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Menšík pomohl týmu Evropy k šestému triumfu v Laver Cupu

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  17:53aktualizováno  17:53
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Flavio Cobolli (vpravo) a Jakub Menšík z evropského týmu oslavují v Laver Cupu...

Flavio Cobolli (vpravo) a Jakub Menšík z evropského týmu oslavují v Laver Cupu výhru nad párem světoobčanů. | foto: Maja SmiejkowskaAP

Jakub Menšík (vpravo) a Flavio Cobolli během čtyřhry v Laver Cupu
Jakub Menšík (vlevo) a Flavio Cobolli slaví vyhraný bod ve čtyřhře Laver Cupu.
Jakub Menšík (vpravo) a Flavio Cobolli během čtyřhry v Laver Cupu
Jakub Menšík (vpravo) a Flavio Cobolli během čtyřhry v Laver Cupu
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Tým Evropy porazil v tenisovém Laver Cupu výběr světa 13:5 a exhibiční soutěž ovládl pošesté. Náskok nejprve pojistil Jakub Menšík, který v Londýně zvládl i svůj druhý start ve čtyřhře. Po úvodním vystoupení s Carlosem Alcarazem uspěl i s Flaviem Cobollim. Pár Alex De Minaur, Taylor Fritz porazili 7:5, 6:3. O triumfu Evropanů v devátém ročníku soutěže pak rozhodla výhra Alexandera Zvereva 7:6, 6:3 nad Learnerem Tienem.

Český tenista sice vstoupil do utkání ztrátou podání, dál už byl ale stejně jako jeho italský partner bezchybný. Ztrátu ve vyrovnaném úvodním setu smazali v osmém gamu při podání De Minaura a rozhodující brejk přidali po hodině hry opět proti Australanově servisu. O podání pak stejného hráče obrali i ve druhém setu a vítězství už si nenechali vzít.

Menšík s Cobollim přidali na konto Evropy tři body, kterými je v závěrečném dnu Laver Cupu ohodnocena výhra, a do potřebných 13 bodů pak náskok dotáhl Zverev. Šampion letošního Roland Garros a US Open vydřel první sadu za 70 minut v tiebreaku, když předtím Tienovi odvrátil jeden setbol. Ve druhé Američanovi sebral v šestém gamu servis a zápas dotáhl k vítězství.

Další duely mezi Carlosem Alcarazem a De Minaurem i Rafaelem Jódarem a Fritzem už se za rozhodnutého stavu hrát nebudou. V týmu Evropy slaví zisk trofeje i Nor Casper Ruud.

Laver Cup v Londýně

Exhibiční tenisový turnaj týmů

Výběr Evropy - Výběr světa 13:5
Menšík, Cobolli - De Minaur, Fritz 7:5, 6:3
Zverev - Tien 7:6 (7:3), 6:3

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