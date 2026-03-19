Šulc se vrátil po zranění do hry. Lyon prohrál v Evropské lize s Vigem a končí

  21:09aktualizováno  21:09
Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil. Adam Karabec zůstal tentokrát na lavičce. Dosud největší úspěch na evropské scéně slaví Freiburg, který deklasoval belgický Genk 5:1.
foto: Manon CruzReuters

Zápas Midtjyllandu s Nottinghamem Forrest dospěl do prodloužení za stavu 2:1 pro hosty. Už ve středu si místo v elitní osmičce zajistili fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem poté, co v odvetě deklasovali Ferencváros Budapešť 4:0. Zbývající čtyři zápasy začnou ve 21:00.

Lyon vyhrál ligovou fázi, v níž triumfoval v sedmi z osmi zápasů. Jedinou porážku utrpěl ve Španělsku od Betisu Sevilla a dnes neuspěl ani proti dalšímu zástupci La ligy. Vývoj utkání ovlivnilo brzké vyloučení senegalského obránce Niakhatého. Slovenský brankář Greif pak domácí několikrát podržel, ale po hodině hry ho překonal Rueda, který se trefil i v prvním utkání.

Karabec stejně jako před týdnem při remíze 1:1 ve Vigu začal mezi náhradníky, ale tentokrát tam zůstal. Šulc, jehož návrat na trávník před baráží s Irskem netrpělivě vyhlíží trenér Miroslav Koubek, se v 67. minutě dočkal od lyonských fanoušků bouřlivého přivítání.

Kvůli svalovému zranění vynechal pět zápasů, Lyon během absence svého nejproduktivnějšího hráče uhrál v lize jen dva body, vypadl z domácího poháru a teď se loučí i s Evropskou ligou. V nastavení postup hostů zpečetil Jutglá a v nervózním závěru přišel Lyon i o dalšího vyloučeného hráče, nepříznivý vývoj neunesl Argentinec Tagliafico.

Celta Vigo, která v Evropě nehrála od semifinále v roce 2017, narazí v dalším kole na Freiburg. Německý tým doma vyhrál i pátý duel v Evropské lize. Ztrátu z Belgie smazal už v 19. minutě, kdy italský kapitán Grifo posadil z přímého kopu míč na hlavu Gintera. Autor prvního gólu připravil po šesti minutách druhý pro chorvatského útočníka Matanoviče. Pak se na druhé straně míč odrazil od tyče, a než domácí obrana zareagovala, poslal ho Smets pohotově do sítě. Ale po přestávce už stříleli jen domácí.

Evropská liga
19. 3. 2026 18:45
FC Midtjylland FC Midtjylland : Nottingham Nottingham 1:2 (0:1)pen. 0:3

první zápas 1:0 - postupuje tým Nottingham

Góly:
69. Erlić
Góly:
41. N. Domínguez
52. Yates
Sestavy:
Ólafsson – Diao (91. Gabriel), Erlić, Bech /C/ – Castillo, Bravo, Billing (46. Şimşir), Bak – Brumado (56. Čo Kju-song), Byskov (46. I Han-pom), Osorio (103. Chilufya).
Sestavy:
Ortega – Domínguez (91. Sangaré), Abbott, Milenković (61. Murillo), Morato – Ndoye (61. Williams), Yates /C/, McAtee (75. Anderson), Bakwa (75. Aina) – Hutchinson (61. Gibbs-White), Lucca.
Náhradníci:
Lössl, Ugboh – Uhre, Zé, Gogorza.
Náhradníci:
Sels, Willows – Whitehall, Sinclair, Jesus.
Žluté karty:
51. Brumado, 71. Osorio, 88. Bravo, 102. Erlić
Žluté karty:
94. Murillo, 114. Anderson

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Gittelmann (GER)

Počet diváků: 10545

Evropská liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
FC Porto FC Porto : Stuttgart Stuttgart 1:0 (1:0)
Góly:
21. W. Gomes
Góly:
Sestavy:
D. Costa (C) – A. Costa, T. Silva, Bednarek, Sanusi – S. Fofana, Rosario, Mora – W. Gomes, Moffi, Sainz.
Sestavy:
Nübel – Jaquez, Chabot, Hendriks, Mittelstädt – Karazor (C), Stiller – el-Chanús, Undav, Führich – Demirović.
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – Kiwior, Froholdt, Veiga, Pepê, Prpić, A. Varela, Gül, Sousa, M. Fernandes, Moura.
Náhradníci:
Bredlow, Hellstern – Al-Dakhil, Vagnoman, Tomás, Assignon, Búanání, Nikolas Nartey, Jeltsch, Andrés, Ćatović.
Žluté karty:
7. Rosario, 23. Sanusi, 25. Mora
Žluté karty:
35. Demirović

Rozhodčí: Taylor (ENG) – Beswick (ENG), Nunn (ENG)

Evropská liga
19. 3. 2026 18:45
Freiburg Freiburg : KRC Genk KRC Genk 5:1 (2:1)

první zápas 0:1 - postupuje tým Freiburg

Góly:
20. Ginter
25. Matanović
53. Grifo
56. Suzuki
79. Eggestein
Góly:
39. Smets
Sestavy:
Atubolu – Treu (83. Kübler), Ginter, Ogbus, Makengo – Eggestein, Manzambi (81. Lienhart) – Beste (71. Höler), Suzuki, Grifo (71. Scherhant) – Matanović (71. Osterhage).
Sestavy:
T. Lawal – Kongolo, Nkuba, Smets, Kayembe (69. Medina) – Bangoura (69. Itō) – Karetsas, Heynen (83. Sattlberger), Heymans, Adedeji-Sternberg (46. Sor) – Bibout (69. Mirisola).
Náhradníci:
Huth, Müller – Günter, Höfler, Irié, Jung, Philipp.
Náhradníci:
Van Crombrugge, Brughmans – Erabi, Palacios, Sadick, Steuckers, Jokojama.
Žluté karty:
30. Matanović, 44. Beste, 58. Grifo, 76. Höler
Žluté karty:
58. Heymans, 64. Bangoura

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (ENG)

Evropská liga
19. 3. 2026 18:45
Olympique Lyon Olympique Lyon : Celta Vigo Celta Vigo 0:2 (0:0)

první zápas 1:1 - postupuje tým Celta Vigo

Góly:
Góly:
61. Rueda
90+2. Jutglà
Sestavy:
Greif – Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner (67. Moreira) – Tolisso (C), Morton, Noah Nartey (67. Mangala) – Endrick (67. Šulc), Jaremčuk (46. Tessmann).
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Starfelt (C) (46. Aidoo), Alonso – Rueda, Vecino, Moriba, Carreira – F. López (57. Jutglà), P. Durán (57. Aspas), Swedberg (46. H. Álvarez).
Náhradníci:
Descamps, Konan – Karabec, M. Fofana, de Carvalho, Merah, Hamdani.
Náhradníci:
I. Villar – Fernández, Núñez, Ristić, Sotelo, C. Domínguez, Antañón, El Abdellaoui.
Žluté karty:
82. Tagliafico
Žluté karty:
33. Swedberg, 43. Starfelt, 53. F. López, 83. J. Rodríguez, 89. Rueda
Červené karty:
19. Niakhaté, 90+6. Tagliafico
Červené karty:

Rozhodčí: Irfan Peljto – Senad Ibrišimbegović, Davor Beljo

Evropská liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Lille Lille 0:0 (0:0)
Sestavy:
Martínez – Bogarde, Lindelöf, Torres, Maatsen – Sancho, Onana, Luiz, McGinn (C) – Abraham, Rogers.
Sestavy:
Özer – Ngoy, Ribeiro, Mbemba, Perraud – Bouaddi, bin Tálib, Mukau – Meunier, Giroud (C), Correia.
Náhradníci:
Bizot, Wright – Cash, Konsa, Mings, Elliott, Digne, García, Buendía, Watkins, Bailey.
Náhradníci:
Lanssade, Bodart – Santos, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Mándí, Verdonk, Diaoune, Baret, Boussadia, Edjouma.
Žluté karty:
Žluté karty:
25. Correia

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)

Evropská liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Real Betis Real Betis : Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény 2:0 (-:-)
Góly:
8. Ruibal
45+1. Amrábat
Góly:
Sestavy:
P. López – Bellerín, Bartra (C), Natan, R. Rodríguez – Antony, Fornals, Amrábat, Ezalzúlí – C. Hernández, Ruibal.
Sestavy:
Lafont – Katris, S. Ingason, J. Hernández – Calabria, R. Sanches, Bakasetas (C), Kyriakopoulos – Pellistri, Tetteh, Taborda.
Náhradníci:
Valles, Adrián – Altimira, Ávila, Bakambu, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Roca, Firpo, Ortiz.
Náhradníci:
Kotsaris, Geitonas – Chirivella, Touba, Siopis, Valencia, Gnezda Čerin, Świderski, Kotsiras, Djuričić, Pantović.
Žluté karty:
Žluté karty:
19. Taborda

Rozhodčí: T. Stieler – L. Koslowski, M. Borsch (všichni GER)

Evropská liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
AS Řím AS Řím : Boloňa Boloňa 1:2 (-:-)
Góly:
32. Ndicka
Góly:
22. J. Rowe
45+2. Bernardeschi
Sestavy:
Svilar – G. Mancini, Ndicka, Hermoso – Çelik, Koné (20. Pellegrini), Cristante (C), Pisilli, França – El Shaarawy, Malen.
Sestavy:
Ravaglia – Zortea, Vitík, Lucumi, João Mário – Freuler, Pobega – Bernardeschi, L. Ferguson (C), J. Rowe – S. Castro.
Náhradníci:
De Manzi, Gollini – el-Ajnawí, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Vaz, Zaragoza, Ziolkowski.
Náhradníci:
Franceschelli, Pessina – Cambiaghi, Casale, Dallinga, B. Domínguez, Heggem, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Orsolini, Sohm.
Žluté karty:
Žluté karty:
26. Vitík

Rozhodčí: István Kovács – Mihai Marica, Ferencz Tunyogi

