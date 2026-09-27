Menšík pomohl týmu Evropy k šestému triumfu v Laver Cupu

Český tenista sice vstoupil do utkání ztrátou podání, dál už byl ale stejně jako jeho italský partner bezchybný. Ztrátu ve vyrovnaném úvodním setu smazali v osmém gamu při podání De Minaura a rozhodující brejk přidali po hodině hry opět proti Australanově servisu. O podání pak stejného hráče obrali i ve druhém setu a vítězství už si nenechali vzít.
Menšík s Cobollim přidali na konto Evropy tři body, kterými je v závěrečném dnu Laver Cupu ohodnocena výhra, a do potřebných 13 bodů pak náskok dotáhl Zverev. Šampion letošního Roland Garros a US Open vydřel první sadu za 70 minut v tiebreaku, když předtím Tienovi odvrátil jeden setbol. Ve druhé Američanovi sebral v šestém gamu servis a zápas dotáhl k vítězství.
Další duely mezi Carlosem Alcarazem a De Minaurem i Rafaelem Jódarem a Fritzem už se za rozhodnutého stavu hrát nebudou. V týmu Evropy slaví zisk trofeje i Nor Casper Ruud.
Laver Cup v Londýně
Exhibiční tenisový turnaj týmů
Výběr Evropy - Výběr světa 13:5