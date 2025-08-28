ONLINE: Olomouc - Malmö, domácí se pokusí o zázrak, mají třígólové manko

Olomoučtí fotbalisté se v odvetě play off Evropské ligy pokusí o zázrak. Proti Malmö musí dohnat tříbrankové manko, jelikož ve Švédsku prohráli 0:3. Pokud jim to nevyjde, mají jistou účast v hlavní fázi Konferenční ligy. Zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Olomoucký Daniel Vašulín brání v přístupu k míči Pontusi Janssonovi z Malmö. | foto: Reuters

Olomouc si účast v play off druhé nejprestižnější evropské pohárové soutěže zajistila výhrou v domácím poháru a do dvojutkání s Malmö šla s tím, že má jistotu podzimu v pohárech.

Po prvním zápase to však vypadá, že se bude muset spokojit s Konferenční ligou.

Proti Malmö předvedla sympatický výkon, ale švédský soupeř nemilosrdně trestal její chyby a má nakročeno k postupu.

Evropská liga
Play-off 28. 8. 2025 18:30
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : Malmö FF Malmö FF 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hruška – Hadaš, Sylla, Huk, Dumitrescu – Breite, Langer – Mikulenka, Janošek, Michez – Tijani
Sestavy:
Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Durič – Hakšabanovič, Rosengren, Skogmar, Busanello – Ali, Gudjohnsen
Náhradníci:
Koutný – Šíp, Spáčil, Kostadinov, Sláma, Růsek, Vašulín, Slavíček, Chvátal, Král, Navrátil, Dolžnikov
Náhradníci:
Ellborg, Persson – Karlsson, Lewicki, Christiansen, Ekong, Soumah, Berg, Vecchia, Johnsen, Busuladžič, Palsson

Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Grigoriu (ROU)

