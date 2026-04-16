Freiburg vyhrál v Evropské lize i ve Vigu a je poprvé v semifinále

  21:02aktualizováno  21:02
Fotbalisté Freiburgu ve čtvrtfinále Evropské ligy po domácí výhře 3:0 zvítězili v odvetě ve Vigu 3:1 a jsou poprvé v pohárové Evropě v semifinále. Jejich soupeřem bude postupující z utkání Betis Sevilla - Braga.
Cyriaque Irié (vlevo) z Freiburgu a Marcos Alonso z Viga v souboji o míč. | foto: ČTK

Ve 21:00 začnou i zbývající dva zápasy.

Celta Vigo má v poslední době hodně děravou obranu, v předchozích čtyřech zápasech inkasovala celkem dvanáctkrát a i dnes to soupeři hodně usnadnila. Chorvatský útočník Matanovič přidal střelou z dálky k náskoku hostů z prvního zápasu další branku. Radost mu na chvíli pokazil zdvižený praporek, signalizující ofsajd, ale video ukázalo, že gól byl regulérní. Ještě do přestávky se blýskl Japonec Suzuki tečovanou střelou ke vzdálenější tyči.

Trenér Celty Claudio Giráldez udělal pro druhé dějství hned čtyři změny, ale dál stříleli jen hosté. Znovu slavil Suzuki a Scherhantovu bombu zastavila tyč. Až v nastavení zaznamenal alespoň čestný úspěch domácích Švéd Swedberg. Pro obranu Freiburgu to byl ve 12 zápasech v Evropské lize teprve sedmý inkasovaný gól.

Evropská liga
16. 4. 2026 18:45
Celta Vigo Celta Vigo : Freiburg Freiburg 1:3 (0:2)

první zápas 0:3 - postupuje tým Freiburg

Góly:
90+1. Swedberg
Góly:
33. Matanović
39. Suzuki
51. Suzuki
Sestavy:
Radu – Rodríguez, Lago (46. Carreira), Alonso – Rueda (46. El Abdellaoui), Vecino (64. Álvarez), Moriba (46. Swedberg), Mingueza – López, Iglesias /C/ (46. Aspas), Jutglà.
Sestavy:
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart (71. Ogbus), Makengo – Eggestein, Manzambi (71. Höfler) – Beste (83. Irié), Suzuki, Grifo /C/ (56. Scherhant) – Matanović (56. Höler).
Náhradníci:
Villar – Aidoo, Fernández, Ristić, Núñez, Sotelo, Durán.
Náhradníci:
Müller, Huth – Jung, Kübler, Günter, Philipp.
Žluté karty:
45. Moriba, 49. Vecino, 49. Aspas, 87. H. Álvarez
Žluté karty:
45. Matanović, 57. Ginter

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Cook (ENG)

Počet diváků: 20803

Evropská liga
16. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Boloňa Boloňa 0:0 (-:-)
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – McGinn (C), Onana, Tielemans, Buendía – Watkins, Rogers.
Sestavy:
Ravaglia – João Mário, Vitík, Casale, J. Miranda – Moro, Freuler, L. Ferguson (C) – Bernardeschi, S. Castro, J. Rowe.
Náhradníci:
Bizot, J. Wright – Lindelöf, Mings, Elliott, A. García, Abraham, Sancho, Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.
Náhradníci:
Pessina, Franceschelli – Pobega, Orsolini, Heggem, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Cambiaghi, Castaldo.

Rozhodčí: Sánchez (ESP) – Cabañero (ESP), Prieto (ESP)

Evropská liga
16. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Real Betis Real Betis : SC Braga SC Braga 1:0 (-:-)
Góly:
.
Góly:
Sestavy:
P. López – Bellerín, Bartra (C), Llorente, R. Rodríguez – Fornals, Amrábat, Fidalgo – Antony, C. Hernández, Ezalzúlí.
Sestavy:
Horníček – Víctor Gómez, V. Carvalho, Lagerbielke, Arrey-Mbi – Gorby, Tiknaz, Horta (C) – G. Martínez, Grillitsch, P. Victor.
Náhradníci:
Adrián, Valles – Altimira, Ávila, Bakambu, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Roca, Isco, Ruibal, P. García.
Náhradníci:
Sá, J. Carvalho – Lelo, Moutinho, el-Wazání, Zalazar, Oliveira, Moscardo, Dorgeles, Navarro, Da Rocha, Luisinho.

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)

Evropská liga
16. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : FC Porto FC Porto 1:0 (-:-)
Góly:
.
Góly:
Sestavy:
Ortega – Cunha, Murillo, Williams – Aina, Gibbs-White (C), I. Sangaré, N. Domínguez, Ndoye – Hutchinson, Wood.
Sestavy:
D. Costa (C) – A. Costa, Thiago Silva, Bednarek, Sanusi – S. Fofana, Rosario, Veiga – W. Gomes, Moffi, Sainz.
Náhradníci:
Sels, Willows – Morato, Hudson-Odoi, Jesus, Lucca, Yates, Milenković, Abbott, McAtee, Sinclair, Bakwa.
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – Kiwior, Froholdt, Pepê, Prpić, A. Varela, Gül, Tiago Silva, Brás, Moura, Mora.
Červené karty:
Červené karty:
8. Bednarek

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (vš. NED)

