociedad.
Pak už oba čeští zástupci znali kompletní seznam soupeřů.
Spartu dále čekají domácí zápasy s Rennes, Bournemouthem a norským Lilleströmem, venku bude hrát na Salcburku, Crystal Palace a opět poletí na zápas s Araratem-Armenia.
Plzeň pro změnu dále doma vyzve belgický Union SG, Jagiellonii Bělostok a bulharskou Levski Sofia. Představí se na maďarském Ferencvárosi, Bournemouthu a Lilleströmu. Poslední dva zmíněné soupeře má společné se Spartou, jen si prohodily, kde se s nimi utkají.
Páteční los určil, kdo s kým bude hrát a kde, přesný rozpis zápasů ale UEFA zveřejní až o víkendu.
Připomeňme, že Evropská liga se opět hraje ve formátu, kdy všech 36 týmů sbírá body do společné tabulky. Nejlepších 24 pak postoupí do vyřazovací fáze, přičemž prvních osm jde rovnou do osmifinále.
Spartu čeká Anglie i znovu Arménie
Spartu čeká mnoho starých známých.
Setká se znovu s nizozemským Alkmaarem, který ji vyřadil z osmifinále minulého ročníku Konferenční ligy po výsledcích 1:2 venku a 0:4 doma. Teď se na Letnou opět vrátí o soutěž výš. Alkmaar v minulé sezoně nizozemské ligy skončil na sedmém místě, v té aktuální zatím tabulku po třech kolech vede.
Sparta před dvěma lety v Lize mistrů hostila Salcburk, teď se role vymění. Na vítězství 3:0 se v Praze stále vzpomíná jako na poslední výhru v milionářské soutěži. Salcburk, kdysi hegemon své země, nevyhrál mistrovský titul už třikrát v řadě. Nadále spoléhá primárně na mladíky z vlastní vyhlášené akademie.
Rennes je šestým týmem loňského ročníku francouzské ligy a do Evropské ligy se vrací po třech letech. Se Spartou dosud nehrálo, ta však má čerstvé zkušenosti s týmem z Francie – ve 3. předkole Ligy mistrů totiž nestačila na Lyon.
Zápas s Olympiakosem bude důležitý i kvůli boji o desátou příčku v žebříčku koeficientů, kde Češi soupeří právě s Řeky. Olympiakos je vítězem Konferenční ligy ze sezony 2023/24 a v minulé sezoně hrál Ligu mistrů, kde na úvod vyřazovací fáze vypadl s Bayerem Leverkusen.
Ze třetího koše Spartu čekají dva anglické týmy.
Bournemouth byl jednou ze senzací uplynulého ročníku Premier League, kde skončil šestý a vůbec poprvé si zajistil místenku v pohárové Evropě. Za jeho úspěchem do velké míry stál trenér Andoni Iraola, který před sezonou zamířil do Liverpoolu a jeho místo převzal Marco Rose.
Také Crystal Palace měnil trenéra, když odešel mimořádně úspěšný Rakušan Oliver Glasner, jenž se rozloučil triumfem v Konferenční lize, který mužstvu zajistil místenku právě v Evropské lize. Rok předtím s ním ovládl FA Cup a také Community Shield. Jeho místo převzal Pierre Sage.
Lilleström je v hlavní fázi Evropské ligy vůbec poprvé. Zajímavostí je, že v minulé sezoně norské ligy hrál až druhou nejvyšší soutěž, ale ovládl domácí pohár, díky čemuž postoupil do závěrečného předkola, kde pak vyřadil albánskou Egnatii. Sparta z norských celků hrála naposledy s Vikingem a tehdy na něj překvapivě nestačila v předkole Konferenční ligy.
Sparta zavzpomíná i na nedávný výjezd do Jerevanu, ze čtvrtého koše totiž dostala místní klub Ararat-Armenia, se kterým loni úspěšně bojovala v předkolech o Konferenční ligu. Teď se tam vypraví v ligové fázi vyšší soutěže. Arménský klub hrál už od prvního předkola Ligy mistrů, postupně vyřadil Rigu FC i Shamrock Rovers, ale nakonec se propadl po dvojzápasu s Celje. V závěrečném předkole Evropské ligy pak zdolal rumunskou Craiovu.
Plzeň čeká Portugalsko i Španělsko
Benfica skončila v minulé sezoně portugalské ligy na třetím místě, čímž si zajistila místo ve druhém předkole Evropské ligy. Lisabonský klub prošel skrz tři protivníky, švýcarský St. Gallen, skotské Hearts a dánský Aarhus. Plzeň se už v minulé sezoně setkala s portugalským protivníkem, v ligové fázi doma remizovala s Portem 1:1.
Znovu se pak po dvou letech západočeský celek setká s Realem Sociedad, nicméně tentokrát ve Španělsku. Na podzim 2024 ho Plzeň porazila 2:1 a stejně jako loni postoupila do vyřazovací fáze. Celek ze San Sebastianu v minulé sezoně španělské nejvyšší soutěže skončil až desátý, nicméně do ligové fáze Evropské ligy postoupil díky výhře v národním poháru.
Nedávné souboje si Plzeň zopakuje také s maďarským Ferencvárosem, se kterým se jen v roce 2025 utkala celkem třikrát. Nejprve v ligové fázi Evropské ligy (1:1 venku) a poté také v předkole play off, kde postoupila po výsledcích 0:1 venku a 3:0 doma. Jak jejich vzájemný souboj dopadne tentokrát? Ferencváros je překvapivým maďarským vicemistrem, titul totiž v minulé sezoně ovládl Györ. V předkolech postupně celek z Budapešti vyřadil srbskou Vojvodinu, nizozemské Twente, polské Zabrze a turecký Trabzonspor.
Co se týče druhého koše, Plzeň doma přivítá belgický Union St. Gilloise, druhý celek belgické ligy, kam v létě přestoupil český hráč Ondřej Kričfaluši. V posledních dvou letech hrál klub z Bruselu pokaždé Ligu mistrů, tentokrát v kvalifikaci neuspěl s norským Bodö/Glimt.
Doma si pak Plzeň zahraje s polskou Jagiellonií, třetím týmem minulé sezony polské Ekstraklasy. Jagiellonia se v Česku naposledy ukázala v prosinci 2024, kdy ji porazila Mladá Boleslav 1:0 v Konferenční lize. Ze třetího koše má Plzeň stejně jako Sparta také Bournemouth, ale venku.
Do Plzně zavítá ještě bulharský mistr Lefski Sofia, který v minulé sezoně ovládl také domácí pohár. V závěrečném předkole bojoval ještě o účast v Champions League, ale neuspěl s řeckým AEK Atény. Ze čtvrtého koše má pak Plzeň ještě Lilleström.
Hlavní fáze Evropské ligy startuje v exkluzivním týdnu 16.-17. září, druhé zápasy jsou pak na programu až v polovině října po reprezentační přestávce. Na podzim se odehraje celkem šest utkání, zbylá dvě přijdou na řadu v lednu. Dějištěm finále bude 26. května stadion ve Frankfurtu.
Sparta hrála před rokem Konferenční ligu, kde postoupila do osmifinále. Plzeň je v Evropské lize potřetí v řadě, naposledy vypadla v úvodní vyřazovacím kole.