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ONLINE: Sparta - Bournemouth 0:0, v obrovské tutovce selhává Brunes

Autor:
  18:47
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Sparťanský útočník Jonatan Brunes v šanci proti Bournemouthu.

Sparťanský útočník Jonatan Brunes v šanci proti Bournemouthu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský obránce Martin Suchomel mezi fotbalisty Bournemouthu.
Sparťanský trenér Brian Priske.
Martin Suchomel (Sparta) v souboji s Benem Gannonem-Doakem (Bournemouth).
Fotbalisté Sparty před utkáním s Bournemouthem.
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Podruhé ve dvou dnech hraje v Praze tým z anglické Premier League. Sparťanští fotbalisté hostí ve čtvrtém kole základní fáze Evropské ligy Bournemouth, tým se stoprocentní bilancí v soutěži. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:45.

Sparta nutně potřebuje bodovat, z úvodních třech zápasů sice získala čtyři body, jenže soupeře z nejslabšího koše už má za sebou.

Duelem s Bournemouthem se soutěž přehoupne do druhé poloviny a na postup do vyřazovací fáze potřebují sparťané nejmíň devět bodů.

Jejich kouč Brian Priske posílá do zápasu následující základní sestavu: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Suchomel – Macek, Mannsverk, Irving – Singhateh, Brunes, Alcócer.

Sparta naposledy remizovala 0:0 na Bohemians, šance zahazovala i v poháru s Baníkem (0:2). V pohárech nastoupila před dvěma týdny a padla 0:1 v řeckém Pireu s místním Olympiakosem.

To Bournemouth má mnohem lepší formu. Posledních šest utkání vyhrál s úctyhodným skóre 16:0. Podaří se sparťanům probít přes soupeřovu neprostupnou obranu?

Evropská liga
4. kolo 5. 11. 2026 18:45
zápas probíhá
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Sestavy:
Surovčík – Hoever, Soh, Guddal, Suchomel – Macek, Mannsverk (C), Irving – Singhateh, Brunes, Alcócer.
Sestavy:
Di Gregorio – A. Smith (C), Hill, B. Diakité, J. Soler – Cook, Christie – Adlí, Brooks, Gannon-Doak – Á. Rodríguez.
Náhradníci:
Hegyi – Kadeřábek, Martinec, Vitályos, Eneme, Zelený, P. Vydra, Vojta, Sochůrek, Jurásek.
Náhradníci:
D. Petrović, Alllan – Truffert, A. Silva, Adams, Evanilson, Rayan, J. Kluivert, Tavernier.
Žluté karty:
7. Guddal
Žluté karty:
20. Christie

Rozhodčí: Lambrechts – de Weirdt, Monteny (vš. BEL)

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