Zafeirisův PAOK čeká Evropská liga. Vybojoval ji i Midtjylland, Gabriel nedohrál

  21:08
Český obránce Adam Gabriel s dánským Midtjyllandem postoupil do skupinové fáze Evropské fotbalové ligy. Odvetný zápas 4. předkola na hřišti finského Kuopia, v němž jeho tým zvítězil 2:0, ale kvůli zranění nedohrál. Do hlavní fáze Evropské ligy postupují i oba řecké týmy hrající závěrečné předkolo Panathinaikos a PAOK, kam se v zimě přesune slávista Zafeiris.
Bob Armah z finského KuPS (vpravo) bojuje o míč s Edwardem Chilufyaou z...

Bob Armah z finského KuPS (vpravo) bojuje o míč s Edwardem Chilufyaou z Midtjyllandu. | foto: AP

Brankář KuPS Johannes Kreidl v akci.
Zeď finského KuPS při standardní situaci Midtjyllandu.
Denil Castillo z Midtjyllandu během zápasu závěrečného předkola Evropské ligy...
Mohamed Diomande (vlevo) z Glasgow Rangers a Nemanja Maksimovič z Panathinaikosu
5 fotografií

Midtjylland si přivezl z domácího hřiště náskok 4:0 a trenér Thomasberg si mohl dovolit změny v sestavě. Do základní jedenáctky se tak dostal i český obránce, který v prvním utkání nehrál.

Hostům navíc pomohlo vyloučení obránce Lötjönena. Početní převahu po změně stran zužitkovali Brazilec Brumado z penalty a Turek Simsir. Gabriel byl v 73. minutě střídán pro zranění.

Řecký PAOK, který za 12 milionů euro koupil slávistu Zafeirise, proklouzl do Evropské ligy po jednoznačném vítězství 5:0 nad chorvatskou Rijekou.

Odvety 4. předkola Evropské ligy

Kuopio - Midtjylland 0:2 (0:0), první zápas 0:4, postoupil Midtjylland

Samsunspor - Panathinaikos Atény 0:0 (0:0), první zápas 1:2, postoupil Panathinaikos

PAOK Soluň - Rijeka 5:0 (2:0), první zápas 0:1, postoupil PAOK

19:30 Ludogorec Razgrad - Škendija Tetovo,,

20:00 Dynamo Kyjev - Maccabi Tel Aviv, Young Boys Bern - Slovan Bratislava, Genk - Lech Poznaň, Utrecht - Zrinjski Mostar,

20:30 FCSB - Aberdeen,

21:00 Braga - Lincoln

