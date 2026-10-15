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Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

  20:39aktualizováno  21:00
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Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hráči Sparty po zápase s Lilleströmem děkují fanouškům společně se zraněným...
Fotbalisté Sparty Josimar Alcócer a Jonatan Brunes slaví gól.
Fanoušci Sparty během utkání Evropské ligy s Lilleströmem.
Josimar Alcócer ze Sparty střílí gól do sítě Lilleströmu.
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Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je nevýrazný soupeř potrestal gólem na konečných 1:1. Neporazit doma Lilleström si sparťané budou hodně vyčítat.

V závěru se do otevřené obrany sparťané poměrně snadno prosazovali, ale nevyhověli si. Krátce před vyrovnáním dvě možnosti zahodil Mercado, jenž hrál až příliš na sebe.

A pak na vlastní polovině stoper Guddal podklouzl, když mohl odehrát jistý míč do bezpečí, hosté nabídnutou šanci využili.

Přitom se už zdálo, že sázka na pragmatismus vyjde. Neinkasovat, nezranit se, nevyčerpat příliš mnoho sil a vyhrát. Domácí to drželi víc než devadesát minut.

Další chybou bylo, že po trefě Alcócera v 56. minutě nepřidali druhou branku. Od té chvíle se zápas konečně rozjel, první půle nestála za nic.

Fotbalisté Sparty slaví gól do sítě Lilleströmu.

Když se sparťané nadechli v první půli k posledním mu útoku, měli hřiště otevřené po předchozí slibné příležitosti hostů, slovinský rozhodčí Matoša je třicet metrů od brány soupeře zastavil a poslal na přestávku.

Protestujícím sparťanům ukazoval na hodinky, že právě vypršela pětačtyřicátá minuta, nastavil jen šest vteřin. Zvláštně pískající sudí zapadl do koloritu zápasu, který dlouho nepřinášel vzrušujících okamžiky.

Sparťané, jenž proti nedělní lize s Pardubicemi (2:0) vyměnili pět hráčů v sestavě, sice norským protivníkům takřka nepůjčovali míč, ale do šancí se probíjeli obtížně.

Hosté bránili se všemi hráči kolem vlastního pokutového území, prostor pro finální kombinaci zahustili tak, že tam nebylo možné proniknout. Domácí si nepomohli ani pěti rohovými kopy či spoustou centrů z křídel, protože všechny hosté odvrátili.

Sparťan Andrew Irving v hlavičkovém souboji.

Obranu rozevřeli jen ve chvíli, kdy se vydali občas dopředu a přišli o míč. Nabídnuté brejky však sparťané nevyužili. Především proto, že Singhateh je špatně řešil.

I když běželi v přesile tři na dva, tak zazmatkoval a střílel za hranicí pokutového území, ač mohl pokračovat blíž k bráně a přihrát. Sice byl aktivní, proti krajnímu bekovi Rangerovi to pořád zkoušel jeden na jednoho, ale jelikož za protesty dostal žlutou kartu, byl to pro kouče Priskeho signál pro poločasové střídání.

A to se vyplatilo. Jeho zástupce Alcócer po deseti minutách druhé půle dal gól. Sochůrek vybojoval míč ve středu pole, Brunes s ním doběhl k vápnu a načasoval přesnou přihrávku kostarickému křídelníkovi. Ten z rohu malého vápna střílel ke vzdálenější tyči.

Do té doby měl asi největší možnost stoper Guddal ještě v první půli, aktivnímu Juráskovi vyšel centr na zadní tyč, ale norský habán musel hlavičkovat přes obránce, a přestože byl hodně blízko, míč nasměroval do náručí brankáře Dahlberga.

Ten sbíral i vyrazil spoustu vysokých centrů, ale také spoluhráčům zavařil. V úvodu zazmatkoval v rozehrávce mimo pokutové území, o míč přišel, ale Suchomel při pokusu střílet do odkryté brány podklouzl a míč poslal po zemi, což vracející se obránci zvládli odvrátit.

Brankář Lilleströmu Pontus Dahlberg kryje míč před Jonatanem Brunesem.

Hosté za první půli zaútočili dvakrát a pokaždé byli nebezpeční. Šikovný křídelník Felix Vá si poradil se Suchomelem a pak přihrál pod sebe. Poprvé Bassimu trvalo dlouho, než míč zpracoval, takže ho domácí stihli zblokovat. Podruhé už měl Ottosson víc prostoru, střílel z první, ale Surovčík byl na zemi včas. Hostující kouč Hans Erik Ödegaard, otec kapitána Arsenalu Martina Ödegaarda, se na lavici chytil za hlavu.

A krátce po zahájení druhé půle se za ni držel znovu, když sparťan Alcócer skóroval. Domácí konečně vyřešili brejk v přečíslení, velkou zásluhu na tom měl přihrávající Brunes.

Hosté po inkasované brance vylezli ze zákopů a na hřišti měli sparťané víc prostoru po své útočné manévry. Bylo se na co dívat.

Tanečky střídajícího Mercada, Sochůrkův průnik, který hosté zastavili v poslední chvíli. Penaltovým faulem? Tleskalo se tvrdé střele Brunese.

Ale také domácí museli být obezřetní vzadu, hosté víc riskovali, do útoku se vydávali ve větším počtu. V posledních pěti minutách si vypracovali dvě možnosti na vyrovnání, ale v koncovce byli nepřesní. Varování domácím nestačilo, v první minutě nastavení je ztrestal střídající Olsen. Byla to druhá střela hostů na bránu.

Evropská liga
2. kolo 15. 10. 2026 18:45
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Lillestrom SK Lillestrom SK 1:1 (0:0)
Góly:
56. Alcócer
Góly:
90+2. Olsen
Sestavy:
Surovčík – Suchomel (61. Hoever), Ševínský (C), Guddal, Vitályos – Sochůrek, Mannsverk (61. Macek), Irving (85. Eneme) – Jurásek (61. Mercado), Brunes, Singhateh (46. Alcócer).
Sestavy:
Dahlberg – Ranger, Gabrielsen (C), Kristiansen, Paintsil (73. Elkaer) – Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim (70. Melland) – Bassi (65. Kitolano), Gulbrandsen (65. Olsen), Vá (73. Nordh).
Náhradníci:
Hegyi – Kadeřábek, Grimaldo, P. Vydra, Vojta, Zelený, Martinec.
Náhradníci:
Hagerup – Ottesen, Foss, Alperud, Krygaard.
Žluté karty:
19. Suchomel, 30. Singhateh, 77. Macek
Žluté karty:
29. Nyheim

Rozhodčí: Matuša – Žunič, Kasapovič (vš. SLO)

Počet diváků: 17024

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