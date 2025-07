Poslední minuty za Baník. Ewerton je na odchodu, řekl kouč Hapal

Zdá se, že osmadvacetiletý křídelník pravděpodobně už neodcestuje za týden k odvetě v Polsku. Necelých sedmdesát minut, které nakonec po zranění Kubaly proti Legii odehrál, bylo možná poledních v dresu Baníku.

„Ewerton už nějakou dobu řeší svoje další angažmá. Za dva roky pro Baník udělal hrozně moc, maximum. Ale neměl čistou hlavu, bylo to vidět i v sobotu na Bohemce. Tak jsme se domluvili, že do dnešního zápasu nepůjde od začátku. Je potřeba to respektovat, ta nabídka je asi velice dobrá,“ řekl trenér Pavel Hapal po zápase s Legií na tiskové konferenci.

Zároveň poznamenal, že Ewerton by neměl mít namířeno do egyptského Al-Ahlí, o jehož zájmu spekulovala média v zimě.

S kapitánskou páskou vedl Baník do domácího utkání Michal Frydrych.

„Měli jsme interní dohodu. Řekl mi, že pokud budu potřebovat, tak na hřiště půjde. Možná to nebyl takový Ewe, jako jsme zvyklí, ale určitě udělal maximum, tak jako všichni ostatní,“ prohlásil Hapal.

Ewerton odehrál v Ostravě poslední dvě sezony a byl klíčovým ofenzivním hráčem mužstva. V 70 soutěžních zápasech si připsal 30 gólů a 13 asistencí. Českou ligu si zahrál i za Mladou Boleslav, Pardubice a Slavii.