Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí

  18:55aktualizováno  18:55
Karvinští házenkáři postoupili poprvé od roku 2023 do čtvrtfinále Evropského poháru, Balatonfüredi porazili i v odvetě v Maďarsku. Přes osmifinále nepřešlo Brno, jež podlehlo tureckému Nilüferu v součtu o pouhý jeden gól.

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karviná před týdnem Balatonfüredi doma porazila 30:28. V odvetě sice čeští mistři po prvním poločase o jednu branku ztráceli, po přestávce ale vývoj otočili a zvítězili 28:27. Šestkrát se za Baník trefil Denis Harabiš, pětkrát skórovali Vojtěch Patzel a Patrik Fulnek.

Dobře rozehraný dvojzápas s Nilüferem nedotáhlo Brno. Po domácím vítězství 29:26 drželo Královo Pole v Burse po poločase postupovou remízu (16:16), druhou půli ale prohrálo o čtyři branky a po porážce 28:32 se s Evropským pohárem rozloučilo. Brňanům nebylo nic platných osm branek Tomáše Vomáčky ani sedm gólů Alexandra Moješcika.

Už v sobotu vypadla v osmifinále Dukla Praha po druhé porážce se severomakedonským Ohridem.

Evropský pohár házenkářů

Odvetná osmifinálová utkání

Balatonfüredi - Karviná 27:28 (14:13)
Nejvíce branek: Rozman 6, Klucsik 5, Melnicsuk 4/4 - Harabiš 6/5, V. Patzel a Fulnek po 5. První utkání: 28:30, postoupila Karviná.

Nilüfer - KP Brno 32:28 (16:16)
Nejvíce branek: Jadagárí 7, Ersin 6, Bilim 5/3 - Vomáčka 8, Moješcik 7, Ptáčník 5. První zápas 26:29, postoupil Nilüfer.

