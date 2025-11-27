ONLINE: Plzeň - Freiburg 0:0, oba týmy se snaží útočit. Zasahuje i brankář Wiegele

Plzeňští fotbalisté si mohou s předstihem zajistit postup do vyřazovacích bojů Evropské ligy. V pátém dějství základní fáze hostí německý Freiburg. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18.45.
Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník Prince Adu. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Plzeňský kapitán Matěj Vydra v utkání proti Freiburgu.
Plzeňský útočník Prince Adu zkouší projít přes bránící hráče Freiburgu.
Na zem padá plzeňský obránce Merchas Doski, sleduje ho Yuito Suzuki z...
Nepřehledná situace v utkání Plzeň vs. Freiburg.
Plzeň má v tabulce osm bodů a v případě vítězství by se dostala na jedenáct, což v poslední sezoně na postup mezi 24 nejlepšími týmy stačilo.

Proti Freiburgu ji ale nečeká jednoduchý zápas.

Její kouč Martin Hyský posílá do zápasu následující sestavu: Wiegele – Dweh, Jemelka, Doski – Souaré, Červ, Valenta, Memič – Durosinmi, Vydra, Adu.

Německý celek je na druhém místě s deseti body, v soutěži vyhrál v Nice, porazil Utrecht či Basilej a remizoval v Boloni. O víkendu padl vysoko 2:6 na Bayernu, což byla teprve druhá jeho porážka od konce srpna.

Plzeň má v Evropské lize za sebou například skalp AS Řím, porazila doma také Malmö a remizovala na Ferencvárosi a naposledy s Fenerbahce. V soutěži tedy stejně jako její soupeř ještě neprohrála.

Od zmíněného utkání s tureckým Fenerbahce nedokázala Plzeň zvítězit, padla doma se Slavií 3:5 a remizovala 3:3 v Jablonci. Aby uspěla proti aktivnímu týmu z bundesligy, bude muset zlepšit hlavně defenzivu.

Tou se však v Evropské lize pyšnit může, inkasovala totiž jen dva góly a spolu s dalšími třemi celky je v soutěži nejlepší.

Evropská liga
5. kolo 27. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Freiburg Freiburg 0:0 (-:-)
Sestavy:
Wiegele – Dweh, Jemelka, Doski – Souaré, Červ, Valenta, Memić – Vydra (C) – Durosinmi, Adu.
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Günter (C) – Eggestein, Osterhage – Beste, Suzuki, Grifo – Adamu.
Náhradníci:
Tvrdoň, Jedlička – Marković, Kabongo, Višinský, Ladra, Havel, Bello, Zeljković.
Náhradníci:
Müller, Huth – Jung, Scherhant, Höler, Höfler, Treu, Matanović, Ogbus, Manzambi.

Rozhodčí: Krogh – Rasmussen, Bramsen (všichni DEN)

