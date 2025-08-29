Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Los Evropské ligy probíhal odlišně než o den dříve los Ligy mistrů. Počítač nejprve nalosoval všem týmům kompletní program, jenž se posléze pomocí tlačítka postupně odhaloval.
Plzeň se nejprve dozvěděla dvě mužstva z prvního koše, jakožto tým z koše druhého pak velmi záhy znala kompletní seznam soupeřů.
Přesný rozpis i pořadí jednotlivých utkání UEFA zveřejní až o víkendu. První zápasy budou na programu 24. a 25. září, hlavní fáze pak vyvrcholí 29. ledna.
Druhá nejprestižnější evropská soutěž se hraje obdobným systémem jako ta první: osm soupeřů, čtyři doma a čtyři venku.
Plzeň se do Evropské ligy vrací po roce, na jaře vypadla v osmifinále s Ferencvárosem, s nímž se utká znovu. Aby něco podobného zopakovala, musí se vypořádat v osmi soupeři, mezi nimiž jen těžko budete hledat někoho papírově slabšího.
AS Řím je pátým týmem minulé sezony italské ligy. Z výsledkové krize ho zachraňoval legendární kouč Claudio Ranieri, který se vrátil z fotbalového důchodu. V nové sezoně ho nahradilo další velké jméno – Gian Piero Gasperini, jenž předloni vyhrál Evropskou ligu s Atalantou. Ve druhé nejprestižnější pohárové soutěži Řím na jaře vypadl mezi posledními osmi. Na soupisce má nabušený hlavně útok, kde vedle stálice Stephana El Shaarawyho působí také ukrajinský snajpr Artěm Dovbyk nebo posila Leon Bailey z Jamajky.
S cestou do Říma má Plzeň čerstvé zkušenosti, na jaře hrála v osmifinále s Laziem a po domácí remíze 1:1 tam prohrála 1:2 a vypadla. Uspěje teď proti městskému rivalovi Lazia?
Možná překvapí, že i Porto má italského trenéra. A je mu pouze šestatřicet! Jestli jste ještě o Francesku Fariolim neslyšeli, pište si, že má za sebou zvučná angažmá. Vedl například nizozemský Ajax či francouzské Nice, kde prorazil neobyčejným stylem inspirovaným filozofií. Porto je třetí tým minulé sezony portugalské ligy, zahrálo si také na mistrovství světa klubů, kde vypadlo ve skupině s Palmeiras, Interem Miami a Al Ahlí.
Když už je řeč o trenérech, turecké Fenerbahce zrovna jednoho hledá. Před pátečním losem vyhodilo kvůli neúspěchu v Lize mistrů známého portugalského stratéga Josého Mourinha. Nebyl to šťastný vztah, hlavně mezi ním a tureckým prostředím. Plzeň tak potká nového vyzyvatele, který povede tým se slovenským reprezentantem Škriniarem, útočníky En-Nesjrím nebo Jhonem Duránem z Kolumbie.
Ferencváros je dobrým známým z minulé sezony. Plzeň maďarského mistra na jaře vyprovodila z předkola play off Evropské ligy, teď se oba setkají znovu, jen v ligové fázi. A v dresu největšího maďarského klubu potkají plzeňští fotbalisté bývalého spoluhráče Cadua, který v létě do Budapešti přestoupil. Ferencváros stejně jako Plzeň pohořel v předkolech Ligy mistrů, kde nestačil na ázerbájdžánský Karabach. Na soupisce stále figuruje také nebezpečný útočník Barnabas Varga nebo Abu Fani, jenž se proti Plzni na jaře prosadil.
Freiburg je překvapením minulé bundesligové sezony. Skončil pátý a zajistil si přímý postup do Evropské ligy. Nechal za sebou třeba RB Lipsko nebo Stuttgart. V týmu působí mix zkušených fotbalistů s talenty. Mezi největší jména patří kapitán Christian Günter nebo obránce Matthias Ginter se zkušenostmi z Dortmundu.
Není to tak dávno, co se Basilej krčila na chvostu švýcarské ligy a v říjnu 2023 nevstřelila ani gól. Jenže v poslední sezoně dominovala a tamní nejvyšší soutěž ovládla po osmi letech. Pohořela však v kvalifikaci o Ligu mistrů, kde vypadla s dánskou Kodaní. Největší hvězda? Jednoznačně křídelník Xherdan Shaqiri.
Malmö očividně nemá zápasů s českými týmy dost. V minulé sezoně nejprve v kvalifikaci o Ligu mistrů vypadlo se Spartou, pak uhrálo v Evropské lize remízu 2:2 na Slavii a teď vyřadilo v play off stejné soutěže Olomouc (3:0 a 2:0). Jak si povede proti Plzni?
Panathinaikos je letošním osmifinalistou Konferenční ligy, který se mimochodem v průběhu letošní kvalifikace stejně jako Plzeň utkal s Rangers a také neuspěl. Následně spadl do Evropské ligy a v kvalifikaci prošel přes ukrajinský Šachtar a turecký Samsunspor.