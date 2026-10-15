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Evropská liga: Kde sledovat zápas Sparta – Lilleström v televizi živě

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  9:28
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Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Fotbalisty Sparty čeká druhé vystoupení v letošním ročníku Evropské ligy. Ve čtvrtek přivítají na Letné norský Lilleström. Podívejte se na předpokládané sestavy, statistiky a informace o televizním přenosu.

Kde sledovat Spartu – Lilleström živě

Utkání Sparty s Lilleströmem se hraje ve čtvrtek 15. října od 18:45 na pražské Letné. Přímý televizní přenos naladíte na stanici Nova Sport 5, textovou online reportáž ze zápasu najdete na iDNES.cz.

Sparta – Lilleström: Základní informace o utkání
SoutěžEvropská liga 2026/27
Fáze2. kolo ligové fáze
DatumČtvrtek 15. října 2026
Čas18:45 SELČ
Stadionepet ARENA, Praha
TV přenosNova Sport 5
Online přenosTextový online na iDNES.cz

Prodlouží Sparta vítěznou sérii?

Sparta má za sebou pět soutěžních vítězství v řadě. V nedělní ligové generálce porazila Pardubice 2:0, přestože poprvé nastoupila bez zraněného kapitána Adama Karabce.

Letenští se mohou opřít také o domácí bilanci v evropských pohárech. Z posledních osmi pohárových utkání na vlastním stadionu prohráli jediné. V domácích soutěžních zápasech našli přemožitele pouze jednou z posledních jedenácti případů!

Dres Pražanů obléká bývalý hráč Lilleströmu útočník Jonatan Brunes. V kádru Sparty jsou i další dva Norové: stoper Tobias Guddal a záložník Sivert Mannsverk.

Poslední zápasy Sparty
DatumSoutěžZápasVýsledek
11. 10. 2026Chance LigaSparta Praha – Pardubice2:0
2. 10. 2026PřípravaSparta Praha – Jihlava5:3
20. 9. 2026Chance LigaSigma Olomouc – Sparta Praha0:3
16. 9. 2026Evropská ligaArarat-Armenia – Sparta Praha1:4
12. 9. 2026Chance LigaSparta Praha – Jablonec2:0

Lilleström vyhrál jediný z posledních čtyř soutěžních duelů. V neděli remizoval s Molde 2:2 a v norské lize mu patří šesté místo. V evropských pohárech navíc zvítězil pouze v jednom z posledních jedenácti venkovních utkání.

„Sparta je velice dobrý tým. Hraje dost útočně a má řadu individuálně dobře vybavených hráčů,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci Ödegaard, jehož syn Martin je kapitán norské reprezentace a Arsenalu.

Poslední zápasy Lilleströmu
DatumSoutěžZápasVýsledek
11. 10. 2026EliteserienLilleström – Molde2:2
1. 10. 2026Norský pohárBaerum – Lilleström1:5
20. 9. 2026EliteserienViking – Lilleström3:0
17. 9. 2026Evropská ligaLilleström – Torreense1:2
12. 9. 2026EliteserienLilleström – Vålerenga2:0
Předpokládané sestavy
Sparta PrahaLilleström
Předpokládaná sestavaSurovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Kadeřábek – Sochůrek, Macek, Vydra – Mercado, Brunes, SinghatehDahlberg – Ranger, Foss, Gabrielsen, Elkaer – Ottosson – Bassi, Nyheim, Kitolano, Vá – Olsen
Nebudou hrátKarabec, Martinec, Ryneš, Cobbaut, Kofod, Penxa, Uchenna (zranění)Alperud, Garnas, Jebara (zranění)
Nejistý startAlcócer, Mbe Soh
TrenérBrian PriskeHans Erik Ödegaard

Bilance Sparty s norskými týmy

Sparta se s Lilleströmem v soutěžích UEFA dosud neutkala. S norskými soupeři však zkušenosti má. Ze šesti pohárových zápasů proti nim dvakrát zvítězila, třikrát remizovala a jednou prohrála.

Jedinou porážku utrpěla v dosud posledním vzájemném utkání s norským soupeřem, když v červenci 2022 podlehla Vikingu Stavanger 1:2 a vypadla z kvalifikace Konferenční ligy. Pro trenéra Briana Priskeho šlo o první pohárové vystoupení na lavičce Sparty.

Priske má navíc s norským fotbalem i hráčskou zkušenost. V roce 2011 ukončil kariéru v klubu Start Kristiansand, za který nastoupil také proti Lilleströmu.

Přehled posledních pohárových zápasů Sparty s norskými kluby:
DatumZápasVýsledekSoutěž
28. 7. 2022Viking Stavanger – Sparta Praha2:1Konferenční liga
21. 7. 2022Sparta Praha – Viking Stavanger0:0Konferenční liga
3. 10. 1984Sparta Praha – Vålerenga Oslo2:0Pohár mistrů evropských zemí
19. 9. 1984Vålerenga Oslo – Sparta Praha3:3Pohár mistrů evropských zemí
4. 10. 1967Sparta Praha – Skeid Oslo1:1Pohár mistrů evropských zemí
20. 9. 1967Skeid Oslo – Sparta Praha0:1Pohár mistrů evropských zemí
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