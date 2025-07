České týmy znají pohárové soupeře. Baník čeká Legia, Sparta cestuje do Kazachstánu

Úvodní zápasy 2. předkola Evropské a Konferenční ligy jsou na programu za týden 24. července. Zatímco Baník Ostrava začne dvojzápas s Legií doma, Sparta se s Aktobe utká nejprve v Kazachstánu.

První poločas odvety na stadionu v severozápadním Kazachstánu nepřinesl moc dramatických situací, favorizovaná Legia hájila nejtěsnější náskok z prvního utkání. Za domácí nastoupil i rumunský obránce Vatajelu, který dříve hrál v české lize právě za Spartu a Jablonec.

Po přestávce šancí přibylo. Arménský záložník Bičachčjan, který jediným gólem rozhodl první zápas, mohl Legii pojistit postup, ale dvacet minut před koncem trefil z přímého kopu jen břevno. Gól domácího Omirtajeva neplatil, protože asistent rozhodčího signalizoval ofsajd. Až v první minutě nastaveného času se po individuální akci prosadil Kolumbijec Elitim a posunul favorita k duelům s Baníkem.

V Ostravě i na Letné museli být nachystaní na obě varianty. „Jde mimo nás, s kým budeme hrát. Jsou to dva dobré týmy z kvalifikace Evropské ligy. Bude to těžké. Buď nás čeká dlouhá cesta do Kazachstánu, nebo velmi silný soupeř z Polska. Musíme se tomu přizpůsobit a bez ohledu na soupeře být připravení,“ konstatoval trenér Sparty Brian Priske den před odvetou, která o rozřazení soupeřů pro české týmy rozhodla.

FC Aktobe FC Aktobe : Legia Varšava Legia Varšava 0:1 (0:0) první zápas 0:1 - postupuje tým Legia Varšava Góly:

90+1. Elitim Sestavy:

Vlad – Tanzharikov, Korzun, Andělkovič – Kajrov, Švyrev, Sosah, Vatajelu – Žukov, Šušenačev, Usenov Sestavy:

Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Kun – Kapustka, Augustyniak, Elitim – Bičakhčjan , Gual. Bičakhčjan . Náhradníci:

Trofimets, Kusainov – Skvorcov, Agbo, Umajev, Jean, Omirtajev, Sejdachmet, Kusjapov, Bajdavletov Náhradníci:

Kobylak, Banasik – Burch, Ziolkowski, Vinagre, Chodyna, Mozie, Urbanski, Alfarela, Nsame. Žluté karty:
45. Ussenov, 56. Korzun, 61. Vatajelu Žluté karty:

45. Ussenov, 56. Korzun, 61. Vatajelu Žluté karty:

Rozhodčí: Maqedonci – Wilde, Klitte (SWE)

Tampereen Ilves Tampereen Ilves : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 0:0 (0:0) první zápas 0:6 - postupuje tým Šachtar Doněck Sestavy:

Virtanen (C) – Maenpaa, Miettunen, Kumpu – Wallius, Aspegren (68. Tiitinen), Popovitch (58. Veteli), Ulundu (58. Jukkola) – Kanga (83. Soderback), Hytonen, Stjopin (68. Akinyemi). Sestavy:

Riznyk – Tobias (55. Gocholeishvili), Ghram, Bondar (C), Azarovi – Ocheretko – Eguinaldo (55. Shved), Bondarenko (68. Sudakov), Pedrinho (81. Nazaryna), Newerton – Traore (68. Elias). Náhradníci:
Krkalič, Vayrynen – Moisio, Rale, Riški, Vaisanen. Náhradníci:

Krkalič, Vayrynen – Moisio, Rale, Riški, Vaisanen. Náhradníci:

Fesyun – Alisson, Henrique, Kevin, Konoplya, Marlon Gomes, Matviienko. Žluté karty:
70. Jukkola Žluté karty:

70. Jukkola Žluté karty:

40. Tobias Rozhodčí: Aslam – Valstadsve, Rossland (NOR) Počet diváků: 7 315

BK Häcken BK Häcken : FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 2:2 (1:0) Góly:
13. Gustafson
. Góly:

13. Gustafson

65. Procházka

82. Moistsrapišvili Sestavy:

Beriša – Hilvenius, Andersen, Lode, Lundqvist (75. Lindberg) – Rygaard (85. Holm), Gustafson (C) – Layouni, Svanbäck, Ngabo – Brusberg. Sestavy:

Frelih – Holík, Koštrna, Nwadike – Tomič (46.Ujlaky), Procházka (C), Kratochvíl (69. Moistsrapišvili), Mikovič – Badolo (69. Skrbo), Ďuriš, Azango (69. Kudlička). Náhradníci:

Linde, O. Jansson – Hrstič, Lindberg, S. Jansson, Dahbo, Engdahl, Dembe, Zečević. Náhradníci:

Vasiľ, Vantruba – Jureškin, Paur, Gong, Karhan, Taraduda, Metsoko. Žluté karty:

32. Ngabo, 58. Layouni, 64. Andersen Žluté karty:

12. Nwadike, 58. Ďuriš Rozhodčí: Orri Kristjansson – Sigurdarson, Mar Sigurdsson (ISL)

CFR Kluž CFR Kluž : Paksi FC Paksi FC 1:0 (1:0) Góly:
35. Fica Góly:
Sestavy:

35. Fica Góly:

Sestavy:

Hindrich – Abeid, Bolgado, Ilie, Camora (C) – Korenica, Emerllahu, Muhar – Nkololo, Gjorkievski, Kamara Sestavy:

Kovacsik – Kinyik, Vas, Szabo (C) – Hinora, Papp, Vecsei, Windecker, Zeke – Gyurkits – Hahn Náhradníci:

Micai – Bosec, Djokovič, Dumbravanu, Fica, Gligor, Kún, Munteanu, Paun, Postolachi, Samake, Sinyan Náhradníci:

Gyetvan, Simon – Balogh, Bode, Galambos, Haraszti, Horvath, Peto, Silye, Szekszardi, Szendrei, Toth Žluté karty:
45+1. Korenica Žluté karty:

45+1. Korenica Žluté karty:

6. Kinyik Rozhodčí: Athanasiou – Kalogirou, Georgiou

NK Celje NK Celje : Sabah Baku Sabah Baku 1:1 (1:1) Góly:
19. Kovačević Góly:

19. Kovačević Góly:

10. Mickels Sestavy:

Sluga – Nieto, Vuklišević, Tutyškinas, Karničnik /C/ – Kvesić, Zabukovnik, Avdyli – Šturm, Kovačević, Iosifov Sestavy:

Pokatilov – Zedadka, Nogueira, Solvet, Dašdamirov – Nurijev, Lepinjica, Chajbulajev, Alijev – Mickels, Šafranko /C/ Náhradníci:

Leban, Kolar – Hrka, Vodeb, Jevšenak, Chidi, Vidović, Kotnik, Dževahirić, Bejger Náhradníci:

Mehbalijev, Ajjubov – Sejdijev, Letić, Guliev, Parris, Mutalimov, Chálid, Rachmonaliev, Victor, Sekidka, Kupusović Žluté karty:
35. Kovačević Žluté karty:

35. Kovačević Žluté karty:

37. Lepinjica, 41. Dašdamirov Rozhodčí: Draganov – Hadžijski, Atanasov (BUL)

Hapoel Be'er Sheva FC Hapoel Be'er Sheva FC : Levski Sofia Levski Sofia 0:0 (0:0) Sestavy:

Eliasi – Mizrahi, Baltaxa, Blorian, Lopes (C)– Ahmed, Lucas Ventura, Kangwa – Biton, Zlatanovič, Ganah. Sestavy:

Vutsov – Neves, Trdin, Dimitrov, Makoun – Rildo, Kostadinov – Kirilov, Petkov (C), Lima – Everton Bala. Náhradníci:

Marciano, Shani – Miguel Víktor, Kanaan, Davidzada, Siman Tov, Turgeman, Levy, Hazout, Almog. Náhradníci:

Vladimirov – Ohene, Sangaré, Myslovič, Lazarov, Kamdem, Rupanov, Fabien. Rozhodčí: Badstübner – Waschitzki, Hüwe (GER)

FC Priština FC Priština : Šeriff Tiraspol Šeriff Tiraspol 0:0 (0:0) Sestavy:

Kolaj – Bytyqi, Limani, Boueye, Raci – Namani, Taipi, Muja – Baftiu, Kryeziu (C), Veliu. Sestavy:

Dyulgerov – Magassouba, Boakye, Raí Lopes – Átila, Bayala (C), Soumah, Ademo, Serobyan – Diarra, Gjoni Náhradníci:
Gjokaj, Nika – Bajraktari, Vitija, Salihu, Il

Gjokaj, Nika – Bajraktari, Vitija, Salihu, Ilievski, Halili, Shillova, Ajdini, Ndreca, Šaletič, Ahmeti. Náhradníci:

Straistari, Obiscalov – Swen, Fernando Neto, Odede, Bessala, Forov, Cozma, Corotcov, Mija, Yade. Žluté karty:

44. Boueye Žluté karty:

26. Bayala, 45+1. Soumah Rozhodčí: Nalbandyan – Gdlyan, Shakhkaldyan (ARM)