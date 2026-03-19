Šulc se vrátil po zranění do hry. Lyon prohrál v Evropské lize s Vigem a končí

Zápas Midtjyllandu s Nottinghamem Forrest dospěl do prodloužení za stavu 2:1 pro hosty. Už ve středu si místo v elitní osmičce zajistili fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem poté, co v odvetě deklasovali Ferencváros Budapešť 4:0. Zbývající čtyři zápasy začnou ve 21:00.
Lyon vyhrál ligovou fázi, v níž triumfoval v sedmi z osmi zápasů. Jedinou porážku utrpěl ve Španělsku od Betisu Sevilla a dnes neuspěl ani proti dalšímu zástupci La ligy. Vývoj utkání ovlivnilo brzké vyloučení senegalského obránce Niakhatého. Slovenský brankář Greif pak domácí několikrát podržel, ale po hodině hry ho překonal Rueda, který se trefil i v prvním utkání.
Karabec stejně jako před týdnem při remíze 1:1 ve Vigu začal mezi náhradníky, ale tentokrát tam zůstal. Šulc, jehož návrat na trávník před baráží s Irskem netrpělivě vyhlíží trenér Miroslav Koubek, se v 67. minutě dočkal od lyonských fanoušků bouřlivého přivítání.
Kvůli svalovému zranění vynechal pět zápasů, Lyon během absence svého nejproduktivnějšího hráče uhrál v lize jen dva body, vypadl z domácího poháru a teď se loučí i s Evropskou ligou. V nastavení postup hostů zpečetil Jutglá a v nervózním závěru přišel Lyon i o dalšího vyloučeného hráče, nepříznivý vývoj neunesl Argentinec Tagliafico.
Celta Vigo, která v Evropě nehrála od semifinále v roce 2017, narazí v dalším kole na Freiburg. Německý tým doma vyhrál i pátý duel v Evropské lize. Ztrátu z Belgie smazal už v 19. minutě, kdy italský kapitán Grifo posadil z přímého kopu míč na hlavu Gintera. Autor prvního gólu připravil po šesti minutách druhý pro chorvatského útočníka Matanoviče. Pak se na druhé straně míč odrazil od tyče, a než domácí obrana zareagovala, poslal ho Smets pohotově do sítě. Ale po přestávce už stříleli jen domácí.
první zápas 1:0 - postupuje tým Nottingham
69. Erlić
41. N. Domínguez
52. Yates
Ólafsson – Diao (91. Gabriel), Erlić, Bech /C/ – Castillo, Bravo, Billing (46. Şimşir), Bak – Brumado (56. Čo Kju-song), Byskov (46. I Han-pom), Osorio (103. Chilufya).
Ortega – Domínguez (91. Sangaré), Abbott, Milenković (61. Murillo), Morato – Ndoye (61. Williams), Yates /C/, McAtee (75. Anderson), Bakwa (75. Aina) – Hutchinson (61. Gibbs-White), Lucca.
Lössl, Ugboh – Uhre, Zé, Gogorza.
Sels, Willows – Whitehall, Sinclair, Jesus.
51. Brumado, 71. Osorio, 88. Bravo, 102. Erlić
94. Murillo, 114. Anderson
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Gittelmann (GER)
Počet diváků: 10545
21. W. Gomes
D. Costa (C) – A. Costa, T. Silva, Bednarek, Sanusi – S. Fofana, Rosario, Mora – W. Gomes, Moffi, Sainz.
Nübel – Jaquez, Chabot, Hendriks, Mittelstädt – Karazor (C), Stiller – el-Chanús, Undav, Führich – Demirović.
Ramos, J. Costa – Kiwior, Froholdt, Veiga, Pepê, Prpić, A. Varela, Gül, Sousa, M. Fernandes, Moura.
Bredlow, Hellstern – Al-Dakhil, Vagnoman, Tomás, Assignon, Búanání, Nikolas Nartey, Jeltsch, Andrés, Ćatović.
7. Rosario, 23. Sanusi, 25. Mora
35. Demirović
Rozhodčí: Taylor (ENG) – Beswick (ENG), Nunn (ENG)
20. Ginter
25. Matanović
53. Grifo
56. Suzuki
79. Eggestein
39. Smets
Atubolu – Treu (83. Kübler), Ginter, Ogbus, Makengo – Eggestein, Manzambi (81. Lienhart) – Beste (71. Höler), Suzuki, Grifo (71. Scherhant) – Matanović (71. Osterhage).
T. Lawal – Kongolo, Nkuba, Smets, Kayembe (69. Medina) – Bangoura (69. Itō) – Karetsas, Heynen (83. Sattlberger), Heymans, Adedeji-Sternberg (46. Sor) – Bibout (69. Mirisola).
Huth, Müller – Günter, Höfler, Irié, Jung, Philipp.
Van Crombrugge, Brughmans – Erabi, Palacios, Sadick, Steuckers, Jokojama.
30. Matanović, 44. Beste, 58. Grifo, 76. Höler
58. Heymans, 64. Bangoura
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (ENG)
61. Rueda
90+2. Jutglà
Greif – Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner (67. Moreira) – Tolisso (C), Morton, Noah Nartey (67. Mangala) – Endrick (67. Šulc), Jaremčuk (46. Tessmann).
Radu – J. Rodríguez, Starfelt (C) (46. Aidoo), Alonso – Rueda, Vecino, Moriba, Carreira – F. López (57. Jutglà), P. Durán (57. Aspas), Swedberg (46. H. Álvarez).
Descamps, Konan – Karabec, M. Fofana, de Carvalho, Merah, Hamdani.
I. Villar – Fernández, Núñez, Ristić, Sotelo, C. Domínguez, Antañón, El Abdellaoui.
82. Tagliafico
33. Swedberg, 43. Starfelt, 53. F. López, 83. J. Rodríguez, 89. Rueda
19. Niakhaté, 90+6. Tagliafico
Rozhodčí: Irfan Peljto – Senad Ibrišimbegović, Davor Beljo
Martínez – Bogarde, Lindelöf, Torres, Maatsen – Sancho, Onana, Luiz, McGinn (C) – Abraham, Rogers.
Özer – Ngoy, Ribeiro, Mbemba, Perraud – Bouaddi, bin Tálib, Mukau – Meunier, Giroud (C), Correia.
Bizot, Wright – Cash, Konsa, Mings, Elliott, Digne, García, Buendía, Watkins, Bailey.
Lanssade, Bodart – Santos, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Mándí, Verdonk, Diaoune, Baret, Boussadia, Edjouma.
25. Correia
Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)
8. Ruibal
45+1. Amrábat
P. López – Bellerín, Bartra (C), Natan, R. Rodríguez – Antony, Fornals, Amrábat, Ezalzúlí – C. Hernández, Ruibal.
Lafont – Katris, S. Ingason, J. Hernández – Calabria, R. Sanches, Bakasetas (C), Kyriakopoulos – Pellistri, Tetteh, Taborda.
Valles, Adrián – Altimira, Ávila, Bakambu, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Roca, Firpo, Ortiz.
Kotsaris, Geitonas – Chirivella, Touba, Siopis, Valencia, Gnezda Čerin, Świderski, Kotsiras, Djuričić, Pantović.
19. Taborda
Rozhodčí: T. Stieler – L. Koslowski, M. Borsch (všichni GER)
32. Ndicka
22. J. Rowe
45+2. Bernardeschi
Svilar – G. Mancini, Ndicka, Hermoso – Çelik, Koné (20. Pellegrini), Cristante (C), Pisilli, França – El Shaarawy, Malen.
Ravaglia – Zortea, Vitík, Lucumi, João Mário – Freuler, Pobega – Bernardeschi, L. Ferguson (C), J. Rowe – S. Castro.
De Manzi, Gollini – el-Ajnawí, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Vaz, Zaragoza, Ziolkowski.
Franceschelli, Pessina – Cambiaghi, Casale, Dallinga, B. Domínguez, Heggem, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Orsolini, Sohm.
26. Vitík
Rozhodčí: István Kovács – Mihai Marica, Ferencz Tunyogi