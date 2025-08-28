Zafeirisův PAOK čeká Evropská liga. Vybojoval ji i Midtjylland, Gabriel nedohrál

Midtjylland si přivezl z domácího hřiště náskok 4:0 a trenér Thomasberg si mohl dovolit změny v sestavě. Do základní jedenáctky se tak dostal i český obránce, který v prvním utkání nehrál.
Hostům navíc pomohlo vyloučení obránce Lötjönena. Početní převahu po změně stran zužitkovali Brazilec Brumado z penalty a Turek Simsir. Gabriel byl v 73. minutě střídán pro zranění.
Řecký PAOK, který za 12 milionů euro koupil slávistu Zafeirise, proklouzl do Evropské ligy po jednoznačném vítězství 5:0 nad chorvatskou Rijekou.
Odvety 4. předkola Evropské ligy
Kuopio - Midtjylland 0:2 (0:0), první zápas 0:4, postoupil Midtjylland
Samsunspor - Panathinaikos Atény 0:0 (0:0), první zápas 1:2, postoupil Panathinaikos
PAOK Soluň - Rijeka 5:0 (2:0), první zápas 0:1, postoupil PAOK
19:30 Ludogorec Razgrad - Škendija Tetovo,,
20:00 Dynamo Kyjev - Maccabi Tel Aviv, Young Boys Bern - Slovan Bratislava, Genk - Lech Poznaň, Utrecht - Zrinjski Mostar,
20:30 FCSB - Aberdeen,
21:00 Braga - Lincoln