Malmö - Olomouc 3:0, škola při návratu do Evropy. Domácí skórovali z rohu i z penalty

  21:03
Olomoučtí fotbalisté v boji o Evropskou ligu na hřišti švédského Malmö prohráli vysoko 0:3 a jestliže příští týden v odvetě nesvedou zázrak, propadnou se do základní fáze Konferenční ligy. První dva góly jim vstřelil ještě v prvním poločase černohorský střelec Sead Hakšabanovič, v závěru zvýšil Lasse Johnsen z penalty.
Sead Hakšabanovič (uprostřed) slaví s kolegy z Malmö vedení nad Sigmou.

Sead Hakšabanovič (uprostřed) slaví s kolegy z Malmö vedení nad Sigmou. | foto: AP

Místy sympatický projev, aktivita i náročný presink. K tomu také pár slibných možností. Sigma při návratu do Evropy po sedmi letech sice ukázala kuráž.

Ale taky zjistila, jak moc jí chybějí pohárové zkušenosti.

Domácí nemilosrdně trestali olomoucké chyby. První gól padl po špatné rozehrávce brankáře Koutného, druhý po nedůrazně odbráněném rohovém kopu. Když v závěru Sylla ve vápně fauloval a domácí hráč proměnil penaltu, bylo zřejmé, že z odvety na Andrově stadionu bude pro švédský tým formalita.

Nebo si dovedete představit, že se tým trenéra Tomáše Janotky do dvojzápasu ještě vrátí?

Pro Sigmu je klíčové, že má coby vítěz Mol Cupu jistotu základní fáze Konferenční ligy, což je pohárová soutěž číslo tři. Evropská liga by byla luxusní nadstandard, ale taky úroveň, do které Olomouc zatím nedorostla.

V prvním utkání ve Švédsku to bylo znát.

Hosté nezvládli klíčové momenty, jako byla například úvodní dvojšance po dlouhém autovém vhazování. Sylla dorážel před brankářem Olsenem v čisté šanci. Neuspěl.

Na druhé straně Koutný špatně přihrál na střed hřiště. Malmö se na dvě přihrávky dostalo až do vápna a Hakšabanovič, černohorský střelec, pálil přesně.

Stejný hráč pohotově dorážel po rohovém kopu v závěru prvního poločasu. Navrátil ani Sylla skákající míč na úrovni penalty neodvrátili, Hakšabanovič razantně vypálil a podruhé se běžel radovat.

Třetí gól dal v nastaveném čase druhé půle norský záložník Johnsen z penalty.

Evropská liga
Play-off 21. 8. 2025 19:00
Malmö FF Malmö FF : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 3:0 (2:0)
Góly:
8. Hakšabanovič
42. Hakšabanovič
90+2. Johnsen
Góly:
Sestavy:
Olsen – Stryger, Jansson (C), Rosler, Busanello – Ali (86. Sigurdsson), Rosengren, Skogmar (74. Johnsen), Bolin – Hakšabanovič (74. Christiansen), Gudjohnsen (74. Ekong).
Sestavy:
Koutný – Slavíček, Sylla, Král, Sláma – Spáčil (90. Růsek), Breite (C) – Navrátil (68. Hadaš), Langer (83. Kostadinov), Tkáč (46. Dolžnikov) – Vašulín (68. Tijani).
Náhradníci:
Ellborg – Berg, Busuladzic, Christiansen, Djurič, Ekong, Holmquist, Johnsen, Karlsson, Olsson, Sigurdsson, Soumah.
Náhradníci:
Hruška, Stoppen – Dolžnikov, Dumitrescu, Hadaš, Huk, Janošek, Kostadinov, Mikulenka, Růsek, Šíp, Tijani.
Žluté karty:
16. Olsen, 83. Ekong
Žluté karty:
12. Sláma, 66. Dolžnikov, 90+1. Sylla

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (GER)

Počet diváků: 12355

