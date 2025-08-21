Malmö - Olomouc 3:0, škola při návratu do Evropy. Domácí skórovali z rohu i z penalty

Místy sympatický projev, aktivita i náročný presink. K tomu také pár slibných možností. Sigma při návratu do Evropy po sedmi letech sice ukázala kuráž.
Ale taky zjistila, jak moc jí chybějí pohárové zkušenosti.
Domácí nemilosrdně trestali olomoucké chyby. První gól padl po špatné rozehrávce brankáře Koutného, druhý po nedůrazně odbráněném rohovém kopu. Když v závěru Sylla ve vápně fauloval a domácí hráč proměnil penaltu, bylo zřejmé, že z odvety na Andrově stadionu bude pro švédský tým formalita.
Nebo si dovedete představit, že se tým trenéra Tomáše Janotky do dvojzápasu ještě vrátí?
Pro Sigmu je klíčové, že má coby vítěz Mol Cupu jistotu základní fáze Konferenční ligy, což je pohárová soutěž číslo tři. Evropská liga by byla luxusní nadstandard, ale taky úroveň, do které Olomouc zatím nedorostla.
V prvním utkání ve Švédsku to bylo znát.
Hosté nezvládli klíčové momenty, jako byla například úvodní dvojšance po dlouhém autovém vhazování. Sylla dorážel před brankářem Olsenem v čisté šanci. Neuspěl.
Na druhé straně Koutný špatně přihrál na střed hřiště. Malmö se na dvě přihrávky dostalo až do vápna a Hakšabanovič, černohorský střelec, pálil přesně.
Stejný hráč pohotově dorážel po rohovém kopu v závěru prvního poločasu. Navrátil ani Sylla skákající míč na úrovni penalty neodvrátili, Hakšabanovič razantně vypálil a podruhé se běžel radovat.
Třetí gól dal v nastaveném čase druhé půle norský záložník Johnsen z penalty.
8. Hakšabanovič
42. Hakšabanovič
90+2. Johnsen
Olsen – Stryger, Jansson (C), Rosler, Busanello – Ali (86. Sigurdsson), Rosengren, Skogmar (74. Johnsen), Bolin – Hakšabanovič (74. Christiansen), Gudjohnsen (74. Ekong).
Koutný – Slavíček, Sylla, Král, Sláma – Spáčil (90. Růsek), Breite (C) – Navrátil (68. Hadaš), Langer (83. Kostadinov), Tkáč (46. Dolžnikov) – Vašulín (68. Tijani).
Ellborg – Berg, Busuladzic, Christiansen, Djurič, Ekong, Holmquist, Johnsen, Karlsson, Olsson, Sigurdsson, Soumah.
Hruška, Stoppen – Dolžnikov, Dumitrescu, Hadaš, Huk, Janošek, Kostadinov, Mikulenka, Růsek, Šíp, Tijani.
16. Olsen, 83. Ekong
12. Sláma, 66. Dolžnikov, 90+1. Sylla
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (GER)
Počet diváků: 12355Přejít na online reportáž